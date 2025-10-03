35 địa điểm công cộng ở TP.HCM sắp làm trạm sạc xe điện

UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng rà soát, cập nhật quy hoạch thành phố theo hướng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông xanh, bao gồm trạm sạc điện và cung cấp nhiên liệu sạch và xanh.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp liên quan đến đề xuất của CTCP Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green (thuộc Tập đoàn Vingroup) về cơ chế đặc thù triển khai hạ tầng trạm sạc xe điện tại các điểm công cộng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch thành phố theo hướng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông xanh (bao gồm hệ thống trạm sạc điện và cung cấp nhiên liệu sạch và xanh cho phương tiện giao thông), ưu tiên phương án khai thác sử dụng quỹ đất mục đích công cộng do Nhà nước trực tiếp quản lý và hạn chế phương án sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.

TP.HCM đang nghiên cứu quy hoạch hệ thống trạm sạc điện và cung cấp nhiên liệu sạch và xanh cho phương tiện giao thông. Ảnh: Ngô Tùng.

Ngoài ra, cần đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí đất đai; chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, tối ưu hóa thủ tục hành chính.

Song song đó, Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất trình UBND TP phương án khai thác đối với các vị trí khu đất công cộng được quy hoạch hệ thống trạm sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện theo đúng quy định pháp luật (cho thuê đất theo phương thức đấu giá).

Đồng thời, khẩn trương xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về việc lắp đặt hệ thống trạm sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy, nổ; phù hợp quy hoạch và đảm bảo an ninh, trật tự lòng, lề đường.

Đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống cung cấp năng lượng cho phương tiện giao thông xanh trên địa bàn thành phố. Khẩn trương tham mưu phương hướng, giải pháp, lộ trình phát triển hệ thống hạ tầng giao thông xanh trên địa bàn thành phố, đề xuất trình UBND TP xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo mục tiêu, lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo cơ chế thị trường.

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng phân công 1 Phó giám đốc sở phụ trách lĩnh vực trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt hoàn thành các nội dung chỉ đạo nêu trên.

Với đề xuất của CTCP Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V- Green liên quan 35 địa điểm bố trí hệ thống trạm sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện trên địa bàn thành phố, lãnh đạo UBND TP giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp, làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất về vị trí, địa điểm, phương án bố trí hệ thống trạm sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện (xác định trên thực địa và bản vẽ) theo đề nghị của công ty này; đồng thời tổng hợp báo cáo, đề xuất phương án, lộ trình thực hiện cụ thể, khả thi, đảm bảo cơ sở pháp lý và phù hợp cơ chế thị trường, trình Thường trực UBND TP.HCM xem xét, thống nhất chủ trương trước khi triển khai thực hiện.

UBND thành phố ghi nhận đề xuất của CTCP Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green liên quan việc đề nghị hợp tác với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh Niên Xung Phong trong việc khai thác các bãi xe công cộng kết hợp đặt trạm sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác, sử dụng quỹ đất từ các bãi xe công cộng.

UBND TP.HCM cũng đề nghị Tập đoàn Vingroup tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn thành phố.