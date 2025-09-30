Thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam phục hồi, vượt cả Thái Lan

Trong nửa đầu 2025, công suất phòng nghỉ dưỡng tại Việt Nam được ghi nhận tăng 8%. Chuyên gia cho rằng đà phục hồi mạnh mẽ này đã đưa Việt Nam vượt cả Thái Lan, dẫn đầu khu vực.

Giá phòng khách sạn và công suất thuê cải thiện tại các điểm đến trọng điểm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo dữ liệu mới của Savills Hotels, công suất phòng khách sạn tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đã tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, lên 65%. Cùng với đó, doanh thu trên mỗi phòng sẵn có (RevPAR) cũng tăng 17%.

Phần lớn kết quả này đến từ các điểm đến trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, và các đô thị ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Cam Ranh và Hạ Long.

Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, cho thấy thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ sau Covid-19.

Trái ngược với Thái Lan, sau 4 năm liên tục tăng trưởng, đà phục hồi ngành khách sạn nước này được dự báo khó duy trì trong 2025 do lượng khách quốc tế suy giảm và tâm lý tiêu dùng thận trọng làm lu mờ nhu cầu du lịch nội địa.

Động lực phục hồi từ cả khách nội địa lẫn quốc tế

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels, cho biết trong bối cảnh này, sự bứt phá của thị trường Việt Nam là nhờ vào việc cân bằng tốt nguồn cầu nghỉ dưỡng của cả khách nội địa lẫn quốc tế.

Dịch vụ du lịch nội địa vẫn đang trên đà hồi phục sau đại dịch với các chương trình kích cầu do từng địa phương triển khai. Điều này nhằm quảng bá phát triển sản phẩm và hình thức du lịch mới phù hợp hơn với thị hiếu đi kèm nghỉ dưỡng của du khách nội địa như trải nghiệm văn hóa hay bảo vệ môi trường.

Đồng thời, những thay đổi cởi mở và linh hoạt hơn trong chính sách thị thực đối với khách quốc tế cũng đã góp phần thu hút lượng lớn nhóm khách này lựa chọn Việt Nam là điểm đến nghỉ dưỡng.

Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia, Việt Nam đã chào đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, chính sách visa chỉ là bước khởi đầu. Theo ông Mauro, cần đi kèm với hạ tầng hàng không và dịch vụ chất lượng hơn, để khách nước ngoài chọn Việt Nam là điểm đến quay lại. Thế nên, ngành nghỉ dưỡng đã bước vào giai đoạn cần những chiến lược phát triển mới.

Cụ thể, nhiều đường bay quốc tế được mở rộng đã hỗ trợ việc kết nối trực tiếp hơn đến các thành phố biển như Đà Nẵng hay Phú Quốc. Nổi bật là kế hoạch mở đường bay đến Đà Nẵng từ các thị trường mới như Nga, Đông Âu và Trung Đông, đồng thời tăng mạnh tần suất đường bay của các nước châu Á khác đối với thành phố này,

Cùng với đó, tại TP.HCM hay Hà Nội, việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo cơ hội cho nhiều mô hình lưu trú mới, phù hợp với cả khách trong nước lẫn quốc tế. Nổi bật là các lifestyle hotels, dịch vụ lưu trú dài ngày, hay mô hình bất động sản nghỉ dưỡng mang thương hiệu (branded residences).

Thương hiệu quốc tế ngày càng bành trướng

Dự kiến vào năm 2035, hơn 50% dân số Việt Nam sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu, với nhu cầu nghỉ dưỡng sẽ tăng theo khả năng tiêu dùng. Bà Uyên Nguyễn, Phó giám đốc Savills Hotels, nhận định những thay đổi trong hành vi du lịch của tầng lớp này, đặc biệt là nhóm trẻ tuổi, đã thúc đẩy các thương hiệu quốc tế tung sản phẩm phù hợp.

Điển hình là vào tháng 5, Hilton đã ký kết hợp tác với chuỗi khách sạn ROX trong nước để triển khai thương hiệu mang tên Tru by Hilton, dự kiến đưa 14 khách sạn đi vào vận hành trên toàn Việt Nam trong năm 2025.

Ông Alan Watts, Chủ tịch châu Á - Thái Bình Dương của Hilton bày tỏ sẽ lấp đầy khoảng trống trên thị trường bằng một thương hiệu khách sạn năng động, trẻ trung, phù hợp với nhu cầu lưu trú tiện nghi, thiết thực của khách hàng.

Bà Uyên Nguyễn cũng nhìn nhận việc hợp tác giữa thương hiệu trong nước và quốc tế sẽ gia tăng nhận diện toàn cầu và mở rộng phân phối, đồng thời tạo động lực nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ.

Cùng với xu hướng bắt tay cùng thương hiệu quốc tế, thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam cũng đang mở rộng sang xu hướng branded residences với chất lượng thiết kế, tiêu chuẩn cao cấp hơn.

Với tổng 21 dự án branded residences đang hoạt động tập trung chủ yếu tại các đô thị ven biển, Việt Nam hiện xếp thứ 2 Đông Nam Á sau Thái Lan, với tỷ trọng dự án đang phát triển lần lượt là 6% và 5%. Trong số đó, nổi bật là các dự án hạng sang như Nobu Residences tại Đà Nẵng, Mandarin Oriental Residences tại Phú Yên.

Nhiều dự án (branded residences - PV) tại Việt Nam đang tiệm cận giá bán tại các thị trường phát triển như Bangkok Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels

Theo ông Mauro, branded residences đang ngày càng thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư, với giá bán cao hơn những dòng bất động sản thông thường.

"Tại khu vực châu Á, branded residences ghi nhận giá bán trung bình cao hơn bất động sản thông thường khoảng 23% trong năm 2024 và dự kiến tiếp tục duy trì mức này trong năm nay - mức chênh lệch này đã tăng từ 21% trong năm 2023. Đáng chú ý, nhiều dự án tại Việt Nam đang tiệm cận giá bán tại các thị trường phát triển như Bangkok", ông Mauro nói.

Trên đà tăng trưởng mạnh của xu hướng này ở châu Á, Việt Nam được dự báo sớm trở thành một trong những "điểm nóng" tiềm năng trong khu vực, thu hút nhiều sự quan tâm, theo các chuyên gia của Savills.