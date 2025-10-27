Ông Trump nhảy múa khi đến Malaysia
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự lễ tiếp đón tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) sáng 26/10, chính thức bắt đầu chuyến công du châu Á.
Chiều 26/10, hàng loạt vụ nổ liên tiếp rung chuyển khu KK Park ở Myawaddy khi quân đội Myanmar phối hợp lực lượng BGF cho nổ tung nhiều tòa nhà liên quan đến hoạt động lừa đảo. Các mảnh vỡ được cho là kim loại từ khu vực vụ nổ rơi xuống nhà vệ sinh của một hộ dân và một số địa điểm gần đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gây bất ngờ vì cách phản hồi thẳng thắn với phóng viên nước ngoài khi ông không hiểu được những gì họ nói.
Cánh Đông Nhà Trắng đang bị phá dỡ dù kế hoạch xây phòng khánh tiết mới trị giá 250 triệu USD chưa được đệ trình. Tổ chức Bảo tồn Di sản Quốc gia Mỹ đã gửi thư yêu cầu dừng phá dỡ.
Sau khi quân đội Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo KK Park, hàng nghìn người liều mình vượt sông Moei bằng thùng xốp, mang theo hành lý, tìm đường sang Thái Lan.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết hợp tác quân sự giữa đất nước ông và Nga sẽ "tiến triển không ngừng".
Các video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc tù nhân La Santé hét lớn và dọa giết ông Sarkozy: “Chúng tôi biết tất cả. ông Sarkozy bị biệt giam tại đây. Chúng tôi sẽ trả thù cho Gaddafi. hãy trả lại hàng tỷ USD”.
Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) xác nhận ngày 21/10, một tàu hải quân Pakistan vừa thu giữ lượng ma túy trị giá hơn 972 triệu USD từ hai thuyền buồm di chuyển trên Biển Ả Rập.
Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa phải đẩy trực thăng chở Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu ra khỏi đường băng, sau khi máy bay bị lún bánh trên bãi đáp vừa mới đổ bê tông.
Một cơn lốc xoáy đã quét qua Ermont, phía bắc Paris (Pháp), khiến nhiều cần cẩu đổ sập và ít nhất một người thiệt mạng, 10 người khác bị thương.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc Boeing 747 mang logo của hãng ACT Airlines bị ngập một phần trong nước, nằm sát tường chắn sóng của sân bay, phần mũi và đuôi máy bay bị tách rời sau cú trượt khỏi đường băng. Máy bay lao xuống biển khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Hong Kong ngày 20/10.