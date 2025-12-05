Lý do TP.HCM muốn siết quy định trạm sạc xe điện ở chung cư

Sở Xây dựng TP.HCM giải thích lý do kiến nghị bổ sung quy định về lắp đặt trạm sạc xe điện do nhiều bất cập trong quy chuẩn hiện hành gây khó khăn cho thẩm định và quản lý.

Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị bổ sung nhiều nội dung về lắp đặt trạm và trụ sạc xe điện ở chung cư. Ảnh: TL.

Tại họp báo chiều 4/12, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã đề xuất nhiều nội dung mới trong quản lý nhà chung cư, tập trung vào quy định liên quan đến việc lắp đặt trạm và trụ sạc xe điện.

Cụ thể, theo Sở Xây dựng, ngày 21/11 vừa qua, cơ quan này đã gửi Bộ Xây dựng văn bản góp ý xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với chung cư hiện hữu và chung cư xây mới có lắp đặt trạm hoặc trụ sạc. Qua rà soát thực tế, nhiều bất cập trong QCVN 04:2021/BXD (quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành) đã gây khó khăn cho công tác thẩm định thiết kế, nghiệm thu và giải quyết đề xuất lắp đặt bổ sung trạm, trụ sạc xe điện tại các chung cư.

Sở chỉ ra rằng quy chuẩn hiện hành chưa có định nghĩa, quy định về trạm hoặc trụ sạc, bao gồm không gian bố trí trong tầng hầm, yêu cầu thông gió, thoát khói, khoảng cách an toàn với xe sử dụng xăng dầu, dây dẫn điện, chống rò rỉ và tiếp địa riêng cho xe điện.

Bên cạnh đó, quy định về chỗ để xe trong chung cư chưa đề cập đến vị trí hay số lượng trụ sạc dành cho xe điện. Một điểm đáng chú ý khác là hiện chưa có tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy riêng cho trụ sạc cũng như xe điện trong nhà chung cư, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ pin lithium-ion trong không gian như tầng hầm kín.

Từ thực tế trên, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị bổ sung vào quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư các nội dung liên quan đến việc sửa chữa, cải tạo, thay đổi thiết kế bên trong tòa nhà, bao gồm trường hợp lắp đặt trạm hoặc trụ sạc xe điện.

Liên quan đến sửa chữa, cải tạo, thay đổi thiết kế bên trong đô thị, Sở Xây dựng cho biết đã từng có Công văn số 1196 ngày 31/3 gửi UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức, nội dung công văn có việc lắp đặt hệ thống sạc cho ôtô, xe máy điện.

Theo đó, pháp luật quy định các công trình xây dựng (trừ trường hợp miễn theo Điều 89 Luật Xây dựng 2014) phải có giấy phép xây dựng.

Đối với thiết bị hoặc trụ sạc được lắp đặt vào công trình để phục vụ tiện ích hoặc sử dụng cá nhân, việc miễn giấy phép được áp dụng nếu hạng mục này không làm thay đổi công năng, không ảnh hưởng kết cấu chịu lực, phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, an toàn và bảo vệ môi trường.