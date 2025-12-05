Chung cư 40.000 dân cấm xe điện: Một công ty đề xuất lắp trạm đổi pin

Selex Motors gửi đề xuất đặt 2-5 trạm đổi pin trong khu HH Linh Đàm sau khi Ban quản lý chung cư này thông báo ngừng nhận trông giữ xe điện nhằm giảm rủi ro PCCC và hỗ trợ cư dân.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội. Ảnh: Nam Khánh.

Mới đây, nhà sản xuất xe điện Selex Motors cho biết đã gửi văn bản đến Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) về việc hợp tác triển khai trạm đổi pin xe điện nhằm đảm bảo an toàn PCCC và hỗ trợ cư dân HH Linh Đàm.

Trước đó, Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm có kế hoạch dừng hoạt động trông giữ xe máy và xe đạp điện nhằm đảm bảo an toàn PCCC tại khu HH Linh Đàm.

Với kế hoạch này, Selex Motors đề xuất giải pháp đặt trạm đổi pin ngay trong khuôn viên dự án.

Trạm đổi pin được bố trí trên mặt đất, đảm bảo an toàn về PCCC và thuận lợi cho việc sử dụng. Người dùng chỉ cần đổi pin trong khoảng 2 phút, không cần sạc ở trong hầm. Với công nghệ bản quyền, pin Selex tương thích khoảng 70% các dòng xe máy điện phổ biến, giúp cư dân chuyển đổi thuận tiện. Giá dịch vụ đổi pin rẻ hơn xăng khoảng 20-30%.

Selex Motors đề nghị được hợp tác bố trí 2-5 trạm đổi pin tại vị trí phù hợp trong khuôn viên để tăng tiện ích cho chung cư. Đồng thời, để khuyến khích cư dân chuyển đổi sang sử dụng dịch vụ đổi pin, Selex Motors có ưu đãi giảm 25% phí dịch vụ đổi pin trong năm đầu cho cư dân tại đây.

Selex Motors tuyên bố là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai giải pháp đổi pin xe máy điện dùng chung, với toàn bộ công nghệ và sản xuất được làm chủ trong nước. Hiện thương hiệu này đã vận hành 50 điểm đổi pin tại Hà Nội, phục vụ người dùng từ nhiều hãng xe máy điện khác nhau cùng lực lượng tài xế giao vận của các đơn vị như Grab, Be, Ahamove...

Trước đó, đầu tháng 12, Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm phát đi thông báo về việc không nhận trông giữ xe điện.

Theo đơn vị quản lý, xe máy điện, xe đạp điện sử dụng pin - bộ phận có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện, va chạm hoặc thao tác sạc không đúng quy định. Nếu xảy ra sự cố, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa đến tính mạng và tài sản cư dân.

Trong khi đó, số lượng phương tiện đã vượt khả năng chịu tải an toàn theo thiết kế tòa nhà.

Do đó, từ ngày 1/12, Ban quản lý sẽ tạm dừng đăng ký trông giữ mới đối với xe điện. Từ 1/1/2026, sẽ không nhận trông giữ xe điện tại hầm 12 tòa chung cư HH.

Tuy nhiên, UBND phường Hoàng Liệt sau đó đã yêu cầu Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm không được từ chối xe trông giữ xe điện.

Ngoài ra, UBND cũng yêu cầu Ban quản lý chung cư tăng cường lực lượng tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống, sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ xe tại tầng hầm chung cư HH.

Đồng thời, bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ để đảm bảo hoạt động ổn định, đúng chức năng thiết kế khi có sự cố xảy ra.

UBND phường Hoàng Liệt cho rằng theo Luật nhà ở 2023, khu vực để xe của chung cư bao gồm cả ôtô, xe máy (bất kể chạy xăng hay điện). Bên cạnh đó, Luật PCCC cũng không có quy định việc cấm, hạn chế để xe điện, sạc xe điện tại chung cư.

Do đó, để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ cháy nổ, Ban quản lý chung cư phải bố trí khu vực sạc riêng, bảo đảm an toàn, phương tiện chữa cháy, kiểm tra giám sát chứ không thể cấm.