Bán xăng E10: Vì sao nhiều doanh nghiệp tư nhân còn dè dặt?

Việc triển khai chuyển đổi sang xăng sinh học E10 vẫn diễn ra chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp đầu mối, đặc biệt là các cửa hàng, doanh nghiệp tư nhân.

Chờ nguồn, vướng mắc kỹ thuật

Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, biển hiệu xăng E10 vẫn còn khá hiếm. Ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Indel (phường Hà Đông, TP Hà Nội), các trụ bơm chủ yếu vẫn bán RON95-V và E5 RON92. Nhân viên cửa hàng cho biết, đơn vị chưa triển khai E10 do nguồn phối trộn chưa ổn định và vẫn đang chờ kế hoạch cung ứng từ đầu mối.

Tại cửa hàng Mipecorp trên đường Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội, nhân viên bán hàng cho biết, doanh nghiệp dự kiến đến đầu tháng 6 mới bắt đầu bán xăng E10 sau khi hoàn tất nguồn hàng và các khâu chuẩn bị kỹ thuật.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, phần lớn doanh nghiệp tư nhân hiện vẫn trong trạng thái “nghe ngóng” và triển khai cầm chừng. Một số đơn vị cho biết, đã nhận được thông báo về lộ trình chuyển đổi nhưng chưa thể bán đại trà do còn phụ thuộc nguồn ethanol, xăng nền phối trộn và tiến độ hoàn thiện thủ tục kỹ thuật.

Đại diện một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại khu vực Thanh Xuân cho biết, nguồn ethanol thời gian qua chưa thực sự ổn định, trong khi giá nhập khẩu biến động khiến nhiều doanh nghiệp phải tính toán lại bài toán chi phí.

Nhiều cây xăng tư nhân hiện còn dè dặt trong triển khai xăng E10.

Theo vị này, các doanh nghiệp lớn như Petrolimex hay PVOIL có kho pha chế, hạ tầng và nguồn hàng chủ động nên triển khai nhanh hơn. Còn doanh nghiệp tư nhân hiện vẫn phải chờ nguồn phối trộn và hoàn thiện thêm các yêu cầu kỹ thuật, nhất là áp lực đầu tư ban đầu cho hệ thống bồn bể, kỹ thuật và kiểm định chất lượng.

“Với doanh nghiệp, nếu triển khai đồng loạt mà nguồn hàng chưa ổn định thì áp lực vận hành và chi phí sẽ rất lớn”, chủ cửa hàng chia sẻ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - đánh giá qua theo dõi thực tế thị trường và phản ánh từ doanh nghiệp đầu mối, người tiêu dùng hiện đón nhận tương đối tích cực với xăng E10.

Tuy nhiên, bà Hiền thừa nhận việc triển khai xăng E10 trên thị trường vẫn chủ yếu do các doanh nghiệp đầu mối lớn thực hiện, trong khi nhiều doanh nghiệp tư nhân và thương nhân phân phối khác vẫn triển khai khá cầm chừng.

Theo bà Hiền, nguyên nhân không nằm ở tâm lý thị trường hay phản ứng của người tiêu dùng mà chủ yếu xuất phát từ những vướng mắc kỹ thuật và thủ tục trong quá trình triển khai. Hiện nay, có doanh nghiệp phản ánh việc phải đầu tư phòng thử nghiệm riêng sẽ rất tốn kém, trong khi nhu cầu thực tế chưa lớn. Các đơn vị đang kiến nghị cho phép được thuê phòng thử nghiệm thay vì phải đầu tư đồng bộ ngay từ đầu để tránh lãng phí.

"Chúng tôi khá sốt ruột trước tiến độ triển khai tại một số doanh nghiệp tư nhân và đang tiếp tục thúc đẩy các giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Hiện tại, Cục đã có báo cáo, đề xuất và đang tiếp tục xin ý kiến Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp", bà Hiền cho hay.

PVOIL, Petrolimex tăng tốc phủ sóng

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Tuyên Huấn - Phó giám đốc Petrolimex Hà Nội - cho biết đến thời điểm này, doanh nghiệp đã triển khai bán xăng E10 RON95-III trên toàn bộ cửa hàng tại Hà Nội theo định hướng thúc đẩy nhiên liệu sinh học của Chính phủ.

PVOIL và Petrolimex đang tăng tốc phủ sóng bán xăng E10.

Theo ông Huấn, với mặt hàng E10 RON95-V (tiêu chuẩn Euro V), Petrolimex Hà Nội hiện mới triển khai tại khu vực nội thành và đang chờ thêm nguồn ethanol cũng như nguồn phối trộn từ tập đoàn để mở rộng diện phủ sóng. “Dự kiến cuối tuần này sẽ có hàng và từ đầu tuần sau sẽ tiếp tục được Petrolimex Hà Nội phủ sóng, chỉ trong vòng 2-3 ngày là xong”, ông Huấn cho biết.

Đại diện Petrolimex Hà Nội cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở nguồn ethanol và tiến độ phối trộn. Tuy nhiên, doanh nghiệp đánh giá việc chuyển đổi sang E10 là xu hướng tất yếu khi Việt Nam thúc đẩy giảm phát thải và thay thế dần xăng khoáng truyền thống.

“Hiện tại, phản hồi từ thị trường khá ổn định, chưa ghi nhận vấn đề bất thường. Nhiều quốc gia trong khu vực đã sử dụng nhiên liệu sinh học với tỷ lệ pha trộn cao hơn Việt Nam, như Thái Lan triển khai E20 trong thời gian dài”, ông Huấn nói.

Đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho hay đến hiện tại, đã có khoảng 600 cửa hàng triển khai bán E10 và con số này tiếp tục tăng nhanh trong những ngày gần đây. Đến ngày 15/5, toàn bộ hệ thống với gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ chuyển sang E10 hết.

“PVOIL đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật; đồng thời doanh nghiệp sử dụng xăng nền từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn để phối trộn E10. Với ethanol, doanh nghiệp kết hợp cả nguồn cung trong nước và nhập khẩu từ Mỹ, Brazil nhằm đảm bảo nguồn hàng ổn định cho toàn hệ thống”, đại diện PVOIL chia sẻ.