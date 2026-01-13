Thủ tướng yêu cầu giảm giá nhà ở thương mại

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kéo giảm giá nhà ở thương mại về mức hợp lý, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở bình đẳng cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở của mỗi người dân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, vừa chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tình hình triển khai các chính sách phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản. Tại phiên họp, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở bình đẳng cho mọi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng nêu rõ nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, đồng thời là yếu tố quan trọng bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững. Mọi chính sách về nhà ở trong thời gian tới phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể.

Kéo giảm giá nhà ở thương mại

Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, gây phiền hà, sách nhiễu và làm gia tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Việc cải cách thủ tục hành chính cần gắn với mục tiêu phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh và bền vững.

Đáng chú ý, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có giải pháp kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư, xuống mức hợp lý, phù hợp với mặt bằng thu nhập của người dân và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Việc điều hành tín dụng phải bảo đảm kiểm soát chặt chẽ dòng vốn vào bất động sản, tránh tình trạng đầu cơ, làm méo mó thị trường.

Bộ Tài chính được giao chủ trì bảo đảm nguồn lực tài chính, hướng dẫn triển khai các chính sách liên quan đến phát triển nhà ở theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan này nghiên cứu kỹ các chính sách thuế nhằm hạn chế đầu cơ, “thổi giá” bất động sản, hướng dòng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ làm sai lệch cung - cầu. Dòng vốn tín dụng cần được hướng vào các dự án nhà ở có giá phù hợp, phục vụ nhu cầu thực của người dân và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Xây dựng cơ chế phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình

Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập trung bình tiếp tục được Thủ tướng xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách nhà ở thời gian tới.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện, trình ban hành dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt nhằm xử lý các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật trong phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng đồng thời có trách nhiệm đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Cùng với đó, cơ quan quản lý cần xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình, trong đó xác định nhóm người có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhằm tăng nguồn cung ở nhiều phân khúc khác nhau.

Đối với lĩnh vực tín dụng nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy nhanh giải ngân các chương trình cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng quy định; đồng thời phân tích, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Cơ quan này cũng cần hướng dẫn các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm chi phí tuân thủ để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội.

Bộ Công an có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chia sẻ đồng bộ với dữ liệu về đất đai, nhà ở, ngân hàng và các cơ sở dữ liệu liên quan, phục vụ xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhất là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội, thao túng thị trường bất động sản, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Theo báo cáo tại phiên họp, lũy kế đến cuối tháng 12/2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 657.000 căn. Trong đó, 193 dự án đã hoàn thành, 200 dự án đang thi công và 305 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Có 19 địa phương đạt hoặc vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao.