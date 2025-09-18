Lắp điện mặt trời mái nhà phải đăng ký, cơ quan chức năng nói gì?

Bên cạnh những lợi ích về nguồn cung ứng điện, giảm tải lưới điện quốc gia, điện mặt trời mái nhà phát triển quá nóng cũng sẽ gây ra những hệ luỵ.

Theo cơ quan chức năng, những hệ luỵ của việc phát triển điện mặt trời mái nhà quá nóng có thể kể đến như quá tải lưới phân phối, nguy cơ cháy nổ và các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng điện... Để khắc phục những tồn tại trên, tránh những hệ lụy liên quan đến cháy nổ và các yếu tố kỹ thuật gây rủi ro cho hệ thống điện, EVN đã đề xuất cần có chế tài xử phạt vi phạm hành chính cho việc không thông báo/đăng ký khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu.

Điện mặt trời mái nhà phát triển quá nóng sẽ gây ra nhiều hệ luỵ.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh của EVN cho biết số liệu về điện mặt trời mái nhà là nguồn số liệu đầu vào để Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và tiêu thụ điện Quốc gia (NSMO) lập kế hoạch vận hành dài hạn, ngắn hạn. Đồng thời, với EVN, đó cũng là cơ sở để chuẩn bị hạ tầng, từ lưới truyền tải cho tới các trạm phân phối, nhằm đảm bảo cung cấp điện cho người dân.

“Việc này buộc phải làm do đã được quy định trong Nghị định 58, đồng thời để xác định quy mô điện mặt trời mái nhà phục vụ quản lý, vận hành và chuẩn bị phương thức, chuẩn bị nguồn cung”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, hiện nay trên cả nước có hơn 734 đơn vị, trong đó có các tổ chức bán lẻ điện trong khu công nghiệp - khi chủ đầu tư muốn xây dựng, lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà để tự sản, tự tiêu, lại vướng mắc với đơn vị bán điện là những đơn vị không thuộc EVN, nên đôi khi gây khó khăn.

"Đây là vấn đề mà Nghị định 58 cũng đã nhắc tới, cần tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phát triển điện mặt trời mái nhà. Tuy nhiên thực tế vẫn còn những việc làm cản trở sự phát triển của hệ thống điện mặt trời, điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu", ông Dũng cho biết.

Do đó, trong đề xuất của Tập đoàn cũng có kiến nghị phải có cơ chế buộc các đơn vị bán điện không được có hành vi ngăn cản, gây khó khăn, không được ngăn cản doanh nghiệp việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự sản, tự tiêu.

“Chúng tôi nhận thấy công cụ hiện nay của Tập đoàn đã được xây dựng khá cẩn thận và dễ dàng. Thực chất, đây chỉ là việc người dân cung cấp thông tin về hệ thống điện mặt trời mái nhà, chứ không phải thủ tục hành chính, không có thủ tục gì phức tạp, chỉ cần cung cấp thông tin là lắp đặt như thế này, công suất bao nhiêu.

Nhưng thực tế, số lượng thông tin cung cấp hiện nay còn rất hạn chế. Chính vì vậy, chúng ta không có đủ số liệu để gửi cho các đơn vị chuyên ngành, ví dụ như NSMO hay viện năng lượng, để họ tính toán hệ thống điện. Do đó, tôi cho rằng việc người dân và doanh nghiệp hợp tác, có trách nhiệm cung cấp số liệu là rất cần thiết. Đó chính là lý do Tập đoàn phải đưa ra đề xuất này xử phạt như vậy”, ông Dũng nói.

Tạo điều kiện khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà

Ông Trần Hoài Trang, Phó cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết việc gửi thông báo hoặc thực hiện đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm hai mục đích cơ bản.

Các chuyên gia và cơ quan chức năng khẳng định, việc lắp điện mặt trời mái nhà cần báo cáo với các cơ quan chức năng là cần thiết. (Ảnh minh hoạ).

Thứ nhất, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc phát triển loại hình nguồn điện mặt trời mái nhà về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và quy định pháp luật liên quan khác.

Thứ hai, đảm bảo cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện tốt việc quản lý, đưa ra chính sách phù hợp với thực tiễn phát triển; giúp đơn vị điện lực quản lý, điều hành hệ thống điện an toàn, hiệu quả; trong đó có việc tính toán, dự báo nhu cầu phụ tải và xây dựng phương án vận hành phù hợp.

TS. Hà Đăng Sơn, chuyên gia năng lượng cho biết các quy định được nêu trong Luật Điện lực, Nghị định 58 và các văn bản về năng lượng tái tạo, đã thể hiện tinh thần nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là các hệ thống điện mặt trời tự sản, tự tiêu.

