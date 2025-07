Thế Giới Di Động thu hơn 400 tỷ mỗi ngày

MWG ước đạt 37.520 tỷ đồng doanh thu trong quý II. Kết quả kinh doanh kỷ lục đến từ sự dẫn dắt tăng trưởng của hai chuỗi chủ lực là Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh.

Tính đến cuối tháng 6, MWG sở hữu 1.015 cửa hàng Thegioididong.com (kể cả TopZone), 2.023 cửa hàng Điện Máy Xanh, 2.184 cửa hàng Bách Hóa Xanh... Ảnh: Liên Phạm.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa có báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu thuần hợp nhất đạt 73.655 tỷ đồng , tăng 12,5% so với cùng kỳ. tương đương hoàn thành 49% kế hoạch cả năm.

Ước tính riêng quý II, MWG đạt hơn 37.520 tỷ đồng , tăng gần 10% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục từ khi hoạt động. Bình quân mỗi ngày trong quý vừa qua, hệ sinh thái bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài thu về hơn 412 tỷ đồng .

Doanh thu tháng 6 đạt kỷ lục

Đóng góp chính vào kết quả này là chuỗi Điện Máy Xanh với tỷ trọng 44,6%, tiếp theo là Bách Hóa Xanh (30,7%), Thegioididong.com (22,5%) và nhóm chuỗi còn lại như An Khang, AVAKids, EraBlue và TopZone với tổng cộng 2,2%.

Lũy kế 6 tháng, hai chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh mang về 49.400 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ, dù không mở rộng thêm hệ thống cửa hàng và thậm chí đang vận hành ít hơn 200 điểm bán so với đầu năm 2024 do tái cấu trúc.

Chuỗi Thegioididong.com (bao gồm TopZone) và Điện Máy Xanh lần lượt có 1.015 và 2.023 cửa hàng tính đến cuối tháng 6. MWG cho biết doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu vẫn tăng hơn 12%.

Riêng tháng 6 ghi nhận doanh thu trên 8.400 tỷ đồng , mức cao nhất kể từ sau Tết, tăng 15% so với cùng kỳ và là tháng tăng trưởng thứ 4 liên tiếp.

DOANH THU QUÝ II CỦA MWG CAO KỶ LỤC Doanh thu theo quý của MWG. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn Quý I/2023 II III IV Quý I/2024 II III IV Quý I/2025 II Doanh thu thuần tỷ đồng 27106 29465 30288 31421 31486 31134 34147 34574 36135 37520

Về cơ cấu ngành hàng, nhóm điện thoại, máy tính bảng và laptop tăng trưởng mạnh từ 20% đến 50%. Các sản phẩm gia dụng như máy giặt, tivi cũng tăng một đến hai chữ số, ngoại trừ máy lạnh do thời tiết không thuận lợi.

Doanh thu từ kênh online đạt gần 2.700 tỷ đồng , chiếm gần 6% tổng doanh thu.

Bách Hóa Xanh giảm tốc độ mở mới

Đối với Bách Hóa Xanh, chuỗi này ghi nhận doanh thu gần 22.600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng đến từ cả hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Tính đến hết tháng 6, chuỗi đã mở mới 414 cửa hàng, hơn một nửa trong số đó tại miền Trung. Tuy nhiên, tốc độ mở mới đang chậm lại, chỉ thêm 4 cửa hàng trong tháng 6.

Theo MWG, các cửa hàng mới đã đạt lợi nhuận dương sau khi trừ chi phí vận hành trực tiếp.

Trong bối cảnh bước vào mùa mưa, chuỗi chủ động kiểm soát hao hụt, đặc biệt là nhóm hàng tươi sống, đồng thời tối ưu chi phí. Nhờ đó, dù doanh thu giảm nhẹ theo tháng, chuỗi vẫn duy trì lợi nhuận tích cực so với các tháng đầu năm.

Hiệu quả hoạt động trong quý II cũng cải thiện rõ rệt so với quý I. Thời gian tới, chuỗi sẽ tập trung mở mới chọn lọc và hiệu quả tại các khu vực đã có sự hiện diện của cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Ngoài ba chuỗi chính, nhóm mô hình bán lẻ mới của MWG cũng cho thấy kết quả tích cực. Cụ thể, AvaKids ghi nhận doanh thu 650 tỷ đồng , tăng 5% so với cùng kỳ. Chuỗi đã đạt lợi nhuận cấp độ công ty trong kỳ.

EraBlue - chuỗi cửa hàng điện máy tại Indonesia - đạt gần 1.600 tỷ đồng doanh thu với 115 cửa hàng, tăng trưởng hơn 70% so với cùng kỳ. Chuỗi này đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty trong 6 tháng đầu năm, với sự cải thiện hiệu quả trong quý II so với quý I.

Chuỗi An Khang đạt 1.000 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm. Hiệu quả kinh doanh cũng cải thiện đáng kể so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng tăng 30%.

Tính đến cuối tháng 6, MWG đang vận hành 2.184 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 326 nhà thuốc An Khang, 62 cửa hàng AvaKids và 115 cửa hàng EraBlue.