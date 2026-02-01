Hé lộ shop online thu nhiều tiền nhất trên Shopee, TikTok Shop, Lazada

Doanh số TMĐT năm 2025 cho thấy bức tranh phân hóa rõ nét khi các shop thương hiệu lớn như Apple, Samsung, Xiaomi tiếp tục dẫn đầu doanh thu, bỏ xa phần còn lại của thị trường.

Apple dẫn đầu doanh số bán hàng trên các sàn TMĐT. Ảnh: Xuân Sang.

Theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, doanh số các sàn thương mại điện tử (TMĐT) trong năm 2025 ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2024.

TikTok Shop áp sát Shopee

Cụ thể, tổng doanh số năm 2025 của 4 sàn TMĐT gồm Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đạt 429.660 tỷ đồng , tăng gần 35% so với năm 2024.

Đáng chú ý, đà tăng của các sàn tập trung chủ yếu vào 2 quý cuối năm. Riêng quý IV/2025 đạt 123.730 tỷ đồng , tăng hơn 19% so với quý trước. Trong đó, các tháng 10, 11 và 12 lần lượt ghi nhận doanh số 39.730 tỷ đồng , 40.330 tỷ đồng và 43.670 tỷ đồng , cho thấy hoạt động mua sắm trực tuyến đạt đỉnh vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

Xét theo từng nền tảng, Shopee tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường Việt Nam với 56,04% thị phần doanh số, dù đà tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại trước áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Ngược lại, TikTok Shop ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội khi mở rộng thị phần lên 41,31%, qua đó khẳng định hiệu quả của mô hình “mua sắm kết hợp giải trí” (shoppertainment).

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, Lazada duy trì thị phần ở mức ổn định. Chiến lược của nền tảng này tập trung vào nâng cao chất lượng hàng hóa, thông qua việc gia tăng tỷ trọng hàng chính hãng trong nước, đồng thời bổ sung nguồn cung từ các gian hàng quốc tế chính hãng như Tmall và Gmarket.

Doanh số bán hàng bắt đầu bùng nổ vào quý cuối năm. Ảnh: Metric.

Bên cạnh đó, Lazada cũng triển khai nhiều điều chỉnh như tinh gọn và cá nhân hóa giao diện ứng dụng, cho phép thu thập voucher xuyên suốt quá trình mua sắm, rút ngắn thời gian giao hàng và xử lý khiếu nại. Nền tảng này đồng thời đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ nhà bán hàng, bao gồm tăng cường ứng dụng các công cụ AI cho cả người mua và người bán cũng như kế hoạch đầu tư 100 triệu USD trên toàn Đông Nam Á để phát triển hoạt động tiếp thị liên kết.

Trong khi đó, Tiki vẫn chưa thoát khỏi xu hướng thu hẹp thị phần do áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các nền tảng đầu ngành.

Shop online Apple dẫn đầu tuyệt đối

Về hệ sinh thái người bán, số lượng shop có phát sinh doanh thu trong năm 2025 đạt 601.780 shop, giảm so với mức 650.109 shop của năm 2024. Đáng chú ý, có 20.750 shop không ghi nhận doanh thu trong quý IV/2025 dù đã phát sinh doanh thu trong 9 tháng đầu năm, phản ánh sự sàng lọc ngày càng rõ nét trên thị trường.

Bảng xếp hạng Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất năm 2025 cho thấy Apple dẫn đầu với 9.132 tỷ đồng , tăng 68% so với năm trước. Theo sau là Samsung với 3.613 tỷ đồng (tăng 36%) và Xiaomi đạt 2.086 tỷ đồng (tăng 32%).

Ở nhóm ngành hàng tiêu dùng, các thương hiệu làm đẹp như L’Oreal Paris ( 1.416 tỷ đồng ), Cocoon ( 1.347 tỷ đồng ) và Colorkey ( 1.206 tỷ đồng ) ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, dao động từ 113% đến 175%. Cùng với đó, Top Gia - đại diện nhóm Nhà cửa - Đời sống - đạt doanh số 1.835 tỷ đồng , tăng tới 180%. Những con số này phản ánh xu hướng ưu tiên chi tiêu cho sản phẩm công nghệ, chăm sóc cá nhân và cải thiện không gian sống của người tiêu dùng.

Hạng Thương hiệu Doanh số (tỷ đồng) 1 Apple 9.132 2 Samsung 3.613 3 Xiaomi 2.086 4 Top Gia 1.835 5 L’Oreal Paris 1.416 6 Huggies 1.395 7 Cocoon 1.347 8 Vinamilk 1.327 9 Ensure 1.255 10 Colorkey 1.206

Bước sang quý I/2026, Metric dự báo doanh số TMĐT đạt khoảng 134.600 tỷ đồng , với sản lượng tiêu thụ ước đạt 1,036 triệu sản phẩm, tăng lần lượt 33% và 9% so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng trưởng được duy trì nhờ xu hướng tiêu dùng trực tuyến tiếp tục phát triển sau giai đoạn cao điểm cuối năm, cùng với sự ổn định trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Dù quý I thường là giai đoạn chững lại sau mùa cao điểm mua sắm, thị trường TMĐT vẫn cho thấy nền tảng tăng trưởng vững chắc, phản ánh sức mua ổn định và niềm tin ngày càng lớn của người tiêu dùng vào kênh bán lẻ trực tuyến.

Bên cạnh đó, việc các sàn TMĐT tiếp tục đầu tư vào trải nghiệm người dùng, logistics và các chương trình khuyến mãi đầu năm được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh thị trường TMĐT Việt Nam đang dần bước vào giai đoạn phát triển bền vững và trưởng thành hơn.