Kinh doanh

Chủ Highlands Coffee mua lại chuỗi Paris Baguette tại Việt Nam

  • Thứ tư, 10/9/2025 20:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Viet Thai International - VTI Group thông báo đã đưa Paris Baguette về chung một nhà với Highlands Coffee, Phở 24, The Coffee Bean & Tea Leaf...

Cửa hàng Paris Baguette ở Crescent Mall, TP.HCM. Ảnh: PB.

Trên mạng xã hội LinkedIn, Tập đoàn Việt Thái Quốc tế (VTI Group) thông báo đã đưa Paris Baguette, thương hiệu bánh mì Hàn Quốc, thành thành viên mới nhất của tập đoàn từ tháng 4.

"Cột mốc này đánh dấu sự khởi đầu một chương mới cho cả VTI và Paris Baguette tại Việt Nam, cùng chung tay thực hiện sứ mệnh mang tinh hoa thế giới đến Việt Nam và tinh hoa Việt Nam ra thế giới", VTI Group chia sẻ.

Nhìn về tương lai, Paris Baguette và VTI mong muốn chào đón những đồng đội mới, những người cùng chung đam mê, sẵn sàng tạo ra những trải nghiệm thú vị cho khách hàng và lan tỏa những giá trị bền vững của thương hiệu.

Paris Baguette, thương hiệu bánh mì - cà phê nổi tiếng trực thuộc tập đoàn SPC Group (Hàn Quốc), hiện vận hành hơn 3.500 cửa hàng tại xứ kim chi và nhiều thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Singapore, Pháp và Việt Nam.

Doanh nghiệp này xây dựng mô hình nhượng quyền toàn cầu, đầu tư mạnh vào nghiên cứu phát triển sản phẩm và vận hành.

Tại Việt Nam, Paris Baguette có mặt từ năm 2012, thành lập pháp nhân là Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam. Sau hơn một thập kỷ, chuỗi hiện sở hữu khoảng 9 cửa hàng theo mô hình tiệm bánh cao cấp kết hợp với không gian cà phê hiện đại, tập trung tại Hà Nội và TP.HCM.

Tập đoàn Việt Thái Quốc tế (VTI Group), được thành lập từ năm 1998 bởi ông David Thái - "cha đẻ" của Highlands Coffee. Ngoài chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam, VTI Group hiện vận hành thương hiệu Phở 24, ALDO, The Coffee Bean and Tea Leaf, Xu Restaurant & Lounge, Quince Saigon.

Highlands Coffee quá mạnh, The Coffee House đánh mất vị thế

Trong 6 tháng đầu năm, trong khi Highlands Coffee tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thảo luận trực tuyến, The Coffee House rời top 5, phản ánh sức hút suy giảm rõ rệt của thương hiệu.

41:2459 hôm qua

Highlands Coffee có gì để thành 'bom tấn' tỷ USD?

Sau nhiều lần trì hoãn, Highlands Coffee đang tái khởi động kế hoạch IPO. Thương vụ được kỳ vọng tạo ra "cú nổ" tiên phong trong ngành F&B còn nhiều tiềm năng tại Việt Nam.

06:15 7/9/2025

Highlands Coffee tiếp tục 'ăn nên làm ra'

Highlands Coffee và Jollibee Việt Nam mang về cho công ty mẹ Philippines hơn 1.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao trong nửa đầu năm.

15:33 2/9/2025

Diệu Thanh

'Dat cuoc' vao sau rieng hinh anh

'Đặt cược' vào sầu riêng

1 giờ trước 20:56 10/9/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Xuất khẩu rau quả Việt Nam đang trải qua giai đoạn trồi sụt trong khi sầu riêng được xem là “ngôi sao hy vọng” có thể tạo cú hích giúp ngành rau quả kịp về đích trong năm nay.

