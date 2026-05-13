Petrolimex công bố giá xăng E10, rẻ hơn RON 95

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thông báo giá bán xăng sinh học E10 RON 95-V, có hiệu lực từ 0h ngày 13/5. Cụ thể, giá bán xăng E10 RON 95-V tại các cửa hàng Petrolimex là 24.630 đồng/lít.

Riêng đối với các cửa hàng ở vùng 2 (những nơi xa cảng, kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất có chi phí vận chuyển cao hơn), mức giá bán lẻ được niêm yết là 25.120 đồng/lít.

Với mức giá 24.630 đồng/lít, xăng E10 RON 95-V đang cao hơn xăng E5 RON 92 khoảng 840 đồng/lít nhưng thấp hơn xăng RON 95-V khoảng 620 đồng/lít.

Trước đó, đến cuối tháng 4, Petrolimex đã hoàn thiện 7 cụm kho pha chế tiêu chuẩn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật tại hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ trên cả nước, đáp ứng lộ trình thay thế xăng khoáng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận 8 tháng thí điểm bán mặt hàng xăng này tại TP.HCM với sản lượng tăng 40%.

Vừa qua, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) cũng thông báo sẽ triển khai bán rộng khắp xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON 95, từ ngày 15/5.

Tương tự, PV OIL Sài Gòn cũng đã gửi thông báo đến khách hàng, đối tác về việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95 mức 3 kể từ tháng 4 và sẽ dần chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học. Đáng chú ý, công ty này sẽ dừng việc bán xăng RON 95-III kể từ ngày 15/5.

Trước đó, PV OIL cho biết để đảm bảo lộ trình chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng sinh học, từ ngày 1/8/2025, tập đoàn đã triển khai mở bán thử nghiệm xăng E10 RON 95 tại Hà Nội, Hải Phòng và mở rộng địa điểm kinh doanh xăng E10 tại các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam. Đến tháng 4 đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PV OIL kinh doanh E10.