Tinh thần chung là khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu mà không bị hạn chế về quy mô. Tuy nhiên, nếu phát triển không kiểm soát, rủi ro về vận hành và an toàn hệ thống điện sẽ rất lớn.

“Phát triển điện mặt trời không chỉ là hoạt động kinh tế thông thường, mà là hoạt động có điều kiện, luôn gắn liền với vận hành hệ thống điện quốc gia. Dù người dân lắp đặt phục vụ tự dùng, họ vẫn có quyền đấu nối, sử dụng lưới điện quốc gia.

Điều này đồng nghĩa lưới điện đóng vai trò như một nguồn dự trữ khổng lồ cho các hộ gia đình và khi cần, họ lấy điện ngược từ lưới để dùng. Do đó, các rủi ro về chất lượng hệ thống, an toàn kỹ thuật, phòng nổ, tiêu chuẩn vận hành... vẫn đặt ra”, TS Hà Đăng Sơn nói.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh, Tập đoàn EVN cho biết Nghị định 58 đã mang lại lợi ích “hai chiều”, cả cho tập đoàn và cho xã hội. Ngay khi Nghị định được ban hành, EVN đã khẩn trương thiết lập các công cụ hỗ trợ để người dân có thể dễ dàng thông báo việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

"Các kênh thông báo đa dạng được triển khai đồng bộ, từ website, ứng dụng di động cho đến những phương thức trực tuyến khác. Nhờ vậy, hiện nay hệ thống tiếp nhận thông báo đã vận hành ổn định, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng", ông Dũng cho biết.

Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai cũng bộc lộ không ít bất cập. Điện mặt trời mái nhà gắn liền với những yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt trong vận hành lưới điện. EVN khi xây dựng kế hoạch cấp điện dù dài hạn hay ngắn hạn đều dựa trên hai yếu tố cơ bản: dự báo phụ tải và kế hoạch chuẩn bị nguồn.

“Nếu không nắm chắc được lượng điện mặt trời mái nhà tham gia vào hệ thống, thì công tác dự báo phụ tải sẽ thiếu chính xác. Khi đó, trong những thời điểm không có nắng, lưới điện buộc phải gánh toàn bộ phụ tải, dẫn đến nguy cơ thiếu chuẩn bị nguồn, gây áp lực cho cả khâu truyền tải, phân phối và hạ thế. Điều này có thể kéo theo những hệ lụy không tốt đối với công tác vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện”, ông Dũng nói.

Theo ông Nguyễn Bá Hoài, Phó phòng Năng lượng tái tạo (NSMO) việc đăng ký điện mặt trời mái nhà sẽ mang lại nhiều lợi ích. Nó không chỉ đơn thuần cung cấp số liệu kỹ thuật, mà còn là sự thống nhất thông tin giữa các khâu quản lý - vận hành - phân phối. Khi có dữ liệu đồng bộ, các cấp điều độ từ quốc gia, miền đến địa phương có thể phối hợp xây dựng phương án vận hành, xử lý sự cố, điều chỉnh khi phụ tải biến động, giúp hệ thống điều độ quốc gia vận hành hệ thống linh hoạt, hiệu quả hơn.

TS. Hà Đăng Sơn cho biết hiện thị trường thiết bị điện mặt trời rất đa dạng, chất lượng sản phẩm như tấm quang năng, hệ thống thiết bị, dây dẫn khác nhau, thậm chí là hàng trôi nổi, kém chất lượng; dịch vụ và kinh nghiệm của các nhà cung cấp cũng khác nhau, do đó khi đăng ký thông tin với cơ quan quản lý sẽ giúp kiểm soát chất lượng hàng hoá; tránh tiềm ẩn nguy cơ sự cố cháy nổ, ảnh hưởng đến chính hộ gia đình; quy được trách nhiệm khi có sự cố xảy ra; bên cạnh đó là công tác an toàn xây dựng, an toàn kỹ thuật lưới điện, chất lượng điện áp…

“Lợi ích của đăng ký hệ thống điện mặt trời mái nhà không chỉ cho từng hộ gia đình, đảm bảo an toàn, hiệu quả đầu tư mà còn cho cả hệ thống điện quốc gia, cho xã hội. Đây là bước quan trọng để hình thành thị trường dịch vụ, hàng hóa chuẩn hóa, giúp cơ quan quản lý dễ dàng giám sát, kiểm tra, xử lý khi có sự cố”, TS Hà Đăng Sơn nhấn mạnh.