Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự

Ngày 11/1 (giờ Mỹ), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) xác nhận thông qua một đoạn video rằng các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự với ông.

Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Đặc khu Columbia (Washington, D.C.) đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Đặc khu Columbia (Washington, D.C.) đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome H. Powell, liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed tại Washington và nghi vấn ông Powell không trung thực trước quốc hội về quy mô của dự án.

Chủ tịch Fed bị điều tra

Cuộc điều tra tập trung vào việc phân tích các phát biểu công khai của ông Powell cũng như rà soát hồ sơ chi tiêu của Fed. Theo các nguồn tin, quyết định mở điều tra đã được phê duyệt vào tháng 11 năm ngoái bởi bà Jeanine Pirro, một đồng minh lâu năm của Tổng thống Donald Trump, người được ông bổ nhiệm lãnh đạo văn phòng công tố này từ năm ngoái.

Diễn biến trên đánh dấu sự leo thang trong cuộc đối đầu kéo dài nhiều năm giữa Tổng thống Donald Trump và ông Powell. Trước đó, ông Trump liên tục chỉ trích Chủ tịch Fed vì không đáp ứng yêu cầu cắt giảm mạnh lãi suất. Thậm chí, ông Trump từng đe dọa sa thải ông Powell dù chính ông là người đề cử Chủ tịch Fed đương nhiệm vào năm 2017, đồng thời để ngỏ khả năng khởi kiện liên quan đến dự án cải tạo trị giá 2,5 tỷ USD , với lý do "thiếu năng lực".

Tổng thống Mỹ cũng từng đến thăm dự án cải tạo trụ sở Fed ở Washington tháng 7/2025. Ông tranh cãi với Chủ tịch Powell ngay trước máy quay khi đề cập đến chi phí cải tạo hạ tầng cơ quan này. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump chỉ trích ông Powell quản lý "quá tệ" khi "chi 3 tỷ USD cho công việc lẽ ra chỉ tốn 50 triệu USD ". Nhà Trắng khi đó cho biết đang điều tra việc này.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times vào tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết đã quyết định ai sẽ là người thay thế ông Powell ở vị trí chủ tịch Fed và dự kiến sớm công bố. Kevin A. Hassett, cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump, hiện được xem là ứng viên sáng giá cho chức vụ này.

Nhiệm kỳ chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5, song nhiệm kỳ Thống đốc Fed của ông sẽ kéo dài đến tháng 1/2028. Ông Powell hiện chưa tiết lộ liệu có tiếp tục ở lại Fed sau năm nay hay không.

"Vấn đề ở đây là liệu Fed có thể tiếp tục thiết lập lãi suất dựa trên các điều kiện kinh tế, hay chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi áp lực hoặc sự đe dọa mang tính chính trị", Powell cho biết trong video hôm 11/1.

"Chỉ là cái cớ"

Tối cùng ngày, ông Powell cũng đã lên tiếng cho rằng cuộc điều tra thực chất liên quan đến sự không hài lòng kéo dài của Tổng thống Donald Trump đối với việc Fed từ chối cắt giảm lãi suất nhanh và mạnh như những gì ông Trump yêu cầu.

Đồng thời, ông cũng nói thêm động thái trên xuất phát từ việc Fed thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất về các yếu tố phục vụ lợi ích công chúng, thay vì làm theo các ưu tiên của Tổng thống.

Chủ tịch Fed cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi trát triệu tập của bồi thẩm đoàn, đe dọa truy tố hình sự liên quan đến lời điều trần của ông trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng 6 năm ngoái. Lời điều trần đó có đề cập một phần đến dự án kéo dài nhiều năm nhằm cải tạo các tòa nhà văn phòng lịch sử của Fed. Ông cũng đưa ra cảnh báo rằng kết quả của cuộc điều tra sẽ quyết định tương lai trong việc ra quyết định của ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, ông Powell nhấn mạnh mối đe dọa truy tố lại không liên quan đến lời điều trần của ông hồi tháng 6/2025 hay về việc cải tạo các tòa nhà của Fed.

“Điều này cũng không phải về vai trò giám sát của quốc hội. Thông qua các buổi điều trần và những công bố công khai khác, Fed đã nỗ lực hết sức để cung cấp thông tin đầy đủ cho quốc hội về dự án cải tạo. Tôi dành sự tôn trọng sâu sắc cho việc thượng tôn pháp luật và trách nhiệm giải trình trong nền dân chủ của chúng ta. Đó chỉ là những cái cớ”, ông nói.

Ngoài ra, Chủ tịch Fed khẳng định đều thực hiện nhiệm vụ mà không chịu bất kỳ sự chi phối chính trị nào, tức chỉ tập trung vào sứ mệnh ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm.

“Việc phục vụ công chúng đôi khi đòi hỏi phải đứng vững trước các mối đe dọa. Tôi sẽ tiếp tục làm công việc mà thượng viện đã phê chuẩn, với sự liêm chính và cam kết phục vụ người dân Mỹ”, ông nói thêm.