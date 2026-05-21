Tiến độ kiểm tra phân lô bán nền trái phép ở Bình Dương cũ

  • Thứ năm, 21/5/2026 19:13 (GMT+7)
Dù được triển khai từ năm 2023, đến nay mới có 16/36 xã, phường khu vực Bình Dương cũ nộp báo cáo phân lô, bán nền trái phép theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 21/5, ông Phan Minh Thức, Phó trưởng Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (NN&MT) cung cấp tiến độ về công tác kiểm tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn theo chỉ đạo từ năm 2023 của UBND tỉnh Bình Dương và kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo kết luận thanh tra ngày 22/3/2023, kết quả thanh tra thời kỳ 2011-2019, Thanh tra Chính phủ nhận thấy công tác quản lý đất đai, xây dựng của các cấp UBND tỉnh Bình Dương lỏng lẻo, để xảy ra tình trạng phân lô, tách thửa tự phát, xây dựng trái phép, không phép tại nhiều huyện thị; sử dụng đất trái quy định, vi phạm Luật Đất đai 2013.

Cũng theo kết luận thanh tra, tình hình phân lô, xây dựng trái quy định có quy mô, tính chất, phạm vi phức tạp, diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được quan tâm, không kịp thời kiểm tra, xử lý nên tình trạng vẫn tiếp diễn.

Ngày 30/10/2023, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã có Thông báo 382 chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thanh tra việc phân lô bán nền theo kết luận. Tháng 10/2025, Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác 1094 để rà soát việc thực hiện kết luận này, đặc biệt là nội dung về công tác bán nền.

Sau đó, Sở tiếp tục ban hành các văn bản đôn đốc (Công văn 13264 ngày 25/11/2025 và Công văn 12572 tháng 5/2026) yêu cầu 36 xã, phường thuộc khu vực Bình Dương cũ báo cáo.

Ông Phan Minh Thức, Phó trưởng Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Sở NN&MT TP.HCM phát biểu tại họp báo chiều 21/5. Ảnh: Thảo Liên.

Theo ông Thức, đến nay mới có 16/36 xã phường nộp báo cáo; còn 20/36 đơn vị chưa báo cáo. Trong 16 đơn vị đã báo cáo, 8 đơn vị báo cáo không có vi phạm; 8 đơn vị còn lại báo cáo có tổng cộng 285 khu phân lô.

Trong đó, đại diện Sở NN&MT cho hay xã Phước Hòa và phường Tân Uyên có quyết định xử lý hành chính đối với 2 khu phân lô. Các phường phía nam của Bình Dương cũ có số lượng khu phân lô nhiều, nhưng chủ yếu mới chỉ lập danh sách, chưa có báo cáo chi tiết về kết quả xử lý.

Thời gian tới, ông Thức cho hay Sở sẽ tổng hợp toàn diện sau khi các đơn vị còn lại trình báo cáo nhằm trình lên UBND TP.HCM, Thanh tra TP.HCM để xem xét báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Lý do đất nền phân lô bán cắt lỗ vẫn không có người mua

Sau giai đoạn sốt nóng, thị trường đất nền phân lô đang chứng kiến một nghịch lý - nhiều nền đất rao bán cắt lỗ tới 30-50% vẫn không có giao dịch.

12:08 24/4/2026

Dựng dự án 'ảo' phân lô bán nền, doanh nghiệp bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND bị phạt 505 triệu đồng do có nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Hà Tĩnh.

15:25 3/10/2025

Bình Dương quy định các khu vực cấm phân lô bán nền

Bình Dương cấm phân lô, bán nền tại các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình điểm nhấn kiến trúc trong đô thị.

10:52 29/10/2024

Thảo Liên

