Chủ đầu tư TP.HCM đua nhau ra hàng, giảm giá sâu

Sát Tết Bính Ngọ 2026, nhiều dự án bất động sản đồng loạt mở bán, tung ưu đãi và đẩy nhanh tiến độ, song chuyên gia khuyến nghị người mua cần cân nhắc kĩ bài toán tài chính.

Cận Tết Bính Ngọ 2026, các chủ đầu tư hoạt động sôi nổi khi liên tục "bơm" hàng ra thị trường, đặc biệt ở loại hình căn hộ, kèm theo nhiều chính sách ưu đãi. Ảnh: Quỳnh Danh.

"Vay mua nhà lãi suất 0%", "ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà", "thanh toán 30% nhận nhà ngay", "chiết khấu cho người thanh toán sớm"... là những thông điệp ưu đãi đang xuất hiện dày đặc trên thị trường bất động sản TP.HCM thời gian gần đây, song song với các đợt mở bán, tái khởi động dự án của nhiều chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, nhiều dự án vướng pháp lý, chậm tiến độ cũng đang được đẩy nhanh hoàn thiện thủ công, tăng tốc thi công và lên kế hoạch tung sản phẩm ra thị trường trong thời gian tới.

Đồng loạt bung hàng, đẩy mạnh ưu đãi

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, các chính sách bán hàng trên thị trường hiện trải đều ở nhiều phân khúc, từ nhà ở thấp tầng đến căn hộ và các dự án quy mô lớn.

Điển hình là Vạn Phúc Group khi mới đây bắt đầu áp dụng mức chiết khấu lên đến 28% cho giỏ hàng giới hạn gồm khoảng 30 căn nhà phố và shophouse tại Van Phuc City (phường Hiệp Bình). Chính sách được triển khai trong thời gian ngắn, áp dụng cho nhóm sản phẩm có sẵn trên thị trường.

Ở phân khúc căn hộ, Phú Đông Group đưa ra thị trường giỏ căn hộ 1 phòng ngủ cộng tại dự án Phú Đông SkyOne (phường Tân Đông Hiệp). Dự án áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt, trong đó có gói hỗ trợ lãi suất 0% kèm ân hạn nợ gốc trong 24 tháng với mức thanh toán ban đầu khoảng 10% giá trị căn hộ.

Khách hàng tham khảo thông tin dự án Phú Đông SkyOne. Ảnh: Phú Đông Group.

Còn tại phường Dĩ An, Pi Group vừa cất nóc dự án Picity Sky Park cuối tháng 12/2025, đồng thời triển khai chính sách ưu đãi cho phép người mua chỉ cần thanh toán 15% cho đến khi nhận nhà vào quý I/2027. Ngân hàng có thể cho vay tới 70%, chủ đầu tư hỗ trợ trả gốc 2 năm và trả lãi 3 năm.

Trong khi đó, dự án Bcons Center City tại phường Đông Hòa với quy mô gần 2.000 căn hộ phát triển bởi Bcons Group được tung ra thị trường cùng thời điểm khai trương căn hộ mẫu, kèm các chính sách ưu đãi và chiết khấu nhằm thu hút người mua trong giai đoạn đầu mở bán.

Không chỉ dừng ở các chương trình bán hàng, thị trường còn ghi nhận chuyển động sôi nổi về nguồn cung mới khi nhiều dự án được tái khởi động. Ngày 28/12/2025, Novaland đã làm lễ khởi động, tăng tốc thi công dự án căn hộ cao cấp The Park Avenue (phường Minh Phụng) sau khi hoàn tất việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý.

Dự án này được khởi công từ năm 2015 và triển khai trên khu đất có diện tích gần 9.000 m2. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, công trình từng phải tạm dừng do các vấn đề pháp lý chưa được giải quyết dứt điểm. Sau hơn một thập kỷ gián đoạn, dự án đã được triển khai trở lại, với kế hoạch cất nóc vào cuối năm nay và hoàn thiện toàn bộ trong năm 2027.

Song song đó, các dự án khác của Novaland như Victoria Village (phường Cát Lái), The Grand Manhattan (phường Cầu Ông Lãnh) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Công trường dự án Victoria Village bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng đầu năm nay. Ảnh: NVL.

Theo ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia tư vấn tài chính và bất động sản độc lập, việc các chủ đầu tư đồng loạt mở bán và tung ưu đãi vào thời điểm cuối năm cũ - đầu năm mới là diễn biến mang tính chu kỳ, xuất phát từ nhiều yếu tố tài chính và tâm lý thị trường.

Ông cho rằng thời điểm này thường gắn với nhu cầu ghi nhận doanh thu của chủ đầu tư, trong khi nguồn tiền từ phía người dân tương đối dồi dào hơn so với các giai đoạn khác trong năm. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất từng duy trì ở mức thấp trong thời gian dài trước đó cũng khiến thúc đẩy doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch ra hàng từ sớm.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế trong khoảng vài tháng gần đây cho thấy lãi suất đã tăng trở lại, cao hơn khoảng 1,5-2% so với thời điểm các kế hoạch bán hàng được xây dựng, buộc doanh nghiệp phải đẩy mạnh các chính sách ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản.

Cẩn trọng với bài toán tài chính dài hạn

Dù vậy, ông Lê Quốc Kiên nhấn mạnh chính các ưu đãi giúp giảm áp lực tài chính ở giai đoạn đầu có thể khiến người mua chủ quan trong khâu tính toán dài hạn.

Theo ông, sai lầm phổ biến nhất của người mua nhà hiện nay là chỉ nhìn vào giai đoạn ưu đãi mà bỏ qua thời kỳ trả nợ về sau. Thực tế, các khoản vay mua nhà thường được thiết kế theo cấu trúc hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu áp dụng lãi suất ưu đãi, còn giai đoạn sau là lãi suất thả nổi với mức độ rủi ro cao hơn.

Hiện, lãi suất ưu đãi hiện phổ biến quanh mức 7-10%/năm trong 1-2 năm đầu, nhưng sau thời gian này có thể tăng lên 10-14%/năm. Khi đó, ông Kiên nhấn mạnh số tiền trả nợ hàng tháng sẽ tăng đáng kể và duy trì trong nhiều năm, tạo áp lực lớn lên khả năng chi trả của người mua.

Vị chuyên gia lưu ý chỉ cần chênh lệch vài phần trăm lãi suất trong thời gian dài cũng đủ tạo ra gánh nặng tài chính lớn: "Với một người vay 2 tỷ để mua nhà, chênh lệch khoảng 3% lãi suất khiến số tiền phải trả thêm mỗi năm lên hơn 60 triệu đồng, sau 3 năm gần 200 triệu, trong khi mức lãi cao này còn kéo dài suốt cả chục năm tiếp theo".

Chuyên gia cảnh báo áp lực tài chính gia tăng sau khi lãi suất vay mua nhà hết ưu đãi, trong khi nhiều người mua thường chỉ tính toán theo giai đoạn đầu. Ảnh: Chí Hùng.

Ông Kiên cho biết trước đây đã xuất hiện không ít trường hợp người mua "vỡ kế hoạch", buộc phải bán nhà để tất toán khoản nợ, thậm chí chịu lỗ tương đương hoặc cao hơn số tiền được ưu đãi ban đầu.

Do đó, ông lưu ý ưu đãi chỉ nên được xem là công cụ hỗ trợ ngắn hạn, không phải cơ sở chính để ra quyết định mua nhà. Người mua cần tự tính toán dòng tiền cho toàn bộ vòng đời khoản vay, thay vì dừng lại ở giai đoạn "đẹp nhất" mà chủ đầu tư và ngân hàng đưa ra.

Để tránh rơi vào thế bị động, người mua cần chủ động xây dựng kịch bản tài chính dài hạn ngay từ đầu, trong đó có việc duy trì khoản dự phòng đủ lớn để ứng phó với biến động thu nhập hoặc rủi ro bất ngờ. Khoản dự phòng này giúp người mua có thời gian xoay xở, tái cấu trúc tài chính hoặc đưa ra quyết định bán tài sản một cách chủ động, tránh rơi vào nợ xấu.

Bên cạnh vấn đề lãi suất, ông cũng khuyến nghị người mua nhà quan tâm đến khả năng lựa chọn và so sánh ngân hàng tài trợ, cũng như theo dõi dư địa tín dụng, khả năng định giá lại tài sản và phần gốc đã trả để chủ động các phương án tái cấp vốn khi cần thiết, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn vay duy nhất.

Nhìn về thời gian tới, vị chuyên gia nhận định mặt bằng lãi suất khó có khả năng giảm sâu. Điều này đồng nghĩa với việc những quyết định mua nhà dựa nhiều vào đòn bẩy tài chính sẽ chịu rủi ro cao hơn, trong khi các sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng sẽ có lợi thế trong giai đoạn phân hóa.