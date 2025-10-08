Hé lộ tỉnh đầu tiên Bách Hóa Xanh chọn mở cửa hàng 'Bắc tiến'

Bách Hóa Xanh vừa đăng tải thông tin tuyển dụng nhiều vị trí tại Ninh Bình, bao gồm nhân viên siêu thị, quản lý tập sự và nhân viên soạn hàng.

Bách Hóa Xanh đang từng bước thực hiện kế hoạch "Bắc tiến". Ảnh: MWG.

Theo thông báo tuyển dụng của Bách Hóa Xanh, vị trí quản lý tập sự yêu cầu trình độ Cao đẳng trở lên, có kỹ năng giao tiếp và vi tính cơ bản. Thu nhập có thể đạt 12 triệu đồng/tháng khi trở thành quản lý chính thức.

Trong khi đó, vị trí nhân viên siêu thị đảm nhiệm công việc bán hàng, thu ngân, châm hàng, sơ chế và trông giữ xe, yêu cầu độ tuổi 18-40, tốt nghiệp THPT, với thu nhập tối đa khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, chuỗi bách hóa này cũng đang tuyển dụng vị trí nhân viên soạn hàng tại kho trung tâm dành cho ứng viên 18-45 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm. Nhân viên có thể lựa chọn ca xoay hoặc ca đêm, với mức thu nhập theo năng suất, tối đa khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Với động thái kể trên, Ninh Bình khả năng cao là tỉnh thành đầu tiên Bách Hóa Xanh chọn mở cửa hàng trong mục tiêu "Bắc tiến" thay vì Thủ đô Hà Nội.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động cho biết từ năm 2026 chuỗi Bách Hóa Xanh sẽ bắt đầu mở rộng ra miền Bắc, với mục tiêu 1.000 cửa hàng mới mỗi năm.

"Trong năm nay chúng tôi đã có thể mở hơn 600 cửa hàng thì việc mở mới 1.000 cửa hàng trong năm sau là khả thi", ông Linh nói.

Theo ông Linh, chi phí đầu tư cho mỗi cửa hàng bách hóa hiện chỉ còn 1- 1,5 tỷ đồng . Với quy mô 1.000 cửa hàng, tổng vốn dự kiến khoảng 1.500- 2.000 tỷ đồng . Nếu tính thêm xe cộ và kho bãi, mức đầu tư vào khoảng 2.500 tỷ đồng hoặc thấp hơn.

Tính đến cuối tháng 7, Bách Hóa Xanh đang vận hành khoảng 2.204 cửa hàng, tăng hơn 400 điểm bán so với đầu năm. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay của hệ thống.

Riêng nửa đầu năm, doanh nghiệp đã mở mới 414 cửa hàng, vượt mục tiêu đề ra và dự kiến nâng tổng số mở mới lên hơn 600 trong cả năm.

Song song với mở rộng, kết quả kinh doanh của chuỗi cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Doanh thu 7 tháng toàn hệ thống Bách Hóa Xanh đạt gần 26.500 tỷ đồng , tăng khoảng 15% so với cùng kỳ 2024.

Riêng quý II, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 182 tỷ đồng , nâng tổng lợi nhuận 6 tháng đầu năm lên khoảng 205 tỷ đồng .

Với kết quả này, Bách Hóa Xanh tự tin sẽ đạt lợi nhuận trên 600 tỷ đồng trong năm nay, cao hơn 100 tỷ so với kế hoạch ban đầu. "Việc mở cửa hàng mới không ảnh hưởng đến kế hoạch này", ông Linh nói.