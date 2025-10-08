TP.HCM cam kết đủ trạm sạc, đủ điện để chuyển đổi xe xăng sang xe điện

TP.HCM hoàn toàn đảm bảo được hạ tầng trạm sạc, nguồn điện cho xe điện trên địa bàn.

Tại hội thảo công bố kết quả nghiên cứu "Vùng phát thải thấp - Lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ phương tiện giao thông", do Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức ngày 7/10, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng, khẳng định TP.HCM hoàn toàn đảm bảo được hạ tầng trạm sạc, nguồn điện cho xe điện trên địa bàn khi thực hiện chuyển đổi các loại xe từ xăng sang điện.

TP.HCM cam kết đảm bảo trạm sạc cho xe điện

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, TP.HCM đang trên lộ trình thực hiện quyết tâm của Thủ tướng đến năm 2050 đưa mức phát thải ròng tại Việt Nam về 0 (Net Zero). Chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông được TP.HCM xây dựng là chuyển sang sử dụng năng lượng xanh, sạch, thân thiện môi trường chứ không phải cứng nhắc là tất cả xe phải là xe điện.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thành phố đảm bảo được hạ tầng trạm sạc, nguồn điện cho xe điện trên địa bàn. Ảnh: Hà Linh.

Phó giám đốc Sở Xây dựng cũng làm rõ chính sách chuyển đổi xe xăng TP.HCM thực hiện từng bước, đang ở mức khuyến khích chứ không phải cấm toàn bộ. Ví dụ, tại vùng phát thải, xe nào có chất lượng khí thải trong điều kiện cho phép thì vẫn lưu thông, không chỉ riêng xe điện hay xe thân thiện môi trường mới được đi.

“Công nghệ đang thay đổi từng ngày. Chúng ta từng bước tiếp cận công nghệ để áp dụng vào đời sống. Không phải chỉ có xe điện mà sắp tới có thể là xe chạy hydro, các năng lượng thân thiện và phù hợp khác”, ông An nói.

Về những lo ngại với hạ tầng trạm sạc, nguồn điện chưa đảm bảo, đặc biệt với các chung cư cũ, khu nhà trọ chưa có trạm sạc, thậm chí không có bố trí khu vực đậu xe điện, ông Bùi Hòa An cho biết Ban quản lý các chung cư, chính quyền các phường, xã cũng đã có văn bản gửi Sở, kiến nghị về khu đậu xe điện, trạm sạc xe điện.

Hiện Sở Xây dựng đang giải quyết các vấn đề này. Cố gắng tuần sau sẽ có hướng dẫn chi tiết, cụ thể để người dân yên tâm. Ví dụ trong chung cư thì ô tô đậu ở đâu, xe máy đậu thế nào, tiêu chuẩn cho phòng cháy chữa cháy với sạc xe điện, đậu xe điện như thế nào.

Chính phủ cũng sẽ ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật về đầu tư trạm sạc, tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy với trạm sạc, nên người dân, doanh nghiệp không quá lo lắng.

"Tôi khẳng định hạ tầng trạm sạc, thiết kế kỹ thuật trạm sạc, tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy cho trạm sạc với TP.HCM là đảm bảo. Trong 3 tháng tới, chúng ta sẽ thấy có sự thay đổi, hệ thống trạm sạc sẽ phủ rộng.

Và với sự đầu tư này, trong vòng một năm tới TP sẽ đảm bảo yêu cầu theo đề án. Chúng ta hoàn toàn đảm bảo được hạ tầng trạm sạc, nguồn điện cho trạm sạc cũng như đảm bảo phủ được trạm đổi pin trên địa bàn TP.HCM mới", ông An khẳng định.

Trạm sạc xe điện đang được đầu tư mở rộng khắp TP.HCM, nhất là các khu công viên, trung tâm thương mại... Ảnh: Hà Linh.

TP.HCM đang và sẽ đầu tư các trạm sạc tập trung tại 19 bến xe của thành phố, các chung cư, bãi giữ xe công cộng, bãi giữ xe ở các công viên. Hiện Sở đang nghiên cứu khoảng 200 vị trí, đáp ứng được lượng xe hiện nay, và tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng cho rằng công nghệ pin hiện nay đủ để xe điện chạy quãng đường tối thiểu 120 km, nên người dân không nên bi quan quá về việc xe chạy "giữa đường hết điện" mà số lượng trạm sạc hiện tại chưa nhiều.

Ví dụ như xe buýt hiện nay một lần sạc chạy khoảng 250 km. Mỗi xe một ngày chạy cũng chỉ khoảng 150 km. Ở các bến xe buýt hiện nay sẽ đầu tư trạm sạc, và trạm sạc này không chỉ dành cho sạc xe buýt mà còn dành cho ô tô cá nhân. Ngoài ra, các bãi giữ xe ở chung cư mới, ở các trung tâm thương mại, khu dân cư được đầu tư trạm sạc cũng phục vụ cho nhóm xe ô tô, cho xe máy điện.

Với lộ trình đến năm 2029, xe công nghệ, xe buýt, taxi trên địa bàn sẽ chuyển sang các loại hình nhiên liệu thân thiện môi trường, ông An cho rằng các doanh nghiệp hoàn toàn có đủ thời gian và điều kiện để chuyển đổi xe. Thành phố cũng sẽ có các chính sách hỗ trợ như cho vay, hỗ trợ lãi vay và nguồn vay để doanh nghiệp, người dân thực hiện chuyển đổi.

Cũng theo lãnh đạo Sở Xây dựng, tỷ lệ tăng xe điện đang rất cao. 3 năm gần đây, xe điện trên địa bàn TP.HCM tăng hơn 700% so với trước năm 2023. Dù vậy, so với số xe tại TP, theo thống kê khoảng 11 triệu xe máy và hơn 1 triệu ô tô thì con số tuyệt đối của xe điện hiện vẫn rất nhỏ.

Như năm 2023, TP.HCM chỉ khoảng 12.000 xe điện các loại, nếu tăng 700% thì lượng xe điện hiện ước chừng 100.000 xe.

Đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ triển khai năm 2026

Theo đề án, TP.HCM sẽ triển khai Vùng phát thải thấp ( LEZ) gắn liền với ba trụ cột chính: điện hóa phương tiện, phân vùng phát thải thấp và xây dựng hạ tầng - chính sách hỗ trợ.

Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM đang hoàn thiện, dự kiến thực hiện từ 2026. Ảnh: Lương Ý.

Trước mắt, TP.HCM ưu tiên chuyển đổi xe buýt, taxi, xe công nghệ và xe tải sang sử dụng năng lượng xanh, đồng thời mở mới 78 tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch, với gần 2.850 xe trước năm 2030, kết nối với hệ thống xe đạp, xe máy điện công cộng.

TP.HCM khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi sang xe điện với nhiều chính sách hỗ trợ, như miễn phí trước bạ cho xe điện hoạt động kinh doanh vận tải; giảm 50% phí bảo trì đường bộ và lệ phí cấp đổi biển số cho xe ô tô điện; hỗ trợ tiền mặt đổi xe máy điện mới (tối đa 5 triệu đồng), hoặc bồi hoàn 70% giá trị còn lại nếu người dân thanh lý xe cũ; hỗ trợ lãi suất vay 10% khi mua phương tiện xanh...

Đặc biệt, hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí chuyển đổi phương tiện, hộ cận nghèo hỗ trợ 80% và hộ thường 20%.

Về tiến độ đề án kiểm soát và giảm phát thải, ông Bùi Hòa An cho biết Sở Xây dựng đã chuẩn bị tương đối đầy đủ các bước thẩm định. Sau cuộc hội thảo này, đề án sẽ được trình Hội đồng Nhân dân TP.HCM và dự kiến triển khai vào đầu năm 2026.

Tại hội thảo, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện cơ chế để cho các cơ sở, đại lý kinh doanh xe cũng được tham gia vào khâu kiểm định khí thải xe máy, đầu tư trạm sạc.