Sở hữu đất nhưng không có nhà có được mua nhà ở xã hội?

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) trả lời về điều kiện mua nhà ở xã hội sau khi tiêu chí được mở rộng theo Nghị định số 54/2026.

Cụ thể, gửi câu hỏi tới Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, một người dân cho biết gia đình có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên. Hai vợ chồng là lao động thu nhập thấp, đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Hiện người này đã có đất, trên sổ đỏ mang tên 2 vợ chồng, nhưng trên sổ đỏ không có nhà ở.

"Theo nghị định mới vợ/chồng tôi đáp ứng đủ điều kiện về tiêu chí xác định điều kiện chưa có nhà ở phải không?", người dân đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết để được mua nhà ở xã hội thì người dân phải thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và đáp ứng đủ điều kiện (về nhà ở và thu nhập) theo quy định.

Cụ thể, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023, để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó.

Đồng thời, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh, thành phố nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu...

Ngoài ra, tại Điều 29 Nghị định số 100 ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định điều kiện về nhà ở như sau:

Một là, trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định là không có tên hoặc không có nội dung thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị xác nhận về điều kiện nhà ở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội xác nhận theo quy định tại khoản này”.

Hai là, trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m2 sàn/người. Diện tích nhà ở bình quân đầu người quy định tại khoản này được xác định trên cơ sở bao gồm: người đứng đơn, vợ (chồng) của người đó, cha, mẹ (nếu có) và các con của người đó (nếu có) đăng ký thường trú tại căn nhà đó.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận diện tích nhà ở bình quân đầu người, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc xác nhận đối với trường hợp quy định tại khoản này.

"Như vậy, trường hợp công dân (và vợ hoặc chồng của công dân) không có tên hoặc không có nội dung thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó thì đáp ứng điều kiện về nhà ở để được mua nhà ở xã hội", Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản kết luận.