Sắp có ưu đãi mua nhà cho người thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng

  • Thứ năm, 26/2/2026 21:09 (GMT+7)
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị góp ý đối với dự thảo Nghị quyết thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp.

Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá phù hợp dự kiến được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 15% tổng vốn. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Bộ Xây dựng, những năm gần đây, giá nhà ở, đất nền và nhiều loại hình bất động sản đều có xu hướng tăng qua từng năm.

Trong đó, giá nhà ở chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền (để người dân xây dựng nhà ở) có mức tăng cao nhất, bình quân khoảng 10-15%/năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%. Mức tăng giá nhà ở, đất ở vượt cao hơn nhiều so với mức tăng thu nhập bình quân khiến khả năng tiếp cận nhà ở, đất ở của người dân thêm khó khăn.

Bên cạnh đó, nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và trung cấp, thiếu sản phẩm giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân.

Bộ đánh giá các cơ chế, chính sách về nhà ở xã hội đã được hoàn thiện, thực thi đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua. Tuy nhiên, các dự án nhà ở xã hội chưa nhiều và cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là cơ chế miễn tiền sử dụng đất và hỗ trợ đầu tư hạ tầng cũng chỉ tập trung giải quyết một phần chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp.

Trong khi đó, trên thực tế còn rất nhiều đối tượng có thu nhập trung bình rất khó khăn về nhà ở với mức giá hiện tại, đặc biệt là tại các khu vực đô thị lớn.

Trong dự thảo Nghị quyết, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá phù hợp được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 15% tổng vốn của dự án. Nhà đầu tư cũng không phải bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án.

Đáng chú ý, chủ dự án được vay vốn với lãi suất ưu đãi thấp hơn và thời gian vay dài hơn dự án nhà ở thương mại thông thường.

Người mua, thuê mua dự án phải là cá nhân trong nước và chỉ được mua, thuê mua 1 căn từ chủ đầu tư. Bên mua, thuê mua tại dự án không được bán lại nhà ở trong tối thiểu 5 năm kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua, tiền thuê.

Dự kiến, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành đến hết ngày 28/2/2027.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ban hành kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Tại phiên họp này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách đối với phân khúc nhà ở dành cho nhóm người có thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng/tháng.

Chính sách được định hướng xây dựng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của từng địa phương, đảm bảo tuân theo quy luật thị trường, đồng thời tăng nguồn cung nhà ở cho nhiều phân khúc khác nhau. Mục tiêu đặt ra là đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở bình đẳng của người dân, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế.

Minh Khánh

