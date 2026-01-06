Chính thức: Doanh nghiệp Mỹ được miễn trừ khỏi thuế tối thiểu toàn cầu

Các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ sẽ được miễn thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, theo một thỏa thuận vừa được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi thỏa thuận này là một chiến thắng mang tính lịch sử đối với doanh nghiệp và người lao động Mỹ. Ảnh: Reuters.

OECD cho biết gần 150 quốc gia đã đồng ý với điều chỉnh này, sau các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước thành viên khác của nhóm G7, theo AP.

Chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu được xây dựng lần đầu vào năm 2021, nhằm ngăn chặn các tập đoàn lớn chuyển lợi nhuận sang những "thiên đường thuế" nơi có thuế suất thấp hoặc bằng 0 như Bermuda hay Quần đảo Cayman.

Theo phiên bản điều chỉnh của thỏa thuận vừa được công bố, các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ sẽ được miễn trừ khỏi mức thuế tối thiểu toàn cầu 15%.

Tổng thư ký OECD Mathias Cormann cho biết trong một tuyên bố rằng thỏa thuận này là một quyết định mang tính bước ngoặt trong hợp tác thuế quốc tế, đồng thời nâng cao tính chắc chắn về thuế, giảm độ phức tạp và bảo vệ cơ sở thuế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi thỏa thuận này là một chiến thắng lịch sử trong việc "bảo vệ chủ quyền của Mỹ, người lao động cũng như doanh nghiệp Mỹ khỏi sự áp đặt thuế nằm ngoài lãnh thổ".

Cựu Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen là một trong những người thúc đẩy thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu OECD năm 2021 và coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của bà. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa, bởi họ cho rằng nó sẽ khiến Mỹ cạnh tranh kém hơn trong nền kinh tế toàn cầu.

Vào tháng 6, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tổ chức đàm phán lại. Giờ đây, khi thỏa thuận với OECD được hoàn tất, các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã bày tỏ hoan nghênh. Thượng nghị sĩ Mike Crapo (bang Idaho) và Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Jason Smith cho rằng đây là một cột mốc quan trọng trong việc đặt nước Mỹ lên trên hết.