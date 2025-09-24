Mô hình trao đổi bất động sản nghỉ dưỡng sắp có mặt ở Việt Nam

Một mô hình câu lạc bộ trao đổi biệt thự nghỉ dưỡng quốc tế đang mở rộng sang Đông Nam Á và coi Việt Nam là thị trường trọng điểm.

ThirdHome đang sở hữu danh mục gồm nhiều biệt thự, khu nghỉ sang trọng, riêng tư. Ảnh: T.H

ThirdHome - câu lạc bộ trao đổi biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, cho biết đang hướng đến thị trường Việt Nam.

Hiện nay, đội ngũ lãnh đạo của ThirdHome đang có mặt tại Đông Nam Á nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng, trong đó Việt Nam được xác định là một thị trường trọng điểm.

Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của ThirdHome, ông Wade Shealey, cho biết việc xúc tiến tới thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, là bước đi tất yếu trong chiến lược phát triển toàn cầu của thương hiệu.

Vị lãnh đạo nhận định Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong xu hướng sở hữu các loại căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, được thúc đẩy bởi số lượng ngày càng lớn tầng lớp thượng lưu trong nước.

Nhận định của ông Wade được củng cố bởi sự bùng nổ của thị trường du lịch cao cấp và xu hướng sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng (ngôi nhà thứ hai) tại Việt Nam.

Theo báo cáo mới đây của C9 Hotelworks - đơn vị tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn tại Đông Nam Á, Việt Nam chiếm tới 41% tổng nguồn cung tương lai của các dự án bất động sản hàng hiệu tại châu Á.

Song song đó, thị trường du lịch xa hoa của Việt Nam được dự báo đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 6,5% trong giai đoạn 2025-2033.

Thành lập vào năm 2010, ThirdHome nhanh chóng phát triển thành hệ thống tư nhân lớn nhất thế giới dành cho các chủ sở hữu căn hộ/biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp.

Mô hình hoạt động của ThirdHome được thiết kế đơn giản. Các thành viên đăng ký chia sẻ căn hộ nghỉ dưỡng của mình trong một số tuần nhất định mỗi năm, để đổi lại cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ trong những khung cảnh ngoạn mục trên khắp thế giới.

Câu lạc bộ đang sở hữu danh mục 20.000 biệt thự nghỉ dưỡng tại hơn 100 quốc gia, với giá trị dao động từ 500.000 USD đến 50 triệu USD . Phần lớn bộ sưu tập bao gồm các ngôi nhà tư nhân, từ lâu đài, biệt thự, penthouse cho đến du thuyền.

ThirdHome còn hợp tác cùng nhiều thương hiệu khách sạn và khu nghỉ dưỡng danh tiếng toàn cầu như The Ritz-Carlton Destination Club, Hyatt Vacation Club, Four Seasons Private Residences, và nhiều tên tuổi uy tín khác.

Hiện, danh mục tài sản của ThirdHome tại Việt Nam hiện bao gồm 12 biệt thự và dinh thự cao cấp. Bộ sưu tập sẽ nhanh chóng được mở rộng ngay sau khi ThirdHome chính thức ra mắt tại Việt Nam.