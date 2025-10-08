Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hé lộ tỉnh đầu tiên Bách Hóa Xanh chọn mở cửa hàng 'Bắc tiến'

  • Thứ tư, 8/10/2025 18:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bách Hóa Xanh vừa đăng tải thông tin tuyển dụng nhiều vị trí tại Ninh Bình, bao gồm nhân viên siêu thị, quản lý tập sự và nhân viên soạn hàng.

Bách Hóa Xanh đang từng bước thực hiện kế hoạch "Bắc tiến". Ảnh: MWG.

Theo thông báo tuyển dụng của Bách Hóa Xanh, vị trí quản lý tập sự yêu cầu trình độ Cao đẳng trở lên, có kỹ năng giao tiếp và vi tính cơ bản. Thu nhập có thể đạt 12 triệu đồng/tháng khi trở thành quản lý chính thức.

Trong khi đó, vị trí nhân viên siêu thị đảm nhiệm công việc bán hàng, thu ngân, châm hàng, sơ chế và trông giữ xe, yêu cầu độ tuổi 18-40, tốt nghiệp THPT, với thu nhập tối đa khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, chuỗi bách hóa này cũng đang tuyển dụng vị trí nhân viên soạn hàng tại kho trung tâm dành cho ứng viên 18-45 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm. Nhân viên có thể lựa chọn ca xoay hoặc ca đêm, với mức thu nhập theo năng suất, tối đa khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Với động thái kể trên, Ninh Bình khả năng cao là tỉnh thành đầu tiên Bách Hóa Xanh chọn mở cửa hàng trong mục tiêu "Bắc tiến" thay vì Thủ đô Hà Nội.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động cho biết từ năm 2026 chuỗi Bách Hóa Xanh sẽ bắt đầu mở rộng ra miền Bắc, với mục tiêu 1.000 cửa hàng mới mỗi năm.

"Trong năm nay chúng tôi đã có thể mở hơn 600 cửa hàng thì việc mở mới 1.000 cửa hàng trong năm sau là khả thi", ông Linh nói.

Theo ông Linh, chi phí đầu tư cho mỗi cửa hàng bách hóa hiện chỉ còn 1-1,5 tỷ đồng. Với quy mô 1.000 cửa hàng, tổng vốn dự kiến khoảng 1.500-2.000 tỷ đồng. Nếu tính thêm xe cộ và kho bãi, mức đầu tư vào khoảng 2.500 tỷ đồng hoặc thấp hơn.

Tính đến cuối tháng 7, Bách Hóa Xanh đang vận hành khoảng 2.204 cửa hàng, tăng hơn 400 điểm bán so với đầu năm. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay của hệ thống.

Riêng nửa đầu năm, doanh nghiệp đã mở mới 414 cửa hàng, vượt mục tiêu đề ra và dự kiến nâng tổng số mở mới lên hơn 600 trong cả năm.

Song song với mở rộng, kết quả kinh doanh của chuỗi cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Doanh thu 7 tháng toàn hệ thống Bách Hóa Xanh đạt gần 26.500 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ 2024.

Riêng quý II, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 182 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận 6 tháng đầu năm lên khoảng 205 tỷ đồng.

Với kết quả này, Bách Hóa Xanh tự tin sẽ đạt lợi nhuận trên 600 tỷ đồng trong năm nay, cao hơn 100 tỷ so với kế hoạch ban đầu. "Việc mở cửa hàng mới không ảnh hưởng đến kế hoạch này", ông Linh nói.

Bách Hóa Xanh tìm mặt bằng để 'Bắc tiến'

Bách Hoá Xanh đang tuyển chuyên viên tìm mặt bằng tại miền Bắc. Đây là động thái chuẩn bị cho kế hoạch "Bắc tiến", hướng đến mục tiêu mở 1.000 cửa hàng mỗi năm từ 2026.

05:07 12/9/2025

Chủ chuỗi siêu thị Go! thu gần 10.000 tỷ đồng ở Việt Nam quý I

Central Retail cùng với Bách Hoá Xanh và WinCommerce thuộc nhóm những nhà bán lẻ có doanh thu top đầu.

16:06 22/5/2025

Vừa có lãi Bách Hóa Xanh đã rục rịch mở cửa hàng mới

Kể từ năm 2022 đến nay, số lượng cửa hàng Bách Hoá Xanh không có nhiều biến động khi chủ trương của Thế Giới Di Động là tập trung tái cấu trúc và tối ưu vận hành.

06:00 8/8/2024

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Nguyễn Đức Tài Bắc tiến Ninh Ninh Bình Thế giới Di động Bách Hoá Xanh bán lẻ di động

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý