Thủ tướng: Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm nay

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm tập trung nguồn lực để thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau, gồm xây dựng các trạm dừng nghỉ.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trong năm nay và nghiên cứu mở rộng các đoạn trên tuyến cao tốc này thời gian tới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngày 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung rà soát, thúc đẩy hoàn thành tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trong năm nay theo mục tiêu đã đề ra và nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng các đoạn trên tuyến cao tốc này thời gian tới.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có chiều dài khoảng 2.055 km, quy mô 6-12 làn xe. Bộ Xây dựng cho biết đến nay tuyến cao tốc này đã đưa vào khai thác khoảng 1.652 km và đang triển khai thi công 388 km. Một số đoạn tuyến đang được triển khai đầu tư mở rộng hoặc chuẩn bị đầu tư mở rộng. Đến hết năm 2025, tuyến đường còn một số đoạn có quy mô 4 làn xe hạn chế, chỉ cho phép khai thác với tốc độ tối đa 90 km/h.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực vận tải, tăng cường an toàn giao thông; sớm hoàn thiện công trình giao thông chiến lược để thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực và góp phần tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh với tinh thần làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm nay là rà soát, tập trung nguồn lực, tháo gỡ mọi khó khăn để hoàn thành, thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau, gồm xây dựng các trạm dừng nghỉ.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các bộ ngành, cơ quan, địa phương liên quan tiến hành tổng kết giai đoạn 1, rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Đồng thời, trên cơ sở tổng kết giai đoạn 1, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan có trách nhiệm đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng dự án, đề xuất phương án đầu tư tổng thể để chuẩn bị triển khai mở rộng, nâng cấp các đoạn tuyến đã được đầu tư.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ nói trên.