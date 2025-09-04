VinFast thu hơn 16.000 tỷ một quý

Nhờ tăng bàn giao xe, doanh thu thuần quý II của VinFast đạt 16.609 tỷ đồng, tăng 2% so với quý I và 92% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong quý II, 2 mẫu VF 3 và VF 5 tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh số của VinFast, đóng góp 61% tổng số xe bàn giao. Ảnh: VIC.

VinFast vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý II/2025 cho biết hãng đã bàn giao gần 36.000 ôtô điện trong quý gần nhất, doanh số tương đương quý trước nhưng tăng 172% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm, số xe ôtô điện bàn giao của hãng đạt hơn 72.100 chiếc, tăng 223% so với cùng kỳ.

Ở mảng xe máy điện và xe đạp điện, công ty đã giao 69.580 chiếc trong quý II, tăng 55% so với quý I và 432% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng 6 tháng đầu năm, VinFast bàn giao 114.484 xe điện 2 bánh, tăng hơn 447%.

Nhờ sản lượng bàn giao xe tăng, doanh thu thuần quý II của nhà sản xuất xe điện Việt Nam đạt 16.609 tỷ đồng , tăng 2% so với quý I và cao hơn 92% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, báo cáo tài chính cho biết công ty vẫn lỗ gộp 6.825 tỷ đồng trong quý, trong khi mức lỗ ròng lên tới 20.342 tỷ đồng . Dù vậy, biên lợi nhuận gộp của VinFast đã cải thiện đáng kể từ mức âm 62,7% cùng kỳ năm trước xuống còn âm 41,1% quý này.

Theo báo cáo, hai mẫu ôtô điện VF 3 và VF 5 tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh số của VinFast quý vừa qua, đóng góp 61% tổng số xe bàn giao. VF 6 đứng thứ 3 với 12%. Nửa đầu năm 2025, 3 mẫu xe VF 3, VF 5 và VF 6 đều nằm trong top 5 xe bán chạy nhất tại Việt Nam.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tháng 6, vừa qua, VinFast đã đưa vào hoạt động nhà máy tại Hà Tĩnh với công suất thiết kế giai đoạn đầu 200.000 xe/năm.

Trong quý II, mẫu xe đầu tiên sản xuất trên nền tảng kiến trúc điện - điện tử vùng (zonal E/E) là Limo Green đã hoàn thành giai đoạn sản xuất và bắt đầu bàn giao vào tháng 8.

Tại thị trường quốc tế, hãng cũng đã mở rộng hoạt động tại Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Mỹ. Ở Ấn Độ, VinFast đã khánh thành 2 showroom đầu tiên tại Surat và Chennai, đồng thời khánh thành nhà máy tại Thoothukudi, Tamil Nadu rộng 160 ha, công suất thiết kế 50.000 xe/năm giai đoạn đầu. Hãng xe cũng nhận đặt cọc các mẫu xe VF 6 và VF 7 ở Ấn Độ hồi giữa tháng 7.

Indonesia chiếm khoảng 5% số lượng xe VinFast bàn giao toàn cầu trong quý II. Công ty cho biết sẽ tiếp tục hợp tác để mở rộng mạng lưới đại lý và xưởng dịch vụ tại thị trường này. Dự án nhà máy lắp ráp tại Subang vẫn đang theo đúng tiến độ để bắt đầu vận hành kỹ thuật (SOP) vào cuối năm nay.

Ở thị trường Philippines, số xe điện của hãng chiếm 25% thị phần nửa đầu năm nay. Tại Mỹ, VinFast ký kết hợp tác với Sunroad Automotive Group (San Diego), đại lý ủy quyền đầu tiên tại California. Cửa hàng đã khai trương hôm 19/8.

Như vậy tính đến cuối tháng 6/2025, VinFast có 394 cửa hàng tại các thị trường toàn cầu.

Ban lãnh đạo công ty cho biết mục tiêu năm 2025 là tăng ít nhất gấp đôi số lượng xe bàn giao toàn cầu, đồng thời tiếp tục tập trung vào các thị trường trọng điểm gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

Bên cạnh dải SUV đa dạng từ xe cỡ nhỏ đến phân khúc E-SUV, Công ty đang tiếp tục đánh giá tiềm năng của việc phát triển các loại xe khác.

Công ty kỳ vọng mảng xe máy điện sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong những tháng tới, nhờ nỗ lực của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ quá trình điện hóa xe hai bánh tại Việt Nam.