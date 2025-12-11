Fed hạ lãi suất, giá USD rơi sâu nhất kể từ tháng 9

Đồng USD giao dịch trên thị trường quốc tế suy yếu sau khi Fed hạ lãi suất. Diễn biến này nhanh chóng lan sang thị trường trong nước, khi giá USD tại các ngân hàng cũng giảm nhẹ.

Đồng USD mất giá sau quyết định nới lỏng lãi suất của Fed. Ảnh: Nam Khánh.

Đồng USD vừa trải qua phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 9 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất điều hành, theo Bloomberg. Phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, nhấn mạnh rủi ro trên thị trường lao động và hạ thấp lo ngại về lạm phát, đã khiến đồng bạc xanh suy yếu trên diện rộng.

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index đóng cửa giảm 0,4% - mức giảm sâu nhất kể từ ngày 16/9 - ngay sau khi Fed cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm %.

Chỉ số USD Index - đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - cũng ghi nhận mức giảm 0,6%, hiện ở mức 98,65 điểm.

Alex Cohen, Chiến lược gia tại Bank of America, nhận định Chủ tịch Powell tỏ ra kém lạc quan hơn về triển vọng thị trường lao động so với những đánh giá trước đây. Những bình luận của ông về việc làm và lạm phát đã góp phần kéo đồng USD xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10.

Sau động thái giảm lãi suất - vốn đã được thị trường dự báo, giới giao dịch tiếp tục đặt cược Fed sẽ còn hai đợt hạ lãi suất nữa trong năm 2026, trong bối cảnh nhiều dữ liệu quan trọng sắp được công bố, gồm chỉ số giá tiêu dùng và báo cáo việc làm tháng 11, bị trì hoãn do đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lục tại Washington.

Dù bày tỏ sự dè dặt về khả năng giảm lãi suất thêm, Fed vẫn giữ nguyên dự báo một đợt cắt giảm 0,25 điểm % trong năm tới.

Aroop Chatterjee, Chiến lược gia của Wells Fargo, đánh giá dữ liệu việc làm và lạm phát sắp công bố sẽ “quan trọng hơn” đối với diễn biến của USD so với quyết định chính sách mới nhất của Fed.

Trong khi đó, theo Nathan Thooft, Quản lý danh mục cấp cao tại Manulife Investment Management, thị trường từng kỳ vọng ông Powell sẽ giữ giọng điệu cứng rắn, nhưng thực tế lập trường ôn hòa hơn của ông đã góp phần thúc đẩy đà suy yếu của đồng bạc xanh.

Tại thị trường trong nước, trong phiên giao dịch sáng nay (11/12), tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.154 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên giao dịch liền trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý Ngoại hối vẫn duy trì ở mức 23.947 - 26.361 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 23.896 đồng/USD và 26.412 đồng/USD.

Cùng xu hướng suy yếu của đồng USD quốc tế, giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại cũng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay.

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank giữ giá mua - bán đồng bạc xanh ở mức 26.141 - 26.411 đồng/USD, tức giảm 1 đồng so với hôm 10/12.

Tương tự, VietinBank đang niêm yết giá ngoại tệ này ở 26.142 - 26.411 đồng/USD, trong khi BIDV giao dịch quanh 26.155 - 26.411 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, giá bán ra của đồng bạc xanh cũng giao dịch quanh mốc 26.411 đồng/USD, tức giảm vài đồng so với giá chốt phiên liền trước. Ở chiều mua vào, các nhà băng chấp nhận giao dịch quanh vùng 26.078-26.120 đồng/USD.

Đáng chú ý, trong sáng nay, giá USD trên thị trường tự do ghi nhận biến động ngược chiều thị trường khi bật tăng ở cả hai chiều giao dịch. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đang niêm yết giá đồng USD phổ biến ở mức 27.120 - 27.180 đồng/USD, tương ứng tăng 20 đồng ở chiều mua và tăng 30 đồng ở chiều bán.