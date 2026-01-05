Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sản xuất công nghiệp tăng kỷ lục tính từ năm 2019 đến nay

  Thứ hai, 5/1/2026
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9,2% so với năm trước (năm 2024 tăng 8,2%). Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,5%, đóng góp 8,4% vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%, đóng góp 0,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8% và ngành khai khoáng tăng 0,5%, cùng đóng góp 0,1%.

Riêng trong quý IV, IIIP ước tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,8%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,0%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,3% và ngành khai khoáng tăng 3,4%.

Tháng 12, IIP ước tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, ngành chế biến, chế tạo tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước; ngành khai khoáng tăng 0,2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%.

san xuat cong nghiep anh 1

Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

Tính chung năm 2025, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,9% so với năm 2024 (năm trước tăng 11,4%).

Đặc biệt, so với năm trước, IIP năm 2025 tăng ở cả 34 địa phương. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện, ngành khai khoáng tăng thấp hoặc giảm.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2025 tăng cao so với năm trước: Ô tô tăng 39,1%; thép cán tăng 17,6%; tivi tăng 17,4%; thức ăn cho thủy sản và quần áo mặc thường cùng tăng 13,8%; xi măng tăng 13,6%; giày, dép da tăng 13,3%; thủy hải sản chế biến tăng 11,1%; phân hỗn hợp NPK tăng 10,7%. Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với năm trước: Khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 5,6%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 1,0%; bột ngọt giảm 0,2%.

Một điểm tích cực nữa là số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/12/2025 tăng 0,8% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,4% so với cùng thời điểm năm trước.

https://baochinhphu.vn/san-xuat-cong-nghiep-tang-ky-luc-tinh-tu-nam-2019-den-nay-102260105154906138.htm

Minh Ngọc/VGP

