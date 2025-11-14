Ông Vũ Văn Tiền trở lại 'ghế nóng' chủ tịch ABBank

ABBank đã bổ nhiệm ông Vũ Văn Tiền giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 14/11. Cùng thời điểm, ông Tiền cũng rời vị trí tương đương tại Tập đoàn Geleximco.

Ngày 14/11, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã công bố việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), thay ông Đào Mạnh Kháng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027. Hiện ông Tiền là Phó chủ tịch ngân hàng.

Trong khi đó, ông Đào Mạnh Kháng sẽ đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT. Với cương vị chủ tịch HĐQT, ABBank cho biết ông Vũ Văn Tiền sẽ tập trung vào công tác định hướng chiến lược, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện, thường xuyên các hoạt động của ngân hàng.

Ông Vũ Văn Tiền sinh năm 1959, có trình độ cử nhân Kinh tế. Ông tham gia HĐQT ABBank từ năm 2003 và từng giữ chức Chủ tịch HĐQT trong giai đoạn 2005-2018. Năm 2018, ông Tiền rời ghế Chủ tịch ABBank. Sau đó, vị trí này được chuyển giao cho ông Đào Mạnh Kháng, em rể của ông Tiền.

Theo quy định, để trở lại ghế Chủ tịch ABBank, ông Tiền phải rút khỏi chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Geleximco. Ông Vũ Văn Hậu - Phó tổng giám đốc Geleximco sẽ đảm nhận thay ông Tiền các chức vụ tại doanh nghiệp này. Ông Hậu là em trai của ông Vũ Văn Tiền.

Ngoài ra, HĐQT ABBank cũng thống nhất và thông qua kế hoạch thay đổi nhân sự đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, nhằm phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, ông Phạm Duy Hiếu sẽ thôi đảm nhận vị trí Tổng giám đốc ABBank theo nguyện vọng cá nhân và tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trong vai trò Thành viên Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Chiến lược Phát triển bền vững (ESG). Ông Hiếu sẽ tập trung vào công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ; phát triển quan hệ cộng đồng, đối tác hệ sinh thái ESG phù hợp với chiến lược của ngân hàng.

Ông Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1979, được HĐQT bổ nhiệm giữ chức danh Phó tổng giám đốc và giao đảm nhận nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc ABBank kể từ ngày 14/11.

Theo giới thiệu từ ABBank, ông Lê Mạnh Hùng đã có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước đó, ông Hùng đảm nhận chức danh Thành viên Ban điều hành kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn ABBank từ năm 2017.

“Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo lần này nằm trong chiến lược phát triển của ABBank, hướng tới nâng cao vị thế, tăng cường nguồn lực quản trị chiến lược; bảo đảm đạt được các mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo, nâng cao năng lực bộ máy”, Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền cho biết.

Về tình hình kinh doanh, ABBank cho biết lợi nhuận trước thuế lũy kế 10 tháng qua của ngân hàng đạt hơn 3.000 tỷ đồng , vượt 67% kế hoạch năm. Ngân hàng cũng thực hiện tối ưu doanh thu đi kèm với kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả, đưa mức CIR về dưới 30% tính đến cuối tháng 10.

Cùng với đó, ABBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỷ đồng . Nhà băng này đang triển khai các khâu xin cấp phép cuối cùng để triển khai lộ trình tăng vốn, dự kiến hoàn tất trong đầu năm 2026.