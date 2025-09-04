Khách lại phàn nàn hóa đơn điện tăng vọt, EVN lên tiếng

Trên mạng xã hội đang xuất hiện nhiều bài viết thắc mắc việc hóa đơn tiền điện kỳ tháng 8 bất ngờ tăng mạnh.

Theo đó, nhiều người than phiền hóa đơn tiền điện tháng 8 cao hơn nhiều so với tháng 7. “Nhà mình tăng từ 700.000 đồng lên 1,2 triệu đồng mà không hiểu tăng với lý do gì luôn, trong khi thời tiết tháng 8 không còn nắng nóng gay gắt, lại có lúc bị cắt điện do ảnh hưởng mưa bão”, nickname Na Na nêu ý kiến.

Tài khoản Trương Quyền cũng nêu đề xuất: “Mong EVN điều tra xem có sự bất thường gì không"?

Còn khách hàng Trương Văn Nhất lại bình luận: “Có trường hợp 3 tháng cùng một chỉ số không sai tí nào cả cả. Ai biết cho ý kiến với”.

Theo quan sát trên diễn đàn thì không chỉ ở khu vực miền Trung mà tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, nhiều người cũng phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng vọt.

"Tháng trước nhà tôi nộp hết 2 triệu đồng tiền điện nhưng tháng này là hơn 2,2 triệu đồng", chị Xuân Lan (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) nói.

Còn khách hàng Nguyễn Văn Huyên (tỉnh Ninh Bình) lại thắc mắc: "Tháng vừa rồi tiền điện nhà em không tăng nhưng nếu so với tháng trước thì tháng này dùng điều hòa ít hơn rất nhiều. Vậy tại sao tiền điện lại bằng với tháng nắng nóng dùng full mấy con điều hòa cả ngày? Như vậy là hóa đơn vẫn cao một cách không thể hiểu nổi”.

EVN nói gì?

Trước sự xôn xao của dư luận về hóa đơn điện tháng 8, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin. Tuy nhiên, do mỗi khách hàng một ý kiến khác nhau và lượng điện sử dụng khác nhau, cũng không xác định được địa chỉ cụ thể của khách hàng nên EVN chưa thể xác định được dấu hiệu bất thường nào.

“Để cụ thể hóa từng trường hợp, chúng tôi mong muốn khách hàng trực tiếp phản ánh đến EVNNPC để đơn vị kiểm tra lại cụ thể mã hóa đơn nhằm đánh giá sản lượng điện của hộ gia đình xem lượng tiêu thụ do gia đình sử dụng hay có thất thoát do các thiết bị rò rỉ, chập cháy hay không”, vị này nói.

EVN cho biết rất ít sai sót trong việc ghi hóa đơn điện. Ảnh minh họa: EVN.

Cũng theo đại diện EVN, trong ngày 3/9, đơn vị đã nhận được phản ánh từ một khách hàng tại Nam Đàn (Nghệ An) đăng tải nội dung thông tin rằng gia đình đang sử dụng mỗi tháng trung bình 1 triệu nhưng sang tháng 8 lại hết 13 triệu đồng.

“Khi khách hàng sử dụng có tăng đột biến về chỉ số công tơ, số tiền thì EVN không bao giờ in hóa đơn mà phải phúc tra ngay. Chúng tôi có theo dõi thói quen sử dụng điện của khách hàng và có phần mềm cảnh báo về những đột biến. Khi phúc tra thì thấy khách hàng này đã đăng tải thông tin không đúng sự thật, bởi bình thường gia đình sử dụng hơn 7,9 triệu, nhưng tháng 8 tăng lên hơn 13 triệu.

Nguyên nhân xác định sản lượng điện tiêu dùng tăng cao hơn tháng trước là do gia đình bị chập điện. Đây là hộ gia đình bán hàng miến, cháo lươn nên lượng sử dụng điện rất nhiều. Sau khi đăng tải và được EVN vào kiểm tra, đánh giá, gia đình này đã lên tiếng xin lỗi vì đăng tải thông tin sai sự thật”, EVNNPC thông tin.

Trong khi đó, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cũng khẳng định: “Đến thời điểm hiện nay, EVNHANOI sử dụng toàn bộ công tơ điện tử và đo từ xa nên không thể can thiệp được. Một thói quen khác khiến lượng điện sử dụng của khách hàng có thể tăng là do không tắt các thiết bị khi ra khỏi nhà, khi không sử dụng. Nếu người tiêu dùng có thắc mắc gì, xin liên hệ với số hotline của tổng đài là 19001288 để tổng đài chuyển thông tin về các công ty điện lực, từ đó kiểm tra các mã khách hàng để đánh giá nguyên nhân có phải do cách dùng hay nguyên nhân nào khác”, EVNHANOI cho biết.

Cũng theo đại diện EVNHANOI, bước sang tháng 8, dù thời tiết có dịu hơn so với tháng 6, 7 nhưng thời tiết vẫn rất cực đoan, nắng nóng. Vì thế, người dân vẫn sử dụng các thiết bị giúp điều hòa nhiệt độ một cách thường xuyên, từ đó dẫn đến sự gia tăng về chỉ số điện cũng như tiền điện tăng cao.

Bên cạnh đó, các thiết bị điện trong gia đình có thể gặp các lỗi kỹ thuật bên trong bộ máy, khiến các thiết bị đó có lượng tiêu thụ điện cao hơn bình thường. Các thiết bị có thể bị rò rỉ, hở mạch điện, đặc biệt thường rơi vào các thiết bị được sử dụng thường xuyên mỗi ngày, thậm chí là 24/24. Bên cạnh đó, việc bật/tắt hoặc sử dụng thiết bị điện không đúng cách cũng góp phần khiến tiền điện tăng cao.

EVNHANOI cho biết, kể từ ngày 10/5, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8% và đến nay ngành điện chưa điều chỉnh giá bán.