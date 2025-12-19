Thủ tướng nêu 3 điểm nhất trong ngày lịch sử khởi công hàng trăm dự án

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ngày 19/12 ghi dấu các công trình được khởi công, khánh thành có tổng vốn đầu tư, nguồn vốn tư nhân và có dự án quy mô đầu tư lớn nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tuyên bố khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước, sáng 19/12. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 19/12, tại sự kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tiếp nối thành công của 2 buổi lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các dự án, công trình hạ tầng lớn, trọng điểm trước đó, lần này, cả nước tiếp tục tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm.

Trong đó, 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư hơn 378.000 tỷ đồng và 148 công trình được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 3 triệu tỷ đồng .

Thủ tướng nhấn mạnh đây là những công trình, dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với 3 điểm nhất, bao gồm: tổng số vốn đầu tư lớn nhất, trên 3,4 triệu tỷ đồng ; nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất gần 2,8 triệu tỷ đồng , chiếm trên 82%; và có dự án với quy mô đầu tư lớn nhất là Khu đô thị thể thao Olympic với vốn đầu tư trên 925.000 tỷ đồng .

Tổng cộng, sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt năm nay, cả nước có khoảng 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,1 triệu tỷ đồng . Trong đó, đã có gần 140 công trình lớn hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

"Đây đều là những công trình, dự án thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ của con người và dân tộc Việt Nam", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đồng thời cho biết chúng ta đã khánh thành nhiều công trình quan trọng, chiến lược, những công trình của ý Đảng, lòng dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó có những công trình lớn chưa từng có, những công trình lần đầu tiên, những công trình mới có ý nghĩa lịch sử.

Vingroup chính thức khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội quy mô 9.171 ha, vốn đầu tư trên 925.000 tỷ đồng , lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Đinh Hà.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết đến nay, cả nước đã khánh thành, thông xe kỹ thuật gần 3.200 km đường bộ cao tốc, hơn 1.700 km đường ven biển; đón chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành; đưa vào sử dụng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; các dự án năng lượng trọng điểm (như đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Bình - Hưng Yên, Nhiệt điện Thái Bình 2, Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và4, Thủy điện Hòa Bình mở rộng…); khai thác các dự án cảng biển lớn (Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, luồng Sông Hậu); các dự án bệnh viện lớn...

Việt Nam đã khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn vượt thời đại như "siêu" dự án sân bay Gia Bình; các công trình vươn ra biển lớn như cảng Hòn Khoai, Khu đô thị Cần Giờ; các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, "siêu" dự án Olympic...

"Đây chính là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thêm trong năm 2026, để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, Đảng và Nhà nước đã xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được xác định rõ là một trong ba đột phá chiến lược.

Người đứng đầu Chính phủ cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò là trung tâm kiến tạo, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là các dự án trọng điểm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, kỹ thuật - mỹ thuật, vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật.