Chủ chuỗi siêu thị Go! thu gần 10.000 tỷ đồng ở Việt Nam quý I

Central Retail cùng với Bách Hoá Xanh và WinCommerce thuộc nhóm những nhà bán lẻ có doanh thu top đầu.

Siêu thị Go! thuộc Central Retail - Tập đoàn bán lẻ của Thái Lan. Ảnh: Central Retail.

Central Retail - Tập đoàn bán lẻ Thái Lan - ghi nhận doanh thu 14,16 tỷ baht (khoảng 9.777 tỷ đồng ) tại thị trường Việt Nam trong quý I, chiếm 20,3% doanh thu toàn cầu.

Doanh thu mảng thực phẩm vẫn chiếm ưu thế, mang về 12,77 tỷ baht (tương đương 8.822 tỷ đồng ). Ngành hàng công nghệ - gia dụng, với đại diện là chuỗi siêu thị Nguyễn Kim, đóng góp thêm 1,38 tỷ baht ( 952 tỷ đồng ). Trong khi đó, mảng thời trang đạt doanh thu thấp hơn, chỉ 4 triệu baht ( 2,8 tỷ đồng ).

Doanh số của Central Retail thuộc top đầu các nhà bán lẻ tại Việt Nam, cùng với Bách Hoá Xanh ( 11.000 tỷ đồng ), WinCommerce ( 8.785 tỷ đồng ).

Central Retail cho biết doanh thu tính theo đồng Việt Nam tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng khi quy đổi sang baht lại giảm 4% do ảnh hưởng từ tỷ giá.

Vừa qua, nhà bán lẻ Thái Lan công bố sẽ nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 2 tỷ USD trong vòng 5 năm tới, tập trung vào mở rộng chuỗi trung tâm thương mại GO!, siêu thị GO!, Tops Market và mini go!.

Hiện, doanh nghiệp đang xây dựng 2 trung tâm thương mại ở Hưng Yên và Yên Bái, dự kiến mở cửa trong nửa cuối năm nay. Ngoài ra, 2 trung tâm khác là Big C Thăng Long (Hà Nội) và Big C Đồng Nai sẽ hoàn thành việc đổi tên và nâng cấp trong năm nay.

Doanh nghiệp đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp và nông dân quảng bá sản phẩm, chuyển giao chuyên môn bán lẻ và các biện pháp an toàn thực phẩm; vận dụng mạng lưới tại Thái Lan và châu Âu để hỗ trợ các chương trình xúc tiến của Bộ Công Thương.