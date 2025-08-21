Mỹ và EU công bố thuế nhập khẩu ôtô, dược phẩm

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã công bố thêm chi tiết về khuôn khổ thương mại mới, bao gồm các mức thuế trong lĩnh vực ôtô, dược phẩm và chất bán dẫn.

Ngày 21/8 (giờ địa phương), Mỹ và EU công bố các mức thuế với ôtô, dược phẩm và một số lĩnh vực khác. Ảnh: Reuters.

Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, Brussels và Washington cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận thương mại, thiết lập mức thuế chung 15% đối với hàng hóa xuất khẩu của EU sang Mỹ, theo CNBC.

Theo thỏa thuận, EU cam kết mua 750 tỷ USD năng lượng từ Mỹ và đầu tư thêm ít nhất 600 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ.

Điểm chính trong tuyên bố là Mỹ cam kết áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc mức thuế 15% (bao gồm cả thuế MFN và thuế đối ứng) đối với các hàng hóa có xuất xứ từ EU.

Tuy nhiên từ ngày 1/9, Mỹ sẽ chỉ áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng từ EU, bao gồm các tài nguyên thiên nhiên khan hiếm (có gỗ bần), toàn bộ máy bay và linh kiện máy bay, dược phẩm generic và các hóa chất.

Một số mức thuế theo Điều khoản 232 sẽ được giới hạn ở mức 15%, bao gồm thuế đối với gỗ, chất bán dẫn và dược phẩm. Đáng chú ý, mức thuế này thấp hơn đáng kể so với mức mà ông Trump từng đe dọa.

Trong khi đó, EU có ý định xóa bỏ thuế quan đối với toàn bộ hàng hóa công nghiệp của Mỹ và cung cấp quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho nhiều mặt hàng thủy sản và nông sản của Mỹ.

Hiện, EU có kế hoạch "tăng đáng kể" việc mua sắm thiết bị quân sự và quốc phòng từ Mỹ, ngay cả khi châu Âu cam kết phát triển năng lực quốc phòng.

Thỏa thuận mới này không thay đổi điều gì liên quan đến Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU - quy định về các công ty công nghệ lớn và từng trở thành điểm mấu chốt trong đàm phán thương mại với ông Trump.

Mặt khác, ngành dược phẩm châu Âu sẽ chịu thuế trần 15%. Dù vậy, thuế suất này sẽ không cộng dồn vào các mức thuế hiện có của EU.

Từ ngày 1/9, chính quyền ông Trump chỉ áp dụng chính sách định giá thuốc theo MFN đối với dược phẩm generic. Chính sách này nhắm đến mục tiêu giảm giá thuốc tại Mỹ bằng cách áp mức giá thấp hơn mà các quốc gia phát triển khác đang trả.

Hồi tháng 4, chính quyền ông Trump đã khởi động một cuộc điều tra theo Điều 232 đối với các sản phẩm dược phẩm nhằm xem xét tác động của việc nhập khẩu đối với an ninh quốc gia.

Gần đây, ông Trump đe dọa áp mức thuế lên đến 250% đối với ngành dược và đưa ra tối hậu thư cho các công ty lớn nhằm yêu cầu họ giảm giá thuốc tại Mỹ.

Đối với ôtô, Mỹ và EU cho biết 2 bên đã thống nhất áp dụng mức thuế 15% có điều kiện đối với mặt hàng này và linh kiện của châu Âu nhập khẩu vào Mỹ.

"Liên quan đến ôtô, Mỹ và EU dự kiến chấp nhận tiêu chuẩn kỹ thuật của nhau", nội dung trong tuyên bố chung của 2 bên.

Theo khuôn khổ thỏa thuận thương mại được ký vào cuối tháng 7, EU cho biết sẽ xóa bỏ thuế (vốn đã rất thấp) đối với hàng công nghiệp nhập khẩu từ Mỹ.

Phát biểu cuối tháng trước, ông Trump đã ca ngợi khuôn khổ thỏa thuận ban đầu là "thỏa thuận thương mại lớn nhất từng có" và khẳng định đây sẽ là thỏa thuận tuyệt vời cho ngành ôtô.

Việc áp dụng mức thuế 15% đối với ôtô và linh kiện ôtô là một sự điều chỉnh đáng kể so với lời đe dọa của Tổng thống Mỹ trước đó về mức thuế 30%. Mức này cũng gần như giảm một nửa so với thuế hiện tại đối với ôtô châu Âu (27,5%).

Tuy nhiên, Hiệp hội Công nghiệp Ôtô Đức (VDA), đại diện cho hơn 620 công ty trong lĩnh vực ôtô của Đức, cảnh báo rằng mức thuế 15% của Mỹ đối với sản phẩm ôtô sẽ khiến các công ty ôtô của nước này thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm và tạo thêm gánh nặng trong bối cảnh họ đang phải chuyển đổi toàn ngành.