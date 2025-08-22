Nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất Trung Quốc bắt tay một ngân hàng Việt Nam

Ngày 22/8, Omoda & Jaecoo Việt Nam - thương hiệu xe ôtô thuộc Tập đoàn Chery (Trung Quốc) - đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Omoda & Jaecoo Việt Nam và ABBank. Ảnh: ABB.

Theo thỏa thuận ký kết giữa hai bên, khách hàng mua xe Omoda & Jaecoo tại Việt Nam có thể tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi từ ABBank.

Trong đó đáng chú ý có chương trình mua xe trả trước 0 đồng, áp dụng với mẫu Omoda C5 Luxury. Người mua được hỗ trợ vay tới 90% giá trị xe, thời hạn tối đa 84 tháng với lãi suất ưu đãi 4,99% trong năm đầu tiên. Ngoài ra, ABBank cũng cung cấp thẻ tín dụng hạn mức 10% giá trị khoản vay và một số ưu đãi về lệ phí trước bạ.

Omoda & Jaecoo Việt Nam hiện phân phối 3 dòng xe gồm Omoda C5, Jaecoo J7 và Jaecoo J7 PHEV (hybrid). Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm trong thời gian tới. Sau hơn một năm có mặt tại thị trường Việt Nam, thương hiệu này đã phát triển hệ thống phân phối 3S (bán hàng - dịch vụ - phụ tùng) trên nhiều tỉnh, thành.

Chia sẻ về sự hợp tác kể trên, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco - cho biết Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam là tâm huyết của Geleximco và Tập đoàn Chery (Trung Quốc), với mong muốn mang đến những giải pháp di chuyển xanh và thông minh cho khách hàng tại Việt Nam.

Việc bắt tay giữa ABBank và Omoda & Jaecoo được đánh giá là một bước đi nằm trong xu hướng gắn kết giữa tổ chức tài chính và các hãng sản xuất - phân phối ôtô, nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng, nhất là ở phân khúc xe điện và hybrid đang cạnh tranh ngày càng mạnh tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nhiều thương hiệu xe điện Trung Quốc tăng tốc thâm nhập thị trường Đông Nam Á, hợp tác này cũng cho thấy chiến lược của các nhà sản xuất trong việc kết hợp giải pháp tài chính để gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Việt Nam hiện là một trong những thị trường ôtô mới nổi có tốc độ tăng trưởng nhanh, với sự tham gia của nhiều thương hiệu nội và ngoại.

Omoda & Jaecoo là thương hiệu con của Tập đoàn Chery, hãng xe hơi thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc, thành lập năm 1997. Từ năm 2003 đến nay, nhà sản xuất xe hơi này cho biết đã giữ vị trí 21 năm liên tiếp là hãng xuất khẩu ôtô lớn nhất Trung Quốc.

Ngoài Trung Quốc, Chery còn hoạt động mạnh ở các thị trường như Nam Mỹ, Đông Âu, và châu Phi. Tập đoàn này cũng là đối tác sản xuất, lắp ráp xe Jaguar - Land Rover tại thị trường Trung Quốc.

Trước hợp tác với Geleximco thông qua Omoda & Jaecoo, hãng xe Trung Quốc Chery từng xuất hiện tại Việt Nam hồi năm 2009 thông qua hợp tác với Liên doanh ôtô Hòa Bình (VMC). Sản phẩm đầu tiên là chiếc QQ3 lắp ráp trong nước với giá 9.900 USD . Một năm sau, hãng ra mắt chiếc Riich M1 với giá 288 triệu đồng. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ xe hơi từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, liên doanh này đã sớm rút khỏi thị trường.