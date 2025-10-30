Mỹ thiệt hại 7 tỷ USD mỗi tháng vì chính phủ đóng cửa

Theo báo cáo mới của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, việc chính phủ Mỹ đóng cửa đang khiến nền kinh tế thiệt hại khoảng 7 tỷ USD mỗi tháng.

Chính phủ Mỹ đóng cửa khiến Mỹ thiệt hại 7 tỷ USD mỗi tháng. Ảnh: Reuters

Trong một báo cáo gửi Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện, Văn phòng ngân sách đã đưa ra ước tính cho ba kịch bản liên quan đến thời gian đóng cửa chính phủ, bắt đầu từ ngày 1/10 và sắp kéo dài một tháng. Văn phòng này dự báo tổng sản phẩm quốc nội thực tế sẽ giảm 7 tỷ đôla Mỹ (USD) nếu đóng cửa trong 4 tuần, giảm 11 tỷ đôla nếu đóng cửa trong 6 tuần và giảm 14 tỷ đôla nếu đóng cửa trong 8 tuần.

Văn phòng ngân sách cũng dự báo GDP thực tế của Mỹ sẽ thấp hơn từ 1 đến 2 điểm phần trăm trong quý 4 (IV( năm 2025 so với mức nếu chính phủ vẫn mở cửa.

Theo đánh giá của báo cáo, tác động của việc chính phủ Mỹ đóng cửa với nền kinh tế vẫn chưa chắc chắn. Tác động này sẽ phụ thuộc vào việc các quyết định của chính quyền trong thời gian đóng cửa. Bên cạnh đó, tác động kinh tế của việc đóng cửa chính phủ cũng sẽ trở nên trầm trọng hơn khi chính phủ liên bang ngừng chi trả các khoản trợ cấp của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) bắt đầu từ ngày 1/11.

Cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ tại Mỹ đã bước sang ngày thứ 28 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Thượng viện Mỹ hôm 28/10 đã lần thứ 13 thất bại trong việc thông qua dự luật chi tiêu do đảng Cộng hòa đề xuất nhằm khôi phục hoạt động của bộ máy liên bang.