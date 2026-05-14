Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

  • Thứ năm, 14/5/2026 14:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 14/5, giá xăng RON 95 giảm 280 đồng xuống 24.070 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 được bán với giá 24.070 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 14/5.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 660 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 280 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 23.130 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.070 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 270 đồng/lít còn 27.220 đồng/lít, dầu mazut giảm 590 đồng/lít về mức 20.580 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng hay trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg)
Xăng E5 RON 92 23.130 -660
Xăng RON 95 24.070 -280
Dầu diesel 27.220 -270
Dầu mazut 20.580 -590

Thị trường xăng dầu trong nước đang bắt đầu ghi nhận làn sóng chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 tại nhiều doanh nghiệp đầu mối lớn.

Cụ thể, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thông báo áp dụng giá bán xăng sinh học E10 RON 95-V kể từ 0h ngày 13/5. Theo biểu giá mới, xăng E10 RON 95-V được niêm yết ở mức 24.630 đồng/lít tại hệ thống cửa hàng Petrolimex. Đối với các cửa hàng thuộc vùng 2 - khu vực xa cảng, kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất, nơi phát sinh chi phí vận chuyển cao hơn - giá bán lẻ được điều chỉnh lên 25.120 đồng/lít.

Trong khi đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) cũng cho biết sẽ triển khai bán rộng rãi xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng kinh doanh xăng khoáng RON 95 từ ngày 15/5.

Tương tự, PV OIL Sài Gòn đã gửi thông báo tới khách hàng và đối tác về việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95 mức 3 từ tháng 4, đồng thời từng bước chuyển đổi hoàn toàn sang mặt hàng xăng sinh học. Theo lộ trình này, doanh nghiệp sẽ chính thức ngừng bán xăng RON 95-III kể từ ngày 15/5.

'Ông lớn' xăng dầu ôm kho hàng lớn chưa từng có

Biến động địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu thế giới tăng vọt, buộc loạt “ông lớn” xăng dầu Việt Nam tăng tốc tích trữ hàng hóa và đẩy tồn kho lên mức kỷ lục

06:00 7/5/2026

Hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do không bảo đảm mức dự trữ xăng bắt buộc và các vi phạm khác.

17:04 11/5/2026

Gần 1.000 cửa hàng PV OIL dừng bán xăng RON 95, đổi sang E10 từ 15/5

PV OIL cho biết sẽ triển khai bán rộng khắp xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON 95, từ ngày 15/5.

09:42 12/5/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

giá xăng Nhiên liệu sinh học dầu công thương ron 95

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

Đọc tiếp

Vingroup lap cong ty robot phau thuat hinh anh

Vingroup lập công ty robot phẫu thuật

31 phút trước 16:50 14/5/2026

0

Vingroup góp 153 tỷ đồng thành lập VinSurgical, công ty phát triển robot phẫu thuật và thiết bị y tế thông minh, vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý