Doanh nghiệp 'bắt tay' với ông Phạm Nhật Vượng mang xe điện ra Côn Đảo

Côn Đảo Group cùng lúc "bắt tay" Xanh SM, VinFast, V-Green triển khai 1.000 taxi điện, 50 xe buýt điện và 1.000 trụ sạc, mở rộng dịch vụ ra nhiều điểm du lịch.

Côn Đảo Group và Xanh SM vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, với sự đồng hành của VinFast và V-Green, nhằm thiết lập hệ thống giao thông điện hóa xanh tại nhiều điểm đến nổi bật.

Theo kế hoạch, 1.000 ôtô điện sẽ được đưa vào khai thác dịch vụ E-Taxi, bắt đầu vận hành một phần đội xe trong tháng 9 tại Côn Đảo và các địa bàn tiềm năng ở TP.HCM, sau đó mở rộng dần sang khu vực lân cận. Song song đó, 50 xe buýt điện sẽ được Côn Đảo Group triển khai theo từng giai đoạn từ tháng 10 dưới thương hiệu E-Bus Côn Đảo, kết nối sân bay, bến tàu, khách sạn và những điểm tham quan chính.

Dịch vụ không chỉ tập trung ở những trung tâm du lịch vốn đã sôi động, mà sẽ mở rộng đến các khu vực còn hạn chế dịch vụ taxi và gọi xe công nghệ như Cần Giờ (TP. HCM), Phú Quốc (An Giang), hay Phan Thiết và Phú Quý (Bình Thuận).

Trong thỏa thuận, Côn Đảo Group đảm nhận vận hành trực tiếp, gắn dịch vụ với nhu cầu thực tế địa phương; Xanh SM cung cấp nền tảng công nghệ gọi xe và phương tiện; VinFast phát triển hệ thống đại lý phân phối, xưởng hậu mãi; còn V-Green đầu tư 1.000 trụ sạc, bảo đảm hoạt động bền vững.

Thỏa thuận hợp tác phát triển hệ sinh thái xe điện tại Côn Đảo kể trên diễn ra ngay sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đóng điện thành công dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo. Theo EVN, việc đóng điện thành công dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Nguồn điện quốc gia sẽ thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ của Côn Đảo, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.

Côn Đảo Group hiện hoạt động trên nhiều lĩnh vực, gồm đầu tư, kinh doanh resort, khách sạn, vận tải hành khách đường bộ (taxi, taxi điện), đường thủy... Địa bàn hoạt động của doanh nghiệp chủ yếu ở Côn Đảo (TP.HCM); Phú Quốc (Kiên Giang). Ông Nguyễn Đăng Khoa là Tổng giám đốc, đồng thời là Người đại diện pháp luật của công ty.

Về phía VinFast, trong hơn 1 năm qua, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hợp tác với nhiều công ty taxi lớn tại Việt Nam, bao gồm Mai Linh và các hãng taxi công nghệ như Be Group, Tập đoàn 911 (NO1), Thảo Nguyên Xanh, Lado Taxi, và các hợp tác xã tài xế công nghệ khác để cung cấp dịch vụ taxi điện sử dụng xe VinFast. Ngoài ra, công ty cũng có chiến lược chuyển đổi đội xe cho các hãng taxi truyền thống, hỗ trợ họ thay thế đội xe xăng bằng xe điện VinFast.

Cuối năm ngoái, ông Phạm Nhật Vượng đã có buổi gặp với 70 doanh nhân đại diện cho 50 hãng taxi trong nước. Tại buổi gặp, vị tỷ phú bày tỏ mong muốn đồng hành và là đối tác của các doanh nghiệp để cùng phát triển, mang lại lợi ích chung.

Chia sẻ về việc phát triển xe điện và mong muốn hợp tác với các hãng taxi trong nước chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, ông Vượng nêu 2 mục tiêu lớn: “Một là xây dựng tương lai cho con em chúng ta, để các thế hệ sau có môi trường sống xanh, sạch, an toàn hơn. Hai là có một thương hiệu Việt đẳng cấp quốc tế. VinFast có thể là thương hiệu đầu tiên nhưng từ sự truyền cảm hứng đó, chúng ta sẽ có hàng chục, hàng trăm thương hiệu khác. Đó cũng sẽ là niềm tự hào, là tương lai của con em chúng ta”.