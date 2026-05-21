Becamex dự kiến làm gần 45.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM

Becamex dự kiến triển khai 6 dự án nhà ở xã hội với gần 10.500 căn trong năm 2026, đồng thời có kế hoạch phát triển thêm hơn 34.000 căn trên quỹ đất sạch gần 70 ha tại TP.HCM.

TP.HCM sắp khởi công nhiều dự án nhà ở cho công nhân. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 21/5, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã làm việc với Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex về nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ tại buổi làm việc, đại diện Becamex cho biết trong năm 2026, tập đoàn triển khai 6 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô gần 10.500 căn, phục vụ khoảng 31.000 người. Trong đó, 2 dự án chung cư cao tầng đã được triển khai gồm Nhà ở xã hội Khu 6 Việt Sing (phường Thuận Giao) và Nhà ở xã hội Khu 5 Định Hòa (phường Chánh Hiệp), quy mô hơn 4.200 căn.

4 dự án còn lại gồm Khu 3 Định Hòa giai đoạn 1, Khu 4 Định Hòa, Khu 2 Việt Sing và Khu 7 Việt Sing tại các phường Chánh Hiệp, Thuận Giao và An Phú, với tổng quy mô hơn 6.200 căn. Các dự án dự kiến khởi công vào ngày 2/7, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn tiếp theo, Becamex sẽ thực hiện các dự án nhà ở xã hội còn lại với tổng quy mô dự kiến hơn 34.000 căn hộ trên quỹ đất sạch gần 70 ha đã có hạ tầng, đáp ứng chỗ ở cho 100.000 người.

Theo Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM Võ Khắc Thái, qua rà soát đến giữa tháng 5, tổng nhu cầu thuê nhà ở xã hội trên địa bàn là 3.181 người, trong khi nhu cầu thuê mua và mua nhà ở xã hội lên tới 30.339 người.

Trước mắt, Liên đoàn Lao động TP sẽ tập trung triển khai mô hình liên kết "3 bên" gồm người lao động, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn nhằm hỗ trợ công nhân tiếp cận nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.

Đến nay, đã có 2 doanh nghiệp xác nhận nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân, lao động tại đơn vị là Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam và CTCP Phú Mỹ với hình thức thuê và thuê mua, tương ứng khoảng 22.000 căn hộ.

Song song đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng đã ký biên bản hợp tác với 4 doanh nghiệp để phát triển khoảng 110.000 căn nhà ở xã hội theo các hình thức thuê, thuê mua và mua.

Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động TP.HCM Võ Khắc Thái báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng/ SGGP.

Đầu tháng 3, Liên đoàn Lao động TP tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với một doanh nghiệp triển khai xây 30.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, lao động trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, sẽ có 2 khu đô thị sinh thái được triển khai tại xã Châu Đức (8,5 ha) và xã Xuân Sơn (9 ha), với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7.100 tỷ đồng từ nguồn vốn doanh nghiệp. Các dự án dự kiến khởi công trong quý III và đáp ứng chỗ ở cho khoảng 42.000 người.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng đã ký kết hợp tác chiến lược với một số doanh nghiệp để triển khai 12 dự án, phát triển tối thiểu 50.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động đến năm 2030.

Đồng thời, đơn vị này đang phối hợp triển khai dự án nhà ở xã hội trên khu đất hơn 55.000 m2 tại xã Bình Khánh. Dự án nằm trong khu vực có hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ, kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp Hiệp Phước, Bình Khánh 1, Bình Khánh 2 và Khu công nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao Cần Giờ.