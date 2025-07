Bộ Công an đề xuất bỏ quy định chỉ được lái xe 48 giờ mỗi tuần

Bộ Công an đề xuất sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng bỏ quy định tài xế ôtô kinh doanh vận tải chỉ được làm việc 10 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần.

Quy định chỉ được lái xe 10 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần khiến các tài xế gặp khó. Ảnh: Thạch Thảo.

Ngày 29/7, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đã đi vào hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Theo quy định hiện hành, thời gian lái xe của tài xế ôtô kinh doanh vận tải là không quá 10 giờ mỗi ngày và không quá 48 giờ mỗi tuần; đồng thời lái xe liên tục không quá 4 giờ.

Nay, Bộ Công an đề xuất sửa đổi theo hướng bỏ quy định 10 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần. Thay vào đó, thời gian lái xe của tài xế trong 1 ngày và trong 1 tuần sẽ thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động. Riêng thời gian lái xe liên tục vẫn giữ nguyên là không quá 4 giờ.

Giải thích về đề xuất thay đổi trên, Bộ Công an dẫn kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cho thấy việc quy định thời gian lái xe trong tuần và thời gian lái xe liên tục của Luật Trật tự, an toàn giao thông chưa phù hợp với quy định chung của một số nước trong khu vực. Việc này còn khó khăn cho hoạt động vận tải, bố trí lái xe của doanh nghiệp.

Trước đó, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam từng có nhiều văn bản kiến nghị tới cơ quan thẩm quyền, cho rằng quy định chỉ được lái xe tối đa 48 giờ/tuần rất khó thực hiện. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội, cho rằng việc bỏ giới hạn này là cần thiết để doanh nghiệp có thể tăng thời gian làm việc của lái xe trong tuần, nhất là vào dịp cao điểm.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được làm tối đa 48 giờ mỗi tuần và làm thêm không quá 300 giờ mỗi năm, phù hợp với đặc thù ngành vận tải trong giai đoạn cao điểm hàng hóa và hành khách.

Với giới hạn lái xe không quá 10 giờ mỗi ngày, không quá 4 giờ liên tục, ông Quyền đồng tình giữ nguyên nhưng đề xuất Bộ Công an chỉ xử phạt nếu lái xe vượt thời gian quy định quá 10-15%, do thực tế nhiều trường hợp tài xế chưa thể đến trạm dừng nghỉ đúng thời gian.

Hiệp hội Logistics Hà Nội (HNLA) cũng cho biết tổng số giờ lái xe của tài xế trước đây khoảng 60-65 giờ/tuần đối với vận tải đường ngắn (dưới 300 km) và trên 65 giờ/tuần đối với vận tải đường dài (trên 300 km). So sánh với quy định hiện hành, thời gian làm việc của tài xế giảm 20-30% đối với vận tải đường ngắn và hơn 30% với vận tải đường dài.

HNLA đánh giá việc giảm giờ làm gây ra nhiều khó khăn cho lái xe khi thu nhập cũng bị thu hẹp 20-30%. Đồng thời, quy định làm giảm năng lực cung ứng dịch vụ của toàn thị trường vận tải đường bộ khoảng 20-30% và kéo giá cước tăng 20-25%.

"Điều này làm tăng chi phí logistics quốc gia lên khoảng 10-11% và làm giảm sức cạnh tranh của cả nền kinh tế Việt Nam", HNLA nhấn mạnh.

Nghiên cứu các quy định quốc tế về số giờ làm việc của lái xe trên thế giới, hiệp hội này cho rằng quy định tại Việt Nam đang ở mức rất thấp. Điển hình, EU đang giới hạn tài xế làm việc 56 giờ/tuần còn Mỹ giới hạn 60-70 giờ/tuần. Lái xe ở Nhật Bản cũng được phép làm việc tối đa 60 giờ/tuần.

"Nếu xét đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Việt Nam hiện nay, số giờ làm việc của lái xe quy định quá thấp như trên sẽ gây ra sự lãng phí lớn đến vốn đầu tư của người dân và doanh nghiệp vào hàng triệu phương tiện vận tải đường bộ", hiệp hội nhận xét.