Ngày càng nhiều doanh nghiệp 'zombie' tại Mỹ

Trong mùa Halloween năm nay, thị trường tín dụng Mỹ gặp phải một "cơn ác mộng” khác: các công ty không tạo đủ lợi nhuận để trả lãi vay.

Các doanh nghiệp "zombie" tiếp tục sống lay lắt nhờ vào sự hỗ trở của các định chế tài chính công và quan hệ với chủ nợ. Ảnh: Financial Times.

Theo Bloomberg, số doanh nghiệp “zombie” tại Mỹ - được định nghĩa là có lợi nhuận hoạt động không đủ bù chi phí lãi - đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2022, với gần 100 cái tên được bổ sung chỉ trong tháng 10.

Nguyên nhân chính là vì các công ty từng vay nợ ồ ạt với lãi suất gần 0% thời kỳ đại dịch nay bị bào mòn bởi thuế quan và chi phí vốn tăng cao.

Triển vọng cải thiện tình hình cũng không mấy sáng sủa khi Mỹ ký các thỏa thuận thương mại giúp cố định mức thuế cao, còn Cục Dự trữ Liên bang (Fed) liên tục phát tín hiệu có thể không tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tới.

Để tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ, những doanh nghiệp này buộc phải tối ưu lợi nhuận và xoay các nguồn vốn mới dù cái giá phải trả có thể không hề đắt đỏ.

“Ngay cả khi Fed hạ lãi suất, chi phí vay của các doanh nghiệp nhỏ và đang chật vật vẫn cao gấp nhiều lần so với mức trung bình”, Liz Ann Sonders, chiến lược gia trưởng tại Charles Schwab, nhận xét. “Nhiều công ty vốn chỉ thoi thóp được nhờ ưu đãi lãi suất 0%".

Trong số các doanh nghiệp tụt xuống diện “zombie” hồi tháng 10, nhóm y tế và công nghệ sinh học nhận về nhiều sự chú ý. Hai lĩnh vực này phải chịu sức ép do chi phí leo thang và khoản trợ cấp liên bang dần cạn kiệt.

Một số công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thuế quan cũng bị bổ sung vào danh sách bên cạnh nhiều cái tên đã thuộc diện này từ lâu.

Kể cả Lionsgate Studios Corp. - công ty nắm quyền các thương hiệu John Wick, The Hunger Games, Twilight - cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu.

Trên thị trường trái phiếu, có thể thấy rõ sự căng thẳng khi mức định giá trái phiếu mới phát hành của Tronox Holdings Plc, thuộc lĩnh vực hóa chất, đã sụt giảm so với khi chào bán. Một số trái phiếu tới năm 2029 của CSC Holdings (Altice USA) chỉ đạt mức giao dịch kém ấn tượng khoảng dưới 80 cent với lợi suất gần 20%.

Theo Bloomberg Intelligence, doanh nghiệp này nhiều khả năng phải có động thái chiến lược về tài chính để xử lý nguy cơ đáo hạn vào năm 2027.

Các công ty này hầu như đều gánh khoản nợ lớn từ các thương vụ mua lại bằng đòn bẩy (Leveraged BuyOut) được thực hiện khi lãi suất còn thấp trong thời gian trước đây, nhưng lập tức chật vật khi “công thức” này không còn hiệu quả khi lãi suất có chiều hướng đi lên, theo David Rosenberg, người phụ trách tín dụng hiệu suất cao tại Oaktree Capital Management.

Tuy vậy, việc lọt vào danh sách này không đồng nghĩa với “bản án tử”. Khác với “zombie" trên phim, các công ty vẫn có thể hồi sinh bằng cắt giảm chi phí, bán tài sản, phát hành cổ phần hoặc tái đàm phán nợ.

Thực tế, các doanh nghiệp có lợi nhuận hoạt động nhỏ hơn chi phí lãi vay sẽ bị liệt vào danh sách “zombie”.

Shannon Ward, quản lý danh mục thu nhập cố định tại Capital Group, cho rằng nhiều công ty vay trên thị trường lợi suất cao hoặc thị trường cho vay hợp vốn có thể dùng EBITDA đã được điều chỉnh (chỉ tiêu vốn thường lạc quan hơn con số thực tế) cho các giả định tăng trưởng.

Trong khi đó, công việc tìm nguồn vốn mới sẽ ngày càng khó khăn hơn. “Rồi đến bài toán thứ ba: vấn đề đáo hạn. Câu hỏi thật sự là các doanh nghiệp ấy sẽ phản ứng thế nào”, Ward nói.

Một số công ty đành thừa nhận không thể giải được bài toán này nếu không có sự “nương tay” của chủ nợ.

“Thị trường còn nhiều khó khăn hơn những gì người trong cuộc muốn thừa nhận", Carolyn Alford, đối tác tại hãng luật King & Spalding, nhận định.