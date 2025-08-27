Sống tinh hoa, đầu tư bền vững với căn hộ 1 phòng ngủ Nobu Danang

Giữa “thủ phủ nghỉ dưỡng”hàng đầu Việt Nam, căn hộ 1 phòng ngủ hướng biển mở ra đặc quyền sống 5 sao nhờ hệ sinh thái tiện ích và vận hành quốc tế.

Với 6 layout tinh chế cùng tỷ suất khai thác cho thuê tiềm năng, căn hộ này trở thành tài sản kép, mang lại sự tận hưởng và giá trị đầu tư bền vững theo thời gian.

Bản tuyên ngôn về gu sống

Khi khái niệm căn hộ 1 phòng ngủ (1PN) thường gắn liền với công năng tối giản và diện tích nhỏ hẹp, Nobu Danang lại tiên phong kiến tạo căn 1PN có diện tích 60,6-68 m2, nâng tầm phân khúc này lên một tiêu chuẩn mới. Rộng rãi, khoáng đạt, đủ sức đáp ứng yêu cầu khắt khe về thẩm mỹ và chất sống khác biệt của cộng đồng tinh hoa.

Không phải “một phần view biển”, không phải “một tầm nhìn xa có biển”, mà toàn bộ căn 1PN Nobu Danang đều trực diện bãi Mỹ Khê. Căn hộ “đối thoại với thiên nhiên” bằng hệ kính panorama tràn viền - chi tiết mang đậm DNA thiết kế của Nobu trên toàn thế giới.

Căn 1PN Nobu Danang được thiết kế với hệ kính tràn viền mở ra đại dương.

Diện tích ban công lớn, rộng 1,5 m và dài đến 7 m, trở thành 1 “đài quan sát”. Gia chủ có thể thiền tại ban công, đặt một bàn ăn nhỏ, thưởng trà… tận hưởng đặc quyền chiêm ngưỡng thiên nhiên trong sự tĩnh tại, thanh cảnh.

Không gò bó trong một công thức cố định, căn 1PN Nobu Danang có đến 6 lựa chọn layout khác nhau, khuyến khích các chủ nhân tinh tuyển lựa chọn không gian theo cá tính, đúng tinh thần “bespoke” - mỗi căn hộ là tuyên ngôn phong cách sống.

Không chỉ hấp dẫn ở thông số, căn 1PN Nobu Danang còn mang lại cảm giác sống trong một tác phẩm nghệ thuật. Nội thất được thiết kế dưới bàn tay “ma thuật” của “starchitect” Clint Nagata, hòa quyện sự tối giản của kiến trúc Nhật và chất thanh lịch, xoa dịu tinh thần của phong cách Bắc Âu. Mỗi căn hộ được thiết kế tinh tế trong từng chi tiết, từ rèm cửa, tay nắm, phào chỉ… đều tính toán đến cảm giác khi nhìn thấy, khi chạm vào và cả khi sử dụng.

Đặc biệt, bồn tắm onsen bằng đá sa thạch tự nhiên, kế thừa phương pháp trị liệu dưỡng sinh lâu đời của Nhật Bản. Đá sa thạch giúp thanh lọc, giữ ấm nguồn nước, nghệ thuật tắm onsen kết nối với thiên nhiên, lắng nghe tâm trí, khiến căn hộ trở thành nơi “trú ẩn”, thư giãn và tái tạo năng lượng một cách đúng nghĩa.

Giá trị cộng hưởng từ hospitality Nobu

Với những cá nhân thuộc cộng đồng tinh hoa, căn hộ 1PN hàng hiệu không phải “giải pháp tiết kiệm” mà là “tuyên ngôn của lựa chọn”. Họ có thể sở hữu biệt thự, penthouse… nhưng căn hộ 1PN Nobu Danang vẫn được ưu ái vì giá trị nghỉ dưỡng, tính biểu tượng và hiệu suất đầu tư nổi trội.

Ở góc độ tài chính, căn 1PN mang DNA Nobu là sản phẩm lý tưởng: Dễ cho thuê, vận hành chuẩn mực quốc tế, cộng hưởng cùng vị thế nghỉ dưỡng của Đà Nẵng và sự yêu thích của các nhân vật tầm cỡ thế giới dành cho thương hiệu Nobu.

Chủ nhân được tận hưởng toàn bộ dịch vụ hàng hiệu vận hành bởi thương hiệu quốc tế Nobu.

Theo mô hình khai thác thương mại dự kiến, chủ đầu tư tính toán căn hộ 1PN Nobu Danang có tỷ suất lợi nhuận 3,2% trong năm đầu (với tỷ lệ lấp đầy 50%) và đạt mốc 5,5% vào năm thứ 5 (công suất vận hành 70%). Với giá thuê từ 5,5 triệu đồng/đêm, lợi nhuận lũy kế sau 10 năm ước tính 59,7%, tương đương hơn 5 tỷ đồng , chưa kể biên độ tăng giá tài sản theo chu kỳ phát triển và tiềm năng tăng trưởng bền vững của Đà Nẵng - một trong những thành phố nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á.

Giá trị tăng thêm của căn 1PN Nobu Danang còn nằm ở chìa khóa bước vào cộng đồng tinh hoa, hội tụ những cá nhân yêu thích sự thượng lưu tĩnh lặng của Nobu. Cùng đặc quyền thừa hưởng toàn bộ dịch vụ bất động sản hàng hiệu với triết lý “đáng sống hơn bất cứ nơi nào đáng sống nhất thế giới”: Từ concierge cá nhân 24/7, hồ bơi nước ấm bốn mùa, ẩm thực Nobu trứ danh đến các trải nghiệm độc bản mang dấu ấn thương hiệu. Và trong một thị trường nơi mọi con số đều có thể thay đổi bởi biến động kinh tế, cộng đồng cùng gu và bản sắc thương hiệu là “lợi nhuận vĩnh cửu” mà Nobu Danang đủ sức mang lại.

Với tầng lớp thượng lưu, những người đã vượt lên nhu cầu vật chất thông thường, điều họ tìm kiếm không còn là “sở hữu”, mà là “thuộc về”. Căn 1PN Nobu Danang là một trong những nơi đem lại giá trị ấy cho các chủ nhân tương lai.