Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu

Dù đã bị bắt và truy tố trong đại án lừa đảo, bà Vũ Thị Thúy vẫn tiếp tục bị xử phạt hàng trăm triệu đồng do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Bà Vũ Thị Thúy. Ảnh: T.L.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vũ Thị Thúy do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo quyết định, bà Vũ Thị Thúy bị phạt tiền bằng 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, tương ứng hơn 326 triệu đồng, do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu theo quy định.

Trước đó, vào ngày 31/3/2023, bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch kiêm Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01 (UPCoM: SJC) - đã bán hơn 1,63 triệu cổ phiếu SJC, tương ứng hơn 16,3 tỷ đồng tính theo mệnh giá, nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài xử phạt hành chính, bà Vũ Thị Thúy còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, tổ chức có liên quan đến bà Vũ Thị Thúy, số tiền 225 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Cũng vào ngày 31/3/2023, Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam đã mua 700.000 cổ phiếu SJC, tương ứng 7 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Đến ngày 28/7/2023, doanh nghiệp này tiếp tục bán ra 465.200 cổ phiếu SJC, tương ứng hơn 4,65 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Song, cả 2 giao dịch đều không được báo cáo theo quy định.

Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành trong bối cảnh bà Thúy đã bị bắt. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bà Thúy bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để huy động vốn hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Bà Vũ Thị Thúy được biết đến là vợ ca sĩ Khánh Phương. Cáo trạng cũng xác định ông Phương được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC. Trên thực tế, nam ca sĩ không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bà Thúy. Ông Phương cũng không biết nguồn gốc số tiền bà Thúy chuyển là do phạm tội mà có. Vì vậy, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với ông Phương.

