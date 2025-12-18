Bách Hóa Xanh mở trung bình 3 cửa hàng mỗi ngày

Bách Hóa Xanh đang tăng tốc mở rộng mạng lưới với hơn 3 cửa hàng mỗi ngày, nâng tổng số điểm bán lên mức kỷ lục, vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Từ đầu tháng 11 đến nay, Bách Hóa Xanh đã mở mới 159 cửa hàng. Ảnh: BHX.

Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng Bách Hóa Xanh hiện có 2.529 cửa hàng, mức cao nhất kể từ khi hoạt động. Đáng chú ý, nếu chỉ tính trong khoảng 1,5 tháng từ đầu tháng 11 đến nay, chuỗi đã mở thêm 159 cửa hàng, tương đương trung bình hơn 3 cửa hàng mỗi ngày.

Đầu năm nay, Bách Hoá Xanh chỉ mới có 1.770 cửa hàng, như vậy, lũy kế đến nay, chuỗi bách hóa của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đã mở mới tổng cộng 759 cửa hàng, vượt xa mục tiêu 600 cửa hàng đề ra đầu năm. Phần lớn các cửa hàng khai trương trong hai tháng gần đây tập trung tại các tỉnh phía Bắc.

Riêng ngày 28/11, Bách Hóa Xanh đã đồng loạt khai trương 20 cửa hàng tại Ninh Bình, với diện tích 150-200 m2, đặt tại các khu dân cư đông đúc hoặc gần trục giao thông chính. Đây cũng là địa phương đầu tiên được chuỗi lựa chọn trong lộ trình "Bắc tiến".

Theo Bách Hóa Xanh, việc chọn Ninh Bình nhằm tận dụng hệ thống hạ tầng và chuỗi cung ứng đã đầu tư ở miền Trung, giúp việc vận chuyển và kiểm soát chất lượng hàng hóa thuận lợi hơn, qua đó đảm bảo nguồn thực phẩm tươi, giá hợp lý và ổn định. Doanh nghiệp cho biết chiến lược mở rộng ra miền Bắc sẽ được triển khai theo từng bước, thay vì "phủ nhanh", nhằm xây dựng niềm tin tại thị trường có mức độ thận trọng cao.

SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH QUA CÁC NĂM Dữ liệu: Tổng hợp tại thời điểm cuối mỗi năm. Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 18/12/2025

cửa hàng 283 405 1008 1719 2106 1728 1698 1770 2559

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 26/11, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động (MWG), nhận định việc mở rộng thị phần tại miền Bắc không phải thách thức lớn, nhờ nền tảng nhận diện thương hiệu sẵn có từ các chuỗi bán lẻ điện thoại và điện máy hoạt động trên toàn quốc.

Theo ông, bối cảnh hiện nay còn thuận lợi hơn khi người tiêu dùng dịch chuyển sang kênh bán lẻ hiện đại, trong khi công tác quản lý thuế và kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng được siết chặt.

Về tình hình kinh doanh, sau 10 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh ghi nhận gần 38.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ông Linh thừa nhận doanh thu toàn chuỗi vẫn chưa đạt kỳ vọng, dù tốc độ mở cửa hàng vượt kế hoạch, nhưng chủ yếu do các cửa hàng cũ tăng trưởng kém trong bối cảnh thị trường hàng tiêu dùng gần như đi ngang và chịu ảnh hưởng từ mưa bão, lũ lụt.

Dù vậy, ông Linh cho biết lợi nhuận của chuỗi vẫn đang đi đúng kế hoạch, với hơn 200 tỷ đồng trong quý III và dự kiến vượt 600 tỷ đồng trong cả năm.