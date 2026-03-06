Ngân hàng của đại gia Vũ Văn Tiền huy động hơn 2.300 tỷ từ cổ phiếu

Ngân hàng TMCP An Bình vừa thu hơn 2.300 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP.

ABBank đã huy động được hơn 2.300 tỷ, trong đó khoảng 1.845 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu và hơn 486 tỷ đồng từ ESOP. Ảnh: ABB.

Ngân hàng TMCP An Bình - ABBank (HoSE: ABB) vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, ABBank đã chào bán gần 311 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 100:30 (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 30 cổ phiếu mới).

Kết thúc thời gian đăng ký, cổ đông đã nộp tiền mua hơn 184 triệu cổ phiếu (khoảng 1.845 tỷ đồng ), tương đương khoảng 59% tổng lượng chào bán.

Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh từ quyền mua là hơn 126 triệu cổ phiếu (trong đó có 5.771 cổ phiếu lẻ). Lượng cổ phiếu này dự kiến tiếp tục được phân phối cho 24 cá nhân với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai chương trình ESOP, dự kiến phát hành gần 52 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian hạn chế chuyển nhượng là một năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Kết quả, người lao động của nhà băng này đã đăng ký mua gần 49 triệu cổ phiếu, giúp ABBank thu về hơn 486 tỷ đồng . Số cổ phiếu ESOP còn lại chưa phân phối là khoảng 3,1 triệu đơn vị.

Theo ABBank, số cổ phiếu ESOP còn lại sẽ tiếp tục được phân phối cho 45 nhân sự là chuyên viên, chuyên gia cấp cao và các giám đốc của ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh của ngân hàng, khép lại năm 2025, ABBank báo lãi trước thuế 3.546 tỷ đồng , gấp 4,5 lần năm trước. Con số này cũng vượt 97% mục tiêu đề ra cho cả năm.

Tổng tài sản tính đến cuối năm 2025 tăng 25% so với đầu năm, lên 220.462 tỷ đồng . Cho vay khách hàng tăng 15% đạt 113.891 tỷ đồng , trong khi tiền gửi khách hàng tăng 47% lên 133.411 tỷ đồng .

Tổng nợ xấu tính đến 31/12/2025 chỉ còn 997 tỷ đồng , giảm đến 73% so với đầu năm, với tất cả nhóm nợ vay đều giảm mạnh. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ giảm từ mức 3,74% hồi đầu năm xuống còn 0,88% vào cuối năm.