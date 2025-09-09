Highlands Coffee quá mạnh, The Coffee House đánh mất vị thế

Trong 6 tháng đầu năm, trong khi Highlands Coffee tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thảo luận trực tuyến, The Coffee House rời top 5, phản ánh sức hút suy giảm rõ rệt của thương hiệu.

The Coffee House đã cắt giảm từ 141 cửa hàng xuống 93 cửa hàng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: TCH.

Theo YouNet ECI, cuộc cạnh tranh trong thị trường chuỗi cà phê đã bước vào giai đoạn "mở rộng toàn diện", khi các thương hiệu không chỉ tăng tốc mở rộng số lượng cửa hàng mà còn đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào hạ tầng sản xuất, đẩy mạnh hoạt động livestream trên các sàn thương mại điện tử.

Rót tiền tỷ đầu tư sản xuất, mở mới cửa hàng

YouNet dẫn số liệu thống kê của Vietstats.vn cho thấy trong 6 tháng đầu năm, các thương hiệu chuỗi cà phê trong nước liên tục mở rộng mạng lưới cửa hàng. Vietstats cho rằng chiến lược mở rộng quy mô đang là "vũ khí" chính để các thương hiệu tạo áp lực lên đối thủ.

Đáng chú ý, chuỗi Phúc Long đã tăng 50% số lượng cửa hàng trên toàn quốc, từ 158 lên 237 điểm bán. Trong khi đó, Highlands Coffee tăng thêm 46 điểm bán, nâng tổng số cửa hàng lên 896 điểm và tiếp tục giữ thị phần lớn nhất Việt Nam. Chuỗi cà phê này đặt mục tiêu mở 1.000 cửa hàng trong năm nay.

Cùng với việc mở rộng điểm bán, tháng 4 vừa qua, Highlands Coffee đã khánh thành nhà máy rang xay cà phê đầu tiên ngay gần cảng Cái Mép - Thị Vải, để đáp ứng tham vọng xuất khẩu, với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng .

Chuỗi Highlands Coffee đang tiếp tục chứng tỏ vị thế dẫn đầu thị trường chuỗi trà và cà phê Việt Nam. Ảnh: Highlands Coffee.

Nhà máy có công suất chế biến 75.000 tấn cà phê mỗi năm khi đi vào vận hành ổn định. Với công nghệ hiện đại, nhà máy giúp doanh nghiệp tối ưu hóa sản xuất, bảo chất lượng đồng nhất và gia tăng năng lực sản xuất cũng như xuất khẩu trong dài hạn.

Trong khi đó, Trung Nguyên Legend cũng khởi công dự án nhà máy cà phê tại Buôn Ma Thuột, được giới thiệu là lớn nhất Đông Nam Á. Công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn củng cố năng lực xuất khẩu, thể hiện tham vọng đưa thương hiệu vươn tầm khu vực.

Thị trường cà phê Việt Nam được Mordor Intelligence dự báo đạt mức tăng trưởng kép 8% mỗi năm trong giai đoạn 2024-2029. Đây là động lực thúc đẩy doanh nghiệp đổ vốn đầu tư vào hạ tầng bán lẻ và sản xuất.

Bên cạnh đó, Highlands Coffee và Trung Nguyên Legend cũng triển khai hoạt động livestream trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là TikTok Shop.

Trong 6 tháng đầu năm, báo cáo của YouNet ECI ghi nhận doanh thu cà phê trên các sàn thương mại điện tử tăng 133% so với cùng kỳ. TikTok Shop nhanh chóng trở thành kênh bán mặt hàng này sôi động nhờ loạt phiên livestream và chương trình khuyến mại, thu hút lượng lớn người mua. Cùng thời gian này, giá trị xuất khẩu cà phê cũng tăng 67,5%.

The coffee House giảm sức hút

Cùng với sự xuất hiện của nền tảng Threads và "cơn sốt" đồ uống Matcha, lượng thảo luận về các chuỗi cà phê này trên mạng xã hội tăng mạnh, với hơn 759.000 thảo luận (tăng 46%) và hơn 8 triệu lượt tương tác (tăng 324%).

Các dịp lễ, Tết hay mùa hè trở thành cao điểm truyền thông, khi thương hiệu đồng loạt ra mắt sản phẩm mới, khai trương cửa hàng và tổ chức hoạt động tương tác để thu hút người tiêu dùng.

Các chỉ số trên cho thấy sự quan tâm ngày càng gia tăng, đồng thời tạo ra thay đổi trên bảng xếp hạng thương hiệu: Starbucks tăng 3 bậc lên vị trí thứ 2 với gần 197.600 lượt thảo luận, trong khi Trung Nguyên Legend vươn lên hạng 3. Ở chiều ngược lại, The Coffee House rơi từ vị trí thứ 3 xuống thứ 6.

Diễn biến này cho thấy sức hút của thương hiệu The Coffee House đang suy giảm rõ rệt. Chưa kể, thương hiệu này đã đóng 48 cửa hàng, giảm từ 141 xuống còn 93 điểm bán trong 6 tháng đầu năm.

The Coffee House rơi từ vị trí thứ 3 xuống thứ 6 về mức độ thảo luận trên mạng xã hội trong 6 tháng đầu năm nay. Ảnh: YouNet.

Theo YouNet, các chuỗi cà phê hiện không chỉ cạnh tranh sản phẩm mà còn mở rộng sang trải nghiệm văn hóa và không gian. Một xu hướng đáng chú ý là gắn kết thương hiệu với các giá trị cộng đồng. Highlands Coffee giới thiệu “Ly giấy Chất Việt”, Phúc Long đồng hành cùng Lễ diễu binh 30/4, trong khi Cộng Cà Phê triển khai chiến dịch “Việt Nam trong Cộng là…”.

Merchandise (vật phẩm thương hiệu) như ly, áo hay phụ kiện, vốn trước đây thường được sử dụng như quà tặng, nay trở thành sản phẩm kinh doanh độc lập, góp phần định vị thương hiệu và tạo thảo luận. Song song, không gian quán cũng được xem như kênh marketing quan trọng khi các thương hiệu đẩy mạnh bản địa hóa trong phong cách thiết kế.

Starbucks trang trí cửa hàng tại Quy Nhơn bằng tre, Katinat lấy cảm hứng từ làng chài cho chi nhánh ở Phan Thiết, Highlands Coffee mở mô hình drive-thru, Trung Nguyên Legend triển khai tour “Thiền cà phê”, còn Cộng Cà Phê duy trì phong cách bao cấp quen thuộc.

Nói về chiến lược này của các thương hiệu chuỗi cà phê, bà Mai Cẩm Linh, Giám đốc kinh doanh YouNet Media nhận định: “Ở thời đại mà người tiêu dùng không chỉ ra quyết định mua hàng dựa trên giá cả hay chất lượng mà còn bởi mức độ cá nhân hoá và sự đồng điệu cảm xúc với thương hiệu, việc các chuỗi coffee shop khai thác yếu tố văn hoá và bản sắc dân tộc để nâng tầm giá trị sản phẩm là một bước đi nhạy bén".

Tuy nhiên, theo bà Linh, để duy trì sự ủng hộ từ người tiêu dùng, thương hiệu cần tạo ra sự gắn kết dài hạn thay vì chỉ chạy theo những xu hướng ngắn hạn.