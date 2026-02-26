Giá xăng tăng mạnh, đã trên 20.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.

Xăng RON 95 được bán với giá 20.150 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (26/2).

Trong đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 890 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và tăng 1.000 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.520 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.150 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng mạnh trở lại sau 2 tháng dao động quanh vùng giá thấp nhất hơn một năm qua.

Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.

Tương tự, giá dầu diesel kỳ này cũng được nâng 750 đồng lên 19.270 đồng/lít.

Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể tăng trở lại trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 400-650 đồng/lít.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 5/6/2025 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 Xăng RON 95 đồng/lít 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 19880 20090 20360 20430 20400 20600 20160 20200 19720 19900 19720 20480 20410 20570 20540 20000 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 Xăng E5 RON 92

19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600 19350 19460 19770 19850 19750 19980 19610 19620 19130 19220 19050 19760 19680 19840 19800 19280 19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương sáng 29/1, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) cho biết vào ngày 19/1, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã ký tờ trình gửi Văn phòng Chính phủ về dự thảo nghị định sửa đổi và đang chờ ý kiến của Chính phủ.

Theo dự thảo mới nhất, giá bán lẻ xăng dầu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định giá, bao gồm 3 loại hình như đại lý, nhượng quyền và doanh nghiệp được mua từ nhiều nguồn. Không có chuyện doanh nghiệp bán lẻ bán cao hơn giá bán doanh nghiệp đầu mối.