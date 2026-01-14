Vì sao cải tạo trụ sở Fed tốn đến 2,5 tỷ USD?

Trong nhiều tháng qua, dự án cải tạo trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington đã trở thành "điểm nóng" gây căng thẳng giữa Nhà Trắng và cơ quan này.

Dự án cải tạo với chi phí 2,5 tỷ USD của Fed liên tục bị chính quyền Tổng thống Donald Trump chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Mới đây, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã ban hành trát triệu tập ông, động thái được xem là bước chuẩn bị cho khả năng truy tố hình sự liên quan đến dự án đang triển khai của Fed, theo Bloomberg.

Dự án cải tạo và mở rộng trụ sở của Fed, cùng với một tòa nhà liên bang liền kề xây năm 1931 đã liên tục gặp trở ngại, khiến chi phí cho công trình vốn đã bị trì hoãn từ lâu này tăng hơn 30% kể từ năm 2023.

Cụ thể, chi phí của dự án đã "phình to" lên 2,5 tỷ USD và các đồng minh của Tổng thống Donald Trump trước đó đã liên tục gây sức ép yêu cầu điều tra về dự án này. Ông Powell mô tả cuộc điều tra của DOJ thực chất là một chiến dịch gây áp lực do Nhà Trắng dẫn dắt.

Các chỉ trích nhắm vào một số chi tiết trong thiết kế công trình, vốn được cho là đắt đỏ như mái nhà phủ cây xanh hay các thay đổi đối với hệ thống thang máy. Tuy nhiên, Fed cho rằng mức chi phí khổng lồ chủ yếu xuất phát từ những khó khăn trong quá trình xây dựng, đặc biệt là các hạng mục ngầm tại khu vực từng là đầm lầy gần hồ Tidal Basin dọc sông Potomac.

Công tác liên quan đến nền móng cho phần mở rộng của Fed thậm chí khó khăn đến mức các nhà thầu thực hiện dự án đã nhận được giải thưởng năm 2025 về "sự xuất sắc trong việc vượt qua nghịch cảnh" từ Hiệp hội Xây dựng Washington, một tổ chức đại diện cho ngành xây dựng.

Mặt khác, các quan chức của chính quyền Tổng thống Donald Trump quy trách nhiệm chi phí đội lên là do chi tiêu lãng phí. Trong một lá thư ngày 10/7 gửi ông Powell, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) Russell Vought mô tả dự án là một cuộc "đại trùng tu phô trương" với các hạng mục như vườn sân thượng, phòng ăn, thang máy VIP cùng nhiều tiện ích cao cấp khác.

Về phía mình, ông Powell nhấn mạnh dự án cải tạo trụ sở Fed hoàn toàn minh bạch. Trong thư phản hồi gửi ông Vought ngày 17/7, ông Powell giải thích rằng các khu vườn thực chất chỉ là mái xanh, còn việc mở rộng thang máy nhằm phục vụ người khuyết tật. Trong một video và tuyên bố bằng văn bản ngày 11/1, Powell nói động thái của DOJ "nên được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn của các mối đe dọa và áp lực liên tục từ chính quyền".

Ngay từ đầu, dự án đã được đánh giá là rất phức tạp, với dự toán ban đầu khoảng 1,9 tỷ USD . Công trình tại tòa nhà Marriner S. Eccles, trụ sở Hội đồng Thống đốc Fed và tòa nhà Fed East liền kề sẽ bao gồm các hạng mục như bổ sung diện tích văn phòng, loại bỏ amiăng và chì, cũng như thay thế các hệ thống cơ điện đã lỗi thời.

Dù vậy, nhiều yếu tố khác đã khiến chi phí tăng mạnh. Cụ thể, giá thép kết cấu tăng vọt vào năm 2021, ngay trước thời điểm bắt đầu thi công. Bất kỳ dự án nào tại khu vực "lõi tượng đài" của Washington đều phải chịu sự giám sát của hàng loạt hội đồng thiết kế, vốn thực tế đã càng làm chậm thêm tiến độ dự án.

Các phương án thiết kế Tòa nhà Eccles cũng đã thay đổi đáng kể so với ban đầu. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, các kiến trúc sư từng đề xuất sử dụng nhiều kính hơn.

Tuy nhiên, những người do ông Trump bổ nhiệm vào Ủy ban Mỹ thuật (Commission of Fine Arts) lại yêu cầu tăng tỷ lệ đá cẩm thạch trắng, nhằm phù hợp với định hướng của tổng thống rằng các tòa nhà liên bang mới phải mang phong cách cổ điển, theo AP.

Năm 2021, Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) của Fed đã ban hành một báo cáo chỉ ra những điểm Fed có thể cải thiện trong việc lập kế hoạch và quản lý dự án cải tạo. Theo đó, báo cáo cho rằng Fed cần giám sát chặt chẽ hơn việc các nhà thầu nộp biên bản họp và báo cáo tiến độ đúng hạn, tuy nhiên lại không phát hiện bằng chứng về việc gian lận hay lãng phí. Đồng thời, nội dung báo cáo cũng khẳng định Fed đã tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành và chính phủ.

Trong phiên điều trần trước quốc hội hồi tháng 6/2025, ông Powell thừa nhận đây là một dự án đầy thách thức.

"Không ai đang đương nhiệm lại muốn tiến hành một cuộc cải tạo lớn đối với một tòa nhà lịch sử", ông nói. Chủ tịch Fed nói thêm khi còn là thống đốc phụ trách hành chính, ông đã nhận ra tòa nhà Eccles thực sự cần được cải tạo vì nó không thực sự an toàn và cũng không có khả năng chống thấm.