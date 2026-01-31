Thế Giới Di Động đặt mục tiêu lãi 25 tỷ đồng mỗi ngày

Sau năm 2025 lập kỷ lục, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng trong năm 2026, tương đương trung bình mỗi ngày lãi 25 tỷ đồng.

DMX (bao gồm các chuỗi Thegioididong, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh, liên doanh Erablue) và Bách Hóa Xanh được xác định là hai động lực tăng trưởng chính của MWG trong năm 2026. Ảnh: Liên Phạm.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026, dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay đạt 185.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 9.200 tỷ đồng , lần lượt tăng 18% và 30% so với năm trước. Nếu hoàn thành, MWG sẽ phá vỡ kỷ lục doanh thu và lợi nhuận của năm trước, thiết lập mặt bằng cao mới trong lịch sử hoạt động.

MWG TIẾP TỤC NÂNG MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG SAU NĂM LÃI KỶ LỤC Kết quả kinh doanh theo năm của MWG. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH 2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 86516 102174 108546 122958 133405 118280 134341 156458 185000 Lãi ròng

2880 3836 3920 4901 4102 168 3733 7076 9200

Trong cơ cấu hoạt động, mảng bán lẻ điện thoại và điện máy - DMX - tiếp tục giữ vai trò trụ cột, dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và hơn 80% lợi nhuận hợp nhất cho MWG trong năm 2026.

DMX là pháp nhân mới, bao gồm các chuỗi Thegioididong, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại Indonesia.

MWG cho biết DMX đang được định hướng trở thành doanh nghiệp đại chúng và tiến tới niêm yết, nhằm khơi thông nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Theo doanh nghiệp, việc DMX trở thành công ty niêm yết độc lập không chỉ tạo thêm hàng hóa chất lượng cho thị trường chứng khoán, mà còn đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư dài hạn, hướng tới doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và có chính sách cổ tức tiền mặt ổn định.

Trong năm 2026, DMX đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 15% về doanh thu và 20% về lợi nhuận so với năm 2025, tiếp tục mở rộng thị phần trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại - điện máy tại Việt Nam, dựa trên mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng trong hơn 20 năm qua.

Riêng với Erablue - liên doanh điện máy tại Indonesia, MWG cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ mạng lưới cửa hàng, song song với việc hiện thực hóa lộ trình IPO trước năm 2030.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu vận hành hơn 300 cửa hàng Erablue trong năm 2026 và tăng trưởng khoảng 30% doanh thu, qua đó củng cố vị thế nhà bán lẻ điện máy số một tại thị trường Indonesia.

Bên cạnh DMX, mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng - chuỗi Bách Hóa Xanh - được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% vào doanh thu và gần 20% lợi nhuận của MWG.

Theo tập đoàn, sau giai đoạn đầu tư và tái cấu trúc, Bách Hóa Xanh đã bước vào giai đoạn tạo lợi nhuận từ năm 2025. Sang năm 2026, chuỗi này đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 20%, tiếp tục mở rộng thị phần và cải thiện biên lợi nhuận. Động lực tăng trưởng đến từ việc tối ưu hiệu quả các cửa hàng hiện hữu, đồng thời mở mới khoảng 1.000 cửa hàng tại các khu vực đang hoạt động và mở rộng sang các tỉnh, thành mới.

Ở mảng bán lẻ dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, chuỗi nhà thuốc An Khang sau quá trình tái cấu trúc được MWG xác định quay trở lại giai đoạn mở rộng thận trọng, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cửa hàng. Trong năm 2026, An Khang dự kiến mở mới khoảng 100 nhà thuốc, hướng tới tăng trưởng 30% doanh thu và bắt đầu đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn.

Đối với mảng bán lẻ sản phẩm mẹ và bé - chuỗi Avakids, MWG đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng khoảng 20% doanh thu và 30% lợi nhuận trong năm 2026. Doanh thu từ kênh online được kỳ vọng chiếm hơn 60% tổng doanh thu của chuỗi. Các cửa hàng vẫn đóng vai trò là điểm trưng bày hàng hóa, xây dựng thương hiệu và bán hàng offline.