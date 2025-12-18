Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bách Hóa Xanh mở trung bình 3 cửa hàng mỗi ngày

  • Thứ năm, 18/12/2025 16:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bách Hóa Xanh đang tăng tốc mở rộng mạng lưới với hơn 3 cửa hàng mỗi ngày, nâng tổng số điểm bán lên mức kỷ lục, vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Từ đầu tháng 11 đến nay, Bách Hóa Xanh đã mở mới 159 cửa hàng. Ảnh: BHX.

Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng Bách Hóa Xanh hiện có 2.529 cửa hàng, mức cao nhất kể từ khi hoạt động. Đáng chú ý, nếu chỉ tính trong khoảng 1,5 tháng từ đầu tháng 11 đến nay, chuỗi đã mở thêm 159 cửa hàng, tương đương trung bình hơn 3 cửa hàng mỗi ngày.

Đầu năm nay, Bách Hoá Xanh chỉ mới có 1.770 cửa hàng, như vậy, lũy kế đến nay, chuỗi bách hóa của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đã mở mới tổng cộng 759 cửa hàng, vượt xa mục tiêu 600 cửa hàng đề ra đầu năm. Phần lớn các cửa hàng khai trương trong hai tháng gần đây tập trung tại các tỉnh phía Bắc.

Riêng ngày 28/11, Bách Hóa Xanh đã đồng loạt khai trương 20 cửa hàng tại Ninh Bình, với diện tích 150-200 m2, đặt tại các khu dân cư đông đúc hoặc gần trục giao thông chính. Đây cũng là địa phương đầu tiên được chuỗi lựa chọn trong lộ trình "Bắc tiến".

Theo Bách Hóa Xanh, việc chọn Ninh Bình nhằm tận dụng hệ thống hạ tầng và chuỗi cung ứng đã đầu tư ở miền Trung, giúp việc vận chuyển và kiểm soát chất lượng hàng hóa thuận lợi hơn, qua đó đảm bảo nguồn thực phẩm tươi, giá hợp lý và ổn định. Doanh nghiệp cho biết chiến lược mở rộng ra miền Bắc sẽ được triển khai theo từng bước, thay vì "phủ nhanh", nhằm xây dựng niềm tin tại thị trường có mức độ thận trọng cao.

SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH QUA CÁC NĂM
Dữ liệu: Tổng hợp tại thời điểm cuối mỗi năm.
Nhãn2017201820192020202120222023202418/12/2025

cửa hàng 2834051008171921061728169817702559

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 26/11, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động (MWG), nhận định việc mở rộng thị phần tại miền Bắc không phải thách thức lớn, nhờ nền tảng nhận diện thương hiệu sẵn có từ các chuỗi bán lẻ điện thoại và điện máy hoạt động trên toàn quốc.

Theo ông, bối cảnh hiện nay còn thuận lợi hơn khi người tiêu dùng dịch chuyển sang kênh bán lẻ hiện đại, trong khi công tác quản lý thuế và kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng được siết chặt.

Về tình hình kinh doanh, sau 10 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh ghi nhận gần 38.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ông Linh thừa nhận doanh thu toàn chuỗi vẫn chưa đạt kỳ vọng, dù tốc độ mở cửa hàng vượt kế hoạch, nhưng chủ yếu do các cửa hàng cũ tăng trưởng kém trong bối cảnh thị trường hàng tiêu dùng gần như đi ngang và chịu ảnh hưởng từ mưa bão, lũ lụt.

Dù vậy, ông Linh cho biết lợi nhuận của chuỗi vẫn đang đi đúng kế hoạch, với hơn 200 tỷ đồng trong quý III và dự kiến vượt 600 tỷ đồng trong cả năm.

Bách Hóa Xanh đồng loạt khai trương 20 cửa hàng ở một tỉnh miền Bắc

Theo Bách Hóa Xanh, Ninh Bình được chọn để mở 20 cửa hàng đầu tiên tại miền Bắc nhờ vị trí giao thoa Bắc - Trung và lợi thế về hạ tầng, nguồn cung ứng.

12:16 28/11/2025

Hé lộ tỉnh đầu tiên Bách Hóa Xanh chọn mở cửa hàng 'Bắc tiến'

Bách Hóa Xanh vừa đăng tải thông tin tuyển dụng nhiều vị trí tại Ninh Bình, bao gồm nhân viên siêu thị, quản lý tập sự và nhân viên soạn hàng.

18:09 8/10/2025

'Bom tấn' tỷ USD mới của Thế Giới Di Động?

Sau gần một thập kỷ mở rộng rồi tái cấu trúc, Bách Hóa Xanh từ chuỗi bán lẻ thua lỗ đã trở thành điểm sáng của Thế Giới Di Động, củng cố tham vọng IPO vào năm 2028.

08:51 5/9/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

Bách Hóa Xanh Thế giới Di động Vũ Đăng Linh Nguyễn Đức Tài Thế Giới Di Động

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý