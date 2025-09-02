Highlands Coffee tiếp tục 'ăn nên làm ra'

Highlands Coffee và Jollibee Việt Nam mang về cho công ty mẹ Philippines hơn 1.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao trong nửa đầu năm.

Highlands Coffee tiếp tục có kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tập đoàn thực phẩm Philippines Jollibee Foods Corporation (JFC) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với những con số tích cực về hoạt động của Highlands Coffee và chuỗi gà rán Jollibee tại Việt Nam.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, Jollibee Foods Corporation ghi nhận doanh thu hợp nhất 147,9 tỷ peso (khoảng 2,6 tỷ USD ), tăng 15% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 5,6 tỷ peso (gần 100 triệu USD ), gần như đi ngang. EBITDA hợp nhất nửa đầu năm đạt 20,9 tỷ peso (khoảng 370 triệu USD ), cải thiện 11,5% bất chấp chi phí tài chính gia tăng.

Tại Việt Nam, Highlands Coffee tiếp tục là thương hiệu mũi nhọn với 896 cửa hàng, tăng ròng 46 điểm bán. Con số này bao gồm 716 cửa hàng đồng sở hữu bởi công ty Philippines và 134 theo hình thức nhượng quyền (franchise).

Các cửa hàng Highlands đóng góp EBITDA 1,24 tỷ peso ( 22 triệu USD ), tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Doanh thu của Highlands không được công bố riêng, song SuperFoods Group, đơn vị sở hữu Highlands Coffee, ghi nhận 5,6 tỷ peso ( 100 triệu USD ) doanh thu và 188 triệu peso ( 3,3 triệu USD ) lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm.

Trong khi đó, Jollibee Việt Nam đạt tăng trưởng EBITDA ấn tượng. EBITDA tại thị trường Việt Nam là 904 triệu peso ( 16,3 triệu USD ) trong quý I, tăng 42% so với cùng kỳ, còn quý II đạt 354 triệu peso ( 6,3 triệu USD ), tăng 50% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc mở rộng lên 218 cửa hàng và cải thiện doanh thu từng địa điểm.

Với tổng quy mô hơn 1.100 điểm bán, Việt Nam hiện là thị trường quốc tế lớn nhất của JFC, giữ vai trò trọng yếu trong chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Tính chung trong nửa đầu năm, Highlands Coffee và Jollibee Việt Nam mang về cho công ty mẹ hơn 1.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao.

Trong chia sẻ mới đây, ông Tim Seltzer, Giám đốc Tài chính của Highlands Coffee khẳng định doanh nghiệp cam kết với mục tiêu niêm yết, để có thể chia sẻ thành công đến toàn thể nhân viên, khách hàng và đối tác, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

"Mặc dù chưa hoàn tất kế hoạch, ý định của chúng tôi là đưa Highlands lên sàn trong vòng 18-24 tháng tới. Việc lựa chọn sàn giao dịch sẽ dựa trên yếu tố phù hợp nhất để hỗ trợ tham vọng tăng trưởng cũng như giữ vững các giá trị cốt lõi, tiếp tục quảng bá cà phê Việt Nam trên toàn cầu, luôn giữ gìn giữ bản sắc, cội nguồn và niềm tự hào Việt Nam", ông Tim Seltzer nhấn mạnh.

Theo ông, Highlands Coffee đang rất nghiêm túc chuẩn bị kế hoạch niêm yết, bởi mục tiêu không chỉ là niêm yết doanh nghiệp, mà 3-5 năm sau, thậm chí 10 năm sau IPO, giá trị của doanh nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng theo cấp số nhân.

Cách đây không lâu, nhà sáng lập kiêm CEO Highlands Coffee David Thái cũng cho biết chuỗi cà phê này đang tích cực làm việc với các ngân hàng đầu tư như UBS và Jefferies để chuẩn bị cho đợt IPO, trong bối cảnh nhu cầu thị trường đang tăng cao.