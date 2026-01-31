Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế Giới Di Động đặt mục tiêu lãi 25 tỷ đồng mỗi ngày

  • Thứ bảy, 31/1/2026 13:04 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Sau năm 2025 lập kỷ lục, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng trong năm 2026, tương đương trung bình mỗi ngày lãi 25 tỷ đồng.

DMX (bao gồm các chuỗi Thegioididong, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh, liên doanh Erablue) và Bách Hóa Xanh được xác định là hai động lực tăng trưởng chính của MWG trong năm 2026. Ảnh: Liên Phạm.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026, dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay đạt 185.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 30% so với năm trước. Nếu hoàn thành, MWG sẽ phá vỡ kỷ lục doanh thu và lợi nhuận của năm trước, thiết lập mặt bằng cao mới trong lịch sử hoạt động.

MWG TIẾP TỤC NÂNG MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG SAU NĂM LÃI KỶ LỤC
Kết quả kinh doanh theo năm của MWG. Dữ liệu: BCTC DN.
Nhãn20182019202020212022202320242025KH 2026
Doanh thu thuần tỷ đồng 86516102174108546122958133405118280134341156458185000
Lãi ròng
28803836392049014102168373370769200

Trong cơ cấu hoạt động, mảng bán lẻ điện thoại và điện máy - DMX - tiếp tục giữ vai trò trụ cột, dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và hơn 80% lợi nhuận hợp nhất cho MWG trong năm 2026.

DMX là pháp nhân mới, bao gồm các chuỗi Thegioididong, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại Indonesia.

MWG cho biết DMX đang được định hướng trở thành doanh nghiệp đại chúng và tiến tới niêm yết, nhằm khơi thông nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Theo doanh nghiệp, việc DMX trở thành công ty niêm yết độc lập không chỉ tạo thêm hàng hóa chất lượng cho thị trường chứng khoán, mà còn đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư dài hạn, hướng tới doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và có chính sách cổ tức tiền mặt ổn định.

Trong năm 2026, DMX đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 15% về doanh thu và 20% về lợi nhuận so với năm 2025, tiếp tục mở rộng thị phần trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại - điện máy tại Việt Nam, dựa trên mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng trong hơn 20 năm qua.

Riêng với Erablue - liên doanh điện máy tại Indonesia, MWG cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ mạng lưới cửa hàng, song song với việc hiện thực hóa lộ trình IPO trước năm 2030.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu vận hành hơn 300 cửa hàng Erablue trong năm 2026 và tăng trưởng khoảng 30% doanh thu, qua đó củng cố vị thế nhà bán lẻ điện máy số một tại thị trường Indonesia.

Bên cạnh DMX, mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng - chuỗi Bách Hóa Xanh - được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% vào doanh thu và gần 20% lợi nhuận của MWG.

Theo tập đoàn, sau giai đoạn đầu tư và tái cấu trúc, Bách Hóa Xanh đã bước vào giai đoạn tạo lợi nhuận từ năm 2025. Sang năm 2026, chuỗi này đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 20%, tiếp tục mở rộng thị phần và cải thiện biên lợi nhuận. Động lực tăng trưởng đến từ việc tối ưu hiệu quả các cửa hàng hiện hữu, đồng thời mở mới khoảng 1.000 cửa hàng tại các khu vực đang hoạt động và mở rộng sang các tỉnh, thành mới.

Ở mảng bán lẻ dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, chuỗi nhà thuốc An Khang sau quá trình tái cấu trúc được MWG xác định quay trở lại giai đoạn mở rộng thận trọng, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cửa hàng. Trong năm 2026, An Khang dự kiến mở mới khoảng 100 nhà thuốc, hướng tới tăng trưởng 30% doanh thu và bắt đầu đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn.

Đối với mảng bán lẻ sản phẩm mẹ và bé - chuỗi Avakids, MWG đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng khoảng 20% doanh thu và 30% lợi nhuận trong năm 2026. Doanh thu từ kênh online được kỳ vọng chiếm hơn 60% tổng doanh thu của chuỗi. Các cửa hàng vẫn đóng vai trò là điểm trưng bày hàng hóa, xây dựng thương hiệu và bán hàng offline.

Thế Giới Di Động thu gần 6 tỷ USD một năm

Năm 2025, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu cao kỷ lục gần 6 tỷ USD, tăng hơn 16% so với năm liền trước. Các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và bách hóa đều ghi nhận tăng trưởng.

18:27 22/1/2026

Thế Giới Di Động 'bắt tay' Home Credit cho vay tiền mặt

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài và Home Credit Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược đặc biệt.

00:53 22/1/2026

Ngày Điện Máy Xanh lên sàn đang đến gần

Điện Máy Xanh chính thức khởi động kế hoạch IPO, dự kiến lên sàn trong năm nay, trong đó Vietcap được lựa chọn làm đơn vị tư vấn cho quá trình này.

20:41 20/1/2026

Liên Phạm

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

Đọc tiếp

Lo nang vi vang hinh anh

Lỗ nặng vì vàng

4 giờ trước 09:51 31/1/2026

0

Trong phiên giao dịch sáng nay (31/1), giá vàng trong nước rơi thêm 9 triệu đồng. Cộng dồn với phiên giao dịch liền trước, tổng giá trị đánh mất đã lên tới gần 20 triệu đồng/lượng.

Gia vang bac the gioi roi thang dung hinh anh

Giá vàng bạc thế giới rơi thẳng đứng

4 giờ trước 09:11 31/1/2026

0

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời, trong bối cảnh kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay của Mỹ suy yếu và đồng USD trở nên mạnh hơn.

