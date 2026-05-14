Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 14/5, giá xăng RON 95 giảm 280 đồng xuống 24.070 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 14/5.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 660 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 280 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 23.130 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.070 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 270 đồng/lít còn 27.220 đồng/lít, dầu mazut giảm 590 đồng/lít về mức 20.580 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng hay trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 23.130 -660 Xăng RON 95 24.070 -280 Dầu diesel 27.220 -270 Dầu mazut 20.580 -590

Thị trường xăng dầu trong nước đang bắt đầu ghi nhận làn sóng chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 tại nhiều doanh nghiệp đầu mối lớn.

Cụ thể, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thông báo áp dụng giá bán xăng sinh học E10 RON 95-V kể từ 0h ngày 13/5. Theo biểu giá mới, xăng E10 RON 95-V được niêm yết ở mức 24.630 đồng/lít tại hệ thống cửa hàng Petrolimex. Đối với các cửa hàng thuộc vùng 2 - khu vực xa cảng, kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất, nơi phát sinh chi phí vận chuyển cao hơn - giá bán lẻ được điều chỉnh lên 25.120 đồng/lít.

Trong khi đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) cũng cho biết sẽ triển khai bán rộng rãi xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng kinh doanh xăng khoáng RON 95 từ ngày 15/5.

Tương tự, PV OIL Sài Gòn đã gửi thông báo tới khách hàng và đối tác về việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95 mức 3 từ tháng 4, đồng thời từng bước chuyển đổi hoàn toàn sang mặt hàng xăng sinh học. Theo lộ trình này, doanh nghiệp sẽ chính thức ngừng bán xăng RON 95-III kể từ ngày 15/5.