Hé lộ kết quả kinh doanh Highlands Coffee, sắp sở hữu 1.000 cửa hàng

Highlands Coffee ghi nhận lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao 297 tỷ đồng trong quý III năm nay, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024.

Highlands Coffee sắp chạm mốc 1.000 cửa hàng. Ảnh: H.C.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025 của Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC) - công ty mẹ Highlands Coffee - tiết lộ trong quý III, chuỗi cà phê này có lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) đạt khoảng 666 triệu peso (tương đương hơn 297 tỷ đồng ), tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là mức EBITDA cao nhất của Highlands Coffee ghi nhận được kể từ quý III/2023 - lần đầu JFC tách bạch số liệu của chuỗi cà phê này trong báo cáo kết quả kinh doanh.

HIGHLANDS COFFEE LÃI CAO NHẤT 2 NĂM

Nhãn III/2023 IV I/2024 II III IV I/2025 II III EBITDA Triệu Peso 597.6 551.2 600.5 573.9 568.9 602.2 635 608 666

Với kết quả kể trên, chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam đóng góp gần 29% vào EBITDA của mảng cà phê và trà của Jollibee Foods Corporation. Nếu tính trên toàn tập đoàn, Highlands Coffee đóng góp gần 6,1%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, chuỗi này có EBITDA 1.909 triệu peso (tương đương 825 tỷ đồng ), tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận cải thiện khi doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng (same-store sales) tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số này chỉ tính trên các quán đã hoạt động ít nhất 15 tháng, không tính các điểm mở mới.

Tính đến ngày 30/9, chuỗi đã mở thêm 109 điểm tự vận hành và 4 cửa hàng nhượng quyền, nâng tổng số cửa hàng lên 928 điểm.

Sau nhiều lần trì hoãn, Highlands Coffee đang tái khởi động kế hoạch IPO tại thị trường Việt Nam. Thương vụ được kỳ vọng tạo ra "cú nổ" tiên phong trong ngành F&B còn nhiều tiềm năng trong nước.

Tháng 6 năm nay, ông Tim Seltzer, Giám đốc Tài chính của Highlands Coffee cho biết chuỗi cửa hàng trà, cà phê lớn nhất Việt Nam đang có kế hoạch IPO trong vòng 18-24 tháng tới.

Với doanh số và lợi nhuận liên tục tăng trưởng những năm gần đây, cùng hơn 900 cửa hàng và dự án nhà máy rang xay mới, chuỗi cà phê thành công nhất thị trường Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt.

Cùng với Highlands, Phúc Long cũng có kết quả kinh doanh khả quan trong năm nay.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Tập đoàn Masan, trong quý III, Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage (PLH) - chủ sở hữu và quản lý chuỗi trà, cà phê cùng tên - đạt doanh thu 516 tỷ đồng , tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận ròng của chuỗi cũng được cải thiện rõ rệt, đạt 10,8%, tương đương gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu chuỗi đồ uống này đạt 1.373 tỷ đồng , tăng 14%. EBITDA lũy kế ở mức 255 tỷ đồng , tăng 27%, và lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng , tăng 80%.