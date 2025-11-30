Đề xuất bổ sung quy định trạm sạc xe điện trong chung cư

Trước sự phát triển mạnh mẽ của ôtô và xe máy điện, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật cho trạm sạc trong chung cư và các công trình xây dựng.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa gửi văn bản góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật nhà chung cư, trong bối cảnh nhu cầu lắp đặt trạm và trụ sạc xe điện tăng nhanh nhưng quy định hiện hành vẫn còn nhiều khoảng trống.

Theo Sở Xây dựng, việc thiết kế chung cư hiện được áp dụng theo QCVN 04:2021/BXD, tuy nhiên bộ quy chuẩn này chưa có định nghĩa cụ thể về trạm sạc xe điện. Các nội dung quan trọng như vị trí bố trí trong tầng hầm, yêu cầu thông gió - thoát khói, khoảng cách an toàn với xe dùng nhiên liệu xăng dầu, số lượng trụ sạc hay tiêu chuẩn dây dẫn đều chưa được quy định rõ ràng.

Quy chuẩn chỉ nêu chung về khu vực để xe, chưa xác định vị trí, số lượng trạm, trụ sạc. Ngoài ra, chưa có tiêu chuẩn PCCC riêng cho thiết bị sạc và xe điện đặt trong nhà chung cư, đặc biệt với pin lithium-ion ở tầng hầm kín. Điều này khiến cơ quan chức năng gặp khó khi thẩm định thiết kế, nghiệm thu công trình hoặc xử lý đề xuất lắp đặt thêm trụ sạc tại chung cư hiện hữu.

Một điểm sạc xe điện. Ảnh minh họa: Uyên Phương.

Để hoàn thiện hành lang pháp lý, TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế đang được nhiều nước áp dụng như IEC 61851, IEC 62196, NFPA 70. Đồng thời, cần ban hành tiêu chuẩn riêng cho trạm, trụ sạc trong mọi loại công trình, thay vì chỉ đề cập chung ở khu vực để xe như hiện nay.

Sở Xây dựng cũng đề xuất bổ sung vào quy chế quản lý sử dụng chung cư các quy định về sửa chữa, cải tạo, thay đổi thiết kế bên trong tòa nhà - bao gồm việc lắp đặt trạm sạc - nhằm hạn chế tranh chấp giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân.

Không chỉ dừng lại ở nhà chung cư, TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc xây mới hoặc bổ sung trạm sạc tại các công trình khác, liên quan đến mục đích sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch và yêu cầu an toàn kỹ thuật.

Về mặt pháp lý, Sở đề xuất sửa Luật Xây dựng theo hướng miễn giấy phép đối với hạng mục trạm sạc, nếu được xem như thiết bị lắp đặt bên trong công trình và không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, công năng, đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định về PCCC và môi trường.

Theo đề án, TP.HCM sẽ lập vùng phát thải thấp ở khu vực trung tâm (giới hạn bởi 15 cây cầu và 20 tuyến đường chính) và khu vực Cần Giờ, Côn Đảo.

Vùng này sẽ hạn chế hoặc cấm hoạt động của các phương tiện phát thải cao, đặc biệt là xe tải hạng nặng chạy dầu diesel, ôtô không đạt tiêu chuẩn khí thải Mức 4 và môtô, xe gắn máy không đạt tiêu chuẩn khí thải Mức 2.

Ngược lại, các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, cùng xe công vụ, xe ưu tiên hoặc xe được cấp phép đặc biệt, sẽ được phép lưu thông trong khu vực này.

Theo kế hoạch, từ năm 2026, TP.HCM sẽ hạn chế hoạt động của xe công nghệ, xe kinh doanh vận tải sử dụng nhiên liệu xăng, dầu không đạt chuẩn khí thải tại vùng phát thải thấp khu trung tâm; đồng thời, thí điểm hạn chế lưu thông phương tiện dưới chuẩn khí thải trên đường Rừng Sác (đoạn từ phà Bình Khánh đến đường Duyên Hải).

Giai đoạn 2027-2030, thành phố sẽ kiểm định khí thải xe máy trên diện rộng. Từ đó, hạn chế các phương tiện ôtô dưới tiêu chuẩn khí thải Mức 4 và môtô, xe gắn máy dưới tiêu chuẩn khí thải Mức 2 lưu thông khu vực trung tâm TP.HCM, đồng thời mở rộng khu vực hạn chế đến các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và Thạnh An.