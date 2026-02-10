Kế hoạch 7 tỷ USD của Thế Giới Di Động

Thừa nhận mục tiêu doanh thu kỷ lục 185.000 tỷ đồng (hơn 7 tỷ USD) năm 2026 là con số đầy thách thức, song lãnh đạo Thế Giới Di Động đã đưa ra các cơ sở để theo đuổi kế hoạch này.

MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt 185.000 tỷ đồng, tương đương hơn 7 tỷ USD. Ảnh: MWG.

Chiều 10/2, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư, chia sẻ kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Năm nay, MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 185.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 9.200 tỷ đồng , lần lượt tăng 18% và 30% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn, qua đó thiết lập một mặt bằng tăng trưởng mới.

Điện thoại, điện máy vẫn là trụ cột

Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc MWG thừa nhận kế hoạch lợi nhuận 9.200 tỷ đồng là mục tiêu nhiều thách thức, bởi tập đoàn phải tăng trưởng trên nền lợi nhuận năm 2025 vốn đã ở mức cao kỷ lục. "Tuy nhiên, đây là mục tiêu mà công ty hướng đến", ông nói.

Để đạt được cột mốc đầy tham vọng này, mảng bán lẻ điện thoại và điện máy - DMX - tiếp tục giữ vai trò trụ cột, dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và hơn 80% lợi nhuận hợp nhất cho MWG trong năm 2026.

DMX là pháp nhân mới, bao gồm các chuỗi Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại Indonesia.

Trong năm 2026, DMX đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 15% về doanh thu và 20% về lợi nhuận so với năm 2025, tiếp tục mở rộng thị phần trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại - điện máy tại Việt Nam. Theo lãnh đạo MWG, việc đặt mục tiêu tăng lợi nhuận cao hơn doanh thu thể hiện định hướng tăng trưởng theo chiều sâu, tập trung vào hiệu quả vận hành thay vì mở rộng quy mô bằng mọi giá.

Theo đó, các chuỗi của DMX sẽ không mở rộng mạng lưới ồ ạt, chỉ mở mới tại một số điểm trọng yếu hoặc mở thay thế, đồng thời tối ưu chuỗi giá trị thông qua hợp tác với nhà cung cấp, bán hàng qua ứng dụng để tiết giảm chi phí và gia tăng đóng góp từ các mảng dịch vụ.

Thợ Điện Máy Xanh và ICT tạo dư địa tăng trưởng mới

Một trong những điểm nhấn được ban lãnh đạo MWG nhấn mạnh là tiềm năng của chuỗi Thợ Điện Máy Xanh. Theo ông Linh, trong khi nhiều kênh thương mại điện tử và chuỗi bán lẻ khác gặp hạn chế về giao hàng, lắp đặt và bảo hành, Thợ Điện Máy Xanh cung cấp quy trình dịch vụ khép kín, từ tư vấn, lắp đặt đến sửa chữa và bảo hành.

Chính chất lượng dịch vụ sau bán hàng đã hỗ trợ đáng kể cho tăng trưởng doanh thu của chuỗi Điện Máy Xanh.

Ông Linh cho biết Thợ Điện Máy Xanh đang là đại lý ủy quyền của nhiều thương hiệu lớn như Apple, Samsung, LG, Panasonic... Thay vì các hãng phải làm việc với hàng trăm trung tâm sửa chữa nhỏ lẻ khác nhau, họ chọn Thợ Điện Máy Xanh làm đầu mối duy nhất để xử lý mọi vấn đề về sửa chữa và bảo hành sản phẩm cho khách hàng.

Trong dài hạn, MWG định hướng Thợ Điện Máy Xanh không chỉ phục vụ nội bộ mà còn mở rộng cung cấp dịch vụ cho các hãng và khách hàng bên ngoài, qua đó tạo nguồn doanh thu mới.

Đồng thời, việc điều phối dịch vụ qua ứng dụng cũng giúp chuỗi tối ưu chi phí vận hành, thay vì đầu tư nhiều cửa hàng vật lý. Nhờ những yếu tố này, Thợ Điện Máy Xanh được kỳ vọng tự đảm bảo lợi nhuận và đóng góp ngày càng lớn vào kết quả chung của tập đoàn.

Về ngành hàng ICT, lãnh đạo MWG cho rằng thị trường đang đứng trước nhiều động lực tăng trưởng mới. Trong đó, việc tích hợp AI vào điện thoại và laptop được kỳ vọng tạo ra một làn sóng nâng cấp thiết bị, nhất là ở nhóm khách hàng trẻ và những người cần ứng dụng công nghệ cho công việc, học tập, sinh hoạt hàng ngày.

Lãnh đạo MWG cho rằng thị trường ICT đang đứng trước nhiều động lực tăng trưởng mới. Ảnh: MWG.

Bên cạnh đó, phần lớn laptop tại Việt Nam hiện vẫn sử dụng Windows 10. Khi các hãng chuyển sang Windows 11, nhu cầu thay thế thiết bị cũ để đáp ứng yêu cầu phần mềm mới sẽ gia tăng.

Ngoài ra, quy định buộc hộ kinh doanh cá thể phải số hóa hoạt động, xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế cũng mở ra dư địa tiêu thụ mới cho máy vi tính và laptop.

Ở thị trường quốc tế, với Erablue - liên doanh bán lẻ điện máy tại Indonesia, MWG cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng mạng lưới song song với lộ trình IPO dự kiến trước năm 2030.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu vận hành hơn 300 cửa hàng trong năm 2026, tăng khoảng 30% doanh thu, qua đó từng bước củng cố vị thế trên thị trường. Hiện thị phần của Erablue vẫn còn khiêm tốn, do đó, ban lãnh đạo đánh giá dư địa tăng trưởng tại Indonesia còn rất lớn.