Báo Thái Lan: Việt Nam sẽ sớm vượt Thái Lan

Báo Thái Lan cho biết các cụm từ về việc Việt Nam có cơ hội vượt Thái Lan ngày càng phổ biến. Người Thái cũng không còn tranh luận hay tỏ thái độ khó chịu khi nhắc đến chuyện này.

Báo Thái Lan nhận định Việt Nam tăng trưởng dựa trên 3 yếu tố then chốt. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khi các tiêu đề "Việt Nam sắp vượt Thái Lan" liên tục xuất hiện, phản ứng của người Thái đang chuyển dần từ cảm giác khó chịu sang điềm tĩnh, đồng thời thừa nhuận rằng Việt Nam đang tăng trưởng nhanh và có khả năng vượt quốc gia Đông Nam Á này, theo Nation Thailand.

3 yếu tố quyết định thành công của Việt Nam

Khoảng 3 năm trước, những tiêu đề như trên vẫn còn khơi dậy sự lo lắng và tạo ra nhiều tranh luận từ độc giả Thái Lan. Tuy nhiên, hiện nay, các bình luận dưới những bài báo về chủ đề ngày càng thể hiện sự ủng hộ dành cho Việt Nam, như "Việt Nam chắc chắn sẽ vượt Thái Lan" hay thậm chí Việt Nam cố lên!".

Sự thay đổi này đặt ra câu hỏi người Thái bắt đầu đánh mất niềm tin vào khả năng bắt kịp về mặt kinh tế từ khi nào, đặc biệt khi trong những năm 1980-1990, Thái Lan từng so sánh mình với Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Việt Nam là một trường hợp điển hình sau công cuộc đổi mới khởi xướng năm 1986. Đây được xem là một sự chuyển đổi cơ cấu sâu rộng. Bên cạnh đó, thành công nổi bật của Việt Nam trong việc giảm nghèo bền vững có thể được lý giải bằng chiến lược "tăng trưởng đi đôi với việc phân phối lại".

Đáng chú ý, Nation Thailand phân tích thành công của Việt Nam đến từ 3 yếu tố then chốt, bao gồm các yếu tố sản xuất, cấu trúc sản xuất và kích thước không gian của sản xuất.

Về yếu tố sản xuất, Việt Nam ưu tiên cải cách ruộng đất bằng cách giải thể mô hình hợp tác xã nông nghiệp và khôi phục quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình. Song song với đó là đầu tư mạnh mẽ vào vốn nhân lực thông qua chương trình giáo dục cho mọi người, nhằm chuẩn bị lực lượng lao động phổ thông cho làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Ngoài ra, Việt Nam cũng tập trung vào cơ cấu sản xuất, với việc từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt chú trọng tạo việc làm để thu hút lao động phổ thông, đồng thời nâng cao các kỹ năng theo thời gian.

Liên quan đến không gian sản xuất, báo Thái Lan cho rằng Việt Nam đã đầu tư mạnh vào hạ tầng để kết nối khu vực nông thôn với các trung tâm phát triển. Đến năm 2018, tỷ lệ tiếp cận điện ở khu vực nông thôn đạt 99,9%, cùng với quá trình phân quyền quản lý tài chính và hành chính, qua đó trao quyền cho địa phương trong quản lý ngân sách.

Từ những chính sách trên, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 5-7% trong nhiều thập kỷ và tiếp tục giảm nghèo ngay cả trong các giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Theo đó, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 18 lần, được hỗ trợ bởi cơ cấu kinh tế cơ sở vững chắc. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đối mặt với nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, vì vậy Nhà nước đã khởi động chính sách đổi mới 2.0 với mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Từng là "con hổ" kinh tế của châu Á

Thái Lan, từng được xem là "con hổ" kinh tế tương lai của châu Á trong thập niên 1980, đã trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh.

Tuy nhiên, truyền thông Thái Lan nhìn nhận mô hình tăng trưởng của nước này khác biệt rõ rệt so với Việt Nam. Thái Lan chủ yếu theo đuổi lý thuyết kinh tế học "nhỏ giọt", dựa trên niềm tin rằng lợi ích dành cho tầng lớp giàu có cuối cùng sẽ lan tỏa đến toàn xã hội.

Thái Lan chủ yếu theo đuổi lý thuyết kinh tế học "nhỏ giọt". Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia nước này cũng nhấn mạnh sẽ là không chính xác nếu cho rằng Thái Lan chỉ cần sao chép mô hình của Việt Nam. Tuy vậy, kinh nghiệm của Việt Nam mang lại một bài học quan trọng: muốn thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình trong khi vẫn giải quyết bất bình đẳng, cần phải lồng ghép phân phối lại ngay từ trong chiến lược tăng trưởng.

Ví dụ, các cơ hội từ kinh tế số hay đầu tư hạ tầng quy mô lớn cần được thiết kế không chỉ để thúc đẩy tăng trưởng, mà còn nhằm cung cấp các cơ chế bảo trợ xã hội có mục tiêu cho người nghèo trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế. Chính sách phân cấp cần hướng đến việc lan tỏa thịnh vượng tới các vùng ngoại ô, đồng thời tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống tại địa phương